Хёйлунд с детства мечтал играть за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд рассказал, что с детства хотел выступать за «дьяволов».
Футболист показал письмо, которое он написал самому себе в 10 лет в рамках школьного задания. В нем он перечислил свои жизненные цели, одной из которых была игра за сборную Дании и МЮ. Помимо этого, игрок показал детскую фотографию, на которой он изображен в футболке манкунианцев.
а не целование эмблем всех клубов где играешь
а не целование эмблем всех клубов где играешь
Нечего ещё и легенды сочинять
Нечего ещё и легенды сочинять