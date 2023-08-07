«Зенит» представил клип на неофициальный гимн клуба

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вчера, 11:55

«Зенит» представил видеоролик на неофициальный гимн клуба, который в 2010 году записала группа «Король и Шут».

Клип — дань памяти одному из основателей музыкального коллектива Михаилу Горшеневу, которому сегодня, 7 августа, исполнилось бы 50 лет.

В создании ролика поучаствовали актёры Константин Плотников и Влад Коноплев, которые сыграли Горшенева и Андрея Князева в сериале «Король и Шут».