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«Зенит» представил клип на неофициальный гимн клуба

вчера, 11:55

«Зенит» представил видеоролик на неофициальный гимн клуба, который в 2010 году записала группа «Король и Шут».

Клип — дань памяти одному из основателей музыкального коллектива Михаилу Горшеневу, которому сегодня, 7 августа, исполнилось бы 50 лет.

В создании ролика поучаствовали актёры Константин Плотников и Влад Коноплев, которые сыграли Горшенева и Андрея Князева в сериале «Король и Шут».

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:20, ред.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:08
    А гимн то не настоящий, у Шнура лучше.
    Гость
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