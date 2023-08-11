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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду может грозить арест в Саудовской Аравии

вчера, 17:28

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может подвергнуться санкциям.

Игрок после забитого в полуфинальном матче Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шортой» (1:0) мяча совершил крёстное знамение перед тем, как в своём фирменном стиле отпраздновал гол.

В Саудовской Аравии запрещено публичное выражение христианской веры. В связи с этим португальцу может грозить арест. В 2011 году колумбийский футболист «Аль-Насра» Хуан Пабло Пино был арестован за то, что находился в торговом центре в футболке с коротким рукавом, на предплечье у него была татуировка с изображением Иисуса Христа.

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