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Хёйлунд с детства мечтал играть за «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд рассказал, что с детства хотел выступать за «дьяволов».

Футболист показал письмо, которое он написал самому себе в 10 лет в рамках школьного задания. В нем он перечислил свои жизненные цели, одной из которых была игра за сборную Дании и МЮ. Помимо этого, игрок показал детскую фотографию, на которой он изображен в футболке манкунианцев.

Хёйлунд с детства мечтал играть за «Манчестер Юнайтед»

Хёйлунд с детства мечтал играть за «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 14:44
ПСЖ, сладкий 😋 лохотрон 💰 💰 💰 !☝️😉
FenixSL
FenixSL ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:35
так мечтает что издевается над Парижем)
FenixSL
FenixSL ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 14:35
ну тут хоть это фактами прикреплено
а не целование эмблем всех клубов где играешь
kx4y47ghcvyx
kx4y47ghcvyx
вчера в 13:02
Сбылась его детская мечта, не зря жизнь прожил
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:36
Это стандартные слова
Нечего ещё и легенды сочинять
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:26
Сбылась мечта... можно позавидовать...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:07
Мечтателей много, но осуществить мечту не каждому дано, теперь осталось достойно заиграть.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:01
Хорошо, когда мечты сбываются)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00
А Мбаппе с детства мечтает играть за Реал !!!)
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