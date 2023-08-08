МЮ готов продать их ради героя сборной Марокко. Цели клуба – опорник и центральный защитник

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вчера, 18:58

Но деньги появятся только в случае продаж.

МЮ по-прежнему один из источников трансферного беспокойства. Манкунианцы продолжают избавляться от балласта и искать усиление – до конца недели хотят провернуть сразу несколько сделок.

Фред и ван де Бек – на продажу

Период карьеры голландского хавбека в «Юнайтед» уже точно можно назвать провалом – если в «Аяксе» Донни был одним из лидеров, то после переезда в Англию сразу ушел в тень. Полузащитник быстро присел на скамейку – изначально это можно было списать на то, что «красные дьяволы» губят талант за талантом, на неудачный выбор тренера (когда после Сульшера МЮ возглавил Рангник).

Но теперь не остается вообще никаких вопросов – год ван де Бек провел под руководством Эрика тен Хага, с которым и работал в триумфальном «Аяксе». Оттягивать больше некуда – хавбеку срочно нужен толчок в карьере, а с «Юнайтед» не срослось.

Фреда брали на пике карьеры в «Шахтере» – англичане выложили примерно 60 миллионов евро. И в основе он выходил достаточно часто – но теперь у «красных дьяволов» другие планы. У тен Хага есть креативный центр Эриксен и работоспособный Каземиро – Фред со своим соотечественником был неплох, но им, как и ван де Беком, готовы пожертвовать, чтобы усилить другие позиции. В голландце заинтересован «Реал Сосьедад», на бразильца претендуют «Галатасарай», «Фулхэм» и клубы Саудовской Аравии. Деньги от продажи двух полузащитников пойдут на двух других исполнителей (о них ниже).

Поможет в подписании Амрабата и Тодибо

Манкунианцам необходимо создать конкурентоспособную линию в центре обороны, найти еще одного опорника. Также была необходимость в форварде – но теперь состав «красных дьяволов» пополнил Расмус Хейлунд.

Кандидаты на оставшиеся позиции есть. В опорную зону присмотрели лидера «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата. 26-летний хавбек произвел неизгладимое впечатление на ЧМ -2022 – в «4-1-4-1», которые поставил марокканцам Валид Реграги, Софьян был системообразующим опорником. Благодаря ему другие полузащитники спокойно уходили выше при прессинге – а Амрабат в одиночку покрывал всю опорную зону. Забирал подборы, читал игру соперника, вовремя выдвигался на мячи. Такой грамотный опорник – очевидное усиление для МЮ .

Но «фиалки» требуют за игрока 50 млн фунтов – при этом «дьяволы» этим летом потратили почти 200 млн, а Глейзеры, по слухам, не хотят вкладываться в клуб, который готовы продать. К слову, сам полузащитник уже договорился с английским грандом об условиях контракта.

Тодибо, в свою очередь, нужен в центр обороны – у МЮ есть основная связка Мартинес-Варан, на скамейке остается Линделёф, но Магуайр среди них выглядит инородным телом. Из-за неумения читать игру, несвоевременных выдвижений – действия Харри успели привести в ужас даже недавно пришедшего Андре Онана. Оставлять источник угрозы для собственных ворот точно нельзя – а 23-летний Тодибо подойдет, чтобы оставаться на скамейке и периодически менять кого-то из основной связки. Именно француз – основной кандидат в случае ухода Магуайра.

При этом вопрос о трансферах «Юнайтед» хотят решить до конца недели – на того же Амрабата засматривается «Ювентус»

Не согласны на 30 млн фунтов за МакТоминэя

Скотт справлялся с ролью второго опорника в связке с Эриксеном и Фернандешем на старте сезона – черновую работу оставляли шотландцу, тогда как датчанин и португалец занимались продвижением мяча. Однако на дистанции сезона МакТоминэй из-за травм проиграл конкуренцию Фреду – и стал намного реже появляться в старте.

При этом шотландский опорник – не среди тех, кого манкунианцы хотели продать в первую очередь. Его трансфер, как и в случае с Фредом, нужен скорее для того, чтобы получить дополнительные средства под усиление. Скотт попал на радары «Вест Хэма» — «молотобойцы» в итоге предложили за футболиста 30 миллионов евро. «Красные дьяволы» ответили отказом – боссы клуба считают хавбека топ-исполнителем и хотят больше денег.

Теперь все зависит от «Вест Хэма» — клуб получил приличную компенсацию за Деклана Райса, им нужен опорник. Но пойдут ли «молотобойцы» на поводу у «красных дьяволов» — большой вопрос.

Переговоры по Магуайру продолжаются

Еще один игрок МЮ , на которого претендует «Вест Хэм». Харри точно не отвечает требованиям Эрика тен Хага – недавно лишился капитанской повязки. Даже оставлять англичанина на скамейке – фактор риска, поскольку в любой момент он может допустить грубую ошибку. К динамичному футболу Магуайр просто не адаптирован, раз за разом теряет позицию – нередко его осечки приводят к пропущенным голам.

К продаже 30-летнего центрбека есть ряд препятствий – во-первых, его оклад увеличился после попадания МЮ в Лигу чемпионов. На значительное понижение зарплаты англичанин вряд ли согласится. Но желание вернуться в сборную Англии способно стать мотивацией к переходу. Во-вторых, позиция «красных дьяволов». Для клуба Харри – ключевая фигура команды, и ценник на футболиста должен быть соответствующий. За Магуайра и МакТоминэя «Вест Хэм» готов предложить 55-60 миллионов евро – для манкунианцев этого недостаточно.

До согласования условий сделки еще далеко – переговоры находятся не в продвинутой стадии. Но избавляться от дорогостоящего балласта необходимо – это очевидно.