«Торино» хочет подписать Малиновского, а не Алексея Миранчука

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вчера, 19:46

Полузащитник «Аталанты» не вернётся в «Торино», где он выступал на правах аренды.

Туринский клуб не ведёт переговоры по аренде или трансферу россиянина, а сосредоточен на подписании украинца из «Марселя».

«Аталанта» хочет выручить с продажи Миранчука 10 млн евро, но готова отдать его в аренду в другую команду.