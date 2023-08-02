КДК РФС отменил красную карточку защитнику ЦСКА Гайичу

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сегодня, 14:21

Глава КДК РФС заявил об отмене красной карточки защитнику ЦСКА , которую он получил в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

Получили от ЦСКА письмо об отмене красной карточки Гайичу. КДК отправил запрос в ЭСК. Вчера было получено заключение. Гайич вышел на связь по видео. Пришли к выводу, что удаление было ошибочным, красная карточка отменена. Гайич может принять участие в следующем матче.

В следующем туре москвичи сыграют в столичном дерби с «Локомотивом» 5 августа.