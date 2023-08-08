«Торино» хочет подписать Малиновского, а не Алексея Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вернётся в «Торино», где он выступал на правах аренды.
Туринский клуб не ведёт переговоры по аренде или трансферу россиянина, а сосредоточен на подписании украинца Руслана Малиновского из «Марселя».
«Аталанта» хочет выручить с продажи Миранчука 10 млн евро, но готова отдать его в аренду в другую команду.
Как тебе статистика за 13 матчей в Марселе в виде 1 гола и 1 голевого паса, для полузащитника ориентированного на атаку?
Да да, дела у него в гору идут.
Как тебе статистика за 13 матчей в Марселе в виде 1 гола и 1 голевого паса, для полузащитника ориентированного на атаку?
Да да, дела у него в гору идут.