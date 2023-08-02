КДК РФС отменил красную карточку защитнику ЦСКА Гайичу

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил об отмене красной карточки защитнику ЦСКА Милану Гайичу, которую он получил в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».
Получили от ЦСКА письмо об отмене красной карточки Гайичу. КДК отправил запрос в ЭСК. Вчера было получено заключение. Гайич вышел на связь по видео. Пришли к выводу, что удаление было ошибочным, красная карточка отменена. Гайич может принять участие в следующем матче.
В следующем туре москвичи сыграют в столичном дерби с «Локомотивом» 5 августа.
Анчалотти? Так там всё делали звёзды мирового футбола, А может Гвардиола?
Да он руководил командой лучшей наверное за всю историю футбола, Барса образца 2008 года, но он наверное тоже физрук, так как игру то делали Месси, Иньеста, Хави и остальные легендарные игроки.
Да и последнюю ЛЧ выиграл не он, а звезды МС, ведь он же физрук.
А Испания, которая выиграла Евро 2008, потом ЧМ 2010 и ещё раз Евро 2012, что никогда не было и вряд ли повториться.
Луис Арагонес тренер Евро 2008
Висенте дель Боске ЧМ 2010 Евро 2012
Тренеры менялись, а Испания выигрывала, значит сборной Испании руководили физруки Луис Арагонес и Висенте дель Боске.
По вашей логике все тренеры физруки! А выигрывают только игроки.
Больше нечего сказать...
Анчалотти? Так там всё делали звёзды мирового футбола, А может Гвардиола?
Да он руководил командой лучшей наверное за всю историю футбола, Барса образца 2008 года, но он наверное тоже физрук, так как игру то делали Месси, Иньеста, Хави и остальные легендарные игроки.
Да и последнюю ЛЧ выиграл не он, а звезды МС, ведь он же физрук.
А Испания, которая выиграла Евро 2008, потом ЧМ 2010 и ещё раз Евро 2012, что никогда не было и вряд ли повториться.
Луис Арагонес тренер Евро 2008
Висенте дель Боске ЧМ 2010 Евро 2012
Тренеры менялись, а Испания выигрывала, значит сборной Испании руководили физруки Луис Арагонес и Висенте дель Боске.
По вашей логике все тренеры физруки! А выигрывают только игроки.
Больше нечего сказать...