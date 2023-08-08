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«Торино» хочет подписать Малиновского, а не Алексея Миранчука

вчера, 19:46

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вернётся в «Торино», где он выступал на правах аренды.

Туринский клуб не ведёт переговоры по аренде или трансферу россиянина, а сосредоточен на подписании украинца Руслана Малиновского из «Марселя».

«Аталанта» хочет выручить с продажи Миранчука 10 млн евро, но готова отдать его в аренду в другую команду.

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Все комментарии
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 00:09
Желание Торино понятно. Малиновский гораздо более сильный игрок, чем Миранчук. Но вот захочет ли он сам идти в Торино?
ДСА
ДСА
вчера в 21:47
Торино выбрало барахло, а не вещь!
Ironigor
Ironigor ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:37
А никто с этим и не спорит . Я тоже самое и сказал. Видимо ты меня не понял или я просто не правильно донёс. Ты точно меня не правильно понял.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:26
И если кто-то не в курсе, то после Аталанты, Торино это минимум шаг назад.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:20
Серьёзно? Торино суперклуб? Вот если бы им интересовался Лацио или Рома, то твоё замечание было бы уместно. А им интересуется туринский клуб у которого очень мало денег на усиление. Они даже Миранчука не могут подписать. Еле-еле наскребли на Влашича.
Как тебе статистика за 13 матчей в Марселе в виде 1 гола и 1 голевого паса, для полузащитника ориентированного на атаку?
Да да, дела у него в гору идут.
drug01
drug01
вчера в 20:53
Малиновского получить вряд ли надо играть своим составом...
Ironigor
Ironigor ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 20:51
Это вопросы точно не ко мне, у него есть агент .
Время покажет куда уйдёт или останется в Аталанте.
И если бы у него дела были всё хуже, как ты говоришь, то наврядли его Торино хотело бы подписать !)
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:30
А куда он пойдёт? Учитывая, что дела его всё хуже и хуже.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:00
Художника обидеть может каждый. Не поддавайся Миранчук!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:52
Наврядли это у вас получится. Да и сам Руслан туда не уйдёт.
Гость
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