«Зенит» представил клип на неофициальный гимн клуба

«Зенит» представил видеоролик на неофициальный гимн клуба, который в 2010 году записала группа «Король и Шут».
Клип — дань памяти одному из основателей музыкального коллектива Михаилу Горшеневу, которому сегодня, 7 августа, исполнилось бы 50 лет.
В создании ролика поучаствовали актёры Константин Плотников и Влад Коноплев, которые сыграли Горшенева и Андрея Князева в сериале «Король и Шут».
Остался невыясненным вопрос о финансировании предприятия :Кто и за сколько взял на себя финансовое бремя.
Надо ещё этого...как его...а-МАСКОТА сменить,и вместо голубого льва-"грустящего львёнка"...с узнаваемым лицом.
И девиз :"Ни тура без удаления!".
Остался невыясненным вопрос о финансировании предприятия :Кто и за сколько взял на себя финансовое бремя.
Надо ещё этого...как его...а-МАСКОТА сменить,и вместо голубого льва-"грустящего львёнка"...с узнаваемым лицом.
И девиз :"Ни тура без удаления!".