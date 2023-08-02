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КДК РФС отменил красную карточку защитнику ЦСКА Гайичу

сегодня, 14:21

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил об отмене красной карточки защитнику ЦСКА Милану Гайичу, которую он получил в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

Получили от ЦСКА письмо об отмене красной карточки Гайичу. КДК отправил запрос в ЭСК. Вчера было получено заключение. Гайич вышел на связь по видео. Пришли к выводу, что удаление было ошибочным, красная карточка отменена. Гайич может принять участие в следующем матче.

В следующем туре москвичи сыграют в столичном дерби с «Локомотивом» 5 августа.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 18:42
Байкал-38:"Безбородова вообще за такой матч должны как минимум до конца первого круга отстранить, а вот интересно кто ему давал указания с ВАР накажут?"
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ВАР не даёт указаний главному арбитру. ВАР, если не согласен с решением гл. арбитра, может рекомендовать посмотреть видеоповтор эпизода. Но окончательное решение ВСЕГДА остаётся за гл. арбитром. Так что арбитров ВАР никто не накажет.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:32
Я склонен с вами согласится, что Безбородов СОЗНАТЕЛЬНО нарушил протокол ВАР, но это недоказуемо. Единственное, если Безбородов в этом сознается, но это из области фантазий.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:18
А Ахмату видать не нужны в следующем матче не Быстров,не Семенов.Во всем согласны с арбитром с удалением их?
Байкал-38
Байкал-38 ответ prinzЫп (раскрыть)
сегодня в 17:45, ред.
А назови мне хоть одного тренера, который достоин почестей?
Анчалотти? Так там всё делали звёзды мирового футбола, А может Гвардиола?
Да он руководил командой лучшей наверное за всю историю футбола, Барса образца 2008 года, но он наверное тоже физрук, так как игру то делали Месси, Иньеста, Хави и остальные легендарные игроки.
Да и последнюю ЛЧ выиграл не он, а звезды МС, ведь он же физрук.
А Испания, которая выиграла Евро 2008, потом ЧМ 2010 и ещё раз Евро 2012, что никогда не было и вряд ли повториться.
Луис Арагонес тренер Евро 2008
Висенте дель Боске ЧМ 2010 Евро 2012
Тренеры менялись, а Испания выигрывала, значит сборной Испании руководили физруки Луис Арагонес и Висенте дель Боске.
По вашей логике все тренеры физруки! А выигрывают только игроки.
Больше нечего сказать...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:31
Посмотрим, думаю отстранят его на пару игр и всё.
Ворон ворону глаз не выклюет ))))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 17:16
Уточню, что это не ошибка Безбородва, а преднамеренное нарушение Протокола. А теперь интересно, как накажут "лучшего судью РПЛ 22/23.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:04
Дружище, я писал об отмене КК, а преднамеренная или нет не мне судить.
Мы оба оказались правы и это ГЛАВНОЕ.
Будь здрав..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:29
Уважаемый Эдуард Григорьевич, дружище. Поправлю вас по дружески. Я об отмене красной Милану написал ровно через пять минут после окончания игры. Можно глянуть. И второе, главное. Это не ошибка Безбородова, это ПРЕДНАМЕРЕННОЕ нарушение им протокола ВАР, а о цели этого нарушения пока говорить не буду
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 16:25
А напомни мне какое было решение КДК трое суток назад, если оно только сегодня опубликовано. Может я что пропустил?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:25
Я ещё вчера писал, что КК Гайичу будет отменена, это ЯВНАЯ ошибка Безбородова.
Справедливость восторжествовала !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:23
Байкал-38Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
Уважаемый ж\д эксперт. Красная Гайчу отменена из-а нарушения судьей протокола ВАР. Здесь вопросов и не возникало. Во всех остальных случаях просмотра ВАР не было, значит протокол не нарушен. Не надо делать вид, что ты это не знал. Это преднамеренное искажение сути решения КДК, обусловленное неприкрытой неприязнью к одному клубу. Бог тебе судья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Glosser (раскрыть)
сегодня в 16:19
Давай отбросим фанатские очки, которые не позволяет тебе объективно оценивать все, что касается ЦСКА. Красная была показана Гайичу после просмотра Безбородовым ВАР, на который судья права не имел - это нарушение протокола ВАР. Как можно оставлять в силе красную, если она дана незаконно.? Это трудно понять в фаночках?
Futurista
Futurista
сегодня в 15:57
Понять и простить....но не всех...
Glosser
Glosser
сегодня в 15:50
Странное решение,одних нельзя прощать, других тянут за уши в чемпионы.
prinzЫп
prinzЫп ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:41
Ну так....какой тренер, такое и удаление. Да, хорошим был игроком, но не тренер он и не станет таковым. Без бразильцев, он обычный школьный физрук...
Сп62
Сп62
сегодня в 15:40
Гинер сработал прекрасно, а вот Медведев - увы.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:18
Тоже,на кого батон крошил,а???
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:02
Отлично.Но тогда надо распустить ЭСК,меняющий своё мнение в течение трёх суток на диаметрально-противоположное,и назначить новых членов оного.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 14:53
Справедливость восторжествовала
Александр V
Александр V
сегодня в 14:50
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 14:32
    Там надо и Семака прощать, тупейшее удаление, так и надо красную игроку Ахмата отменять.
    Чудят у нас судьи, чудят!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 14:29
    Безбородова вообще за такой матч должны как минимум до конца первого круга отстранить, а вот интересно кто ему давал указания с ВАР накажут?
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 14:27
    Для ЦСКА справедливость восторжествовала, а как для тренера Зенита?)
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