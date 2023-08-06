Роналду и Бензема играют с дилетантами. Легенды футбола оказались в абсурдной комедии

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сегодня, 19:49

Всё намного хуже, чем представлялось.

Легенды рядом с любителями

У Бензема такой снисходительный взгляд на напарников, будто играет со своими детьми. Вот только напарники Карима профессионалы с огромными зарплатами, а работают хуже детского состава «Реала». Это не преувеличение. Десятилетки из Мадрида лучше понимают тактику, у них меньше грубых ошибок. Много в Саудовской Аравии платят не только легионерам. Местные игроки считают себя звездами, поймали шейха за бороду. Никто не играл в сильных клубах Европы, где поставят на место. А теперь моются в одной душевой с легендами. Но напарники Бензема и Роналду это футболисты уровня третьей российской лиги. Есть парочка нормальных игроков сборной Саудовской Аравии, но остальные дилетанты. Малком стоя находил моменты. Бразилец забил первый мяч в «Аль-Хиляле», огорчив команду Канте и Бензема.

Много грубости и симуляций

Милинкович-Савич – напарник Малкома в «Аль-Хиляле», двумя руками оттолкнул игрока команды Бензема «Аль-Иттихад». Дальше Сергей забил мяч после стандарта. Судьи засчитали гол. Невысокого чемпиона мира Канте толкают в спину каждый раз, когда у него мяч. Судьи иногда свистят, а иногда нет. Количество грубых фолов зашкаливает. Сомневаемся, что у Малкома не будет проблем, если за ним устроят охоту, как за Роналду. Соперники не пробуют сыграть в мяч, только в кость Криштиану. Симуляции также в чести, как и споры с арбитрами. Причем учтите стадный эффект. Бензема, Фирмино, Фабиньо, Роналду, Марез, Мане и Брозович сами не без греха. У них бывали подловатые решения на поле. Попав в очень странную грубую лигу, они обязательно проявят худшие качества.

Невероятно слабые арбитры

В Саудовской Аравии бывают рефери из Европы, вроде итальянца Орсато. Но лучшие арбитры не бросят Лигу чемпионов ради чемпионата для шейхов. Матчи звезд футбола обслуживают люди, которые дают желтые карточки за симуляции после откровенных фолов в штрафной площади. Один арбитр может в двух одинаковых эпизодах посмотреть VAR и принять два разных решения. Авторитета у людей со свистками нет. За ними бегают толпами. В результате не только комментаторы ведут себя, словно зазывалы на древнем базаре – очень громко орут, как Черданцев на максимальных оборотах. Судьи примерно такого уровня, как люди у микрофонов.

«Бесподобные» голкиперы

Великий Буффон завершил карьеру, отказавшись от приглашения развлекать шейхов. Из сильных вратарей заполучили Оспину в «Аль-Наср» и Менди в «Аль-Ахли». Стратегическая ошибка шейхов, что не везут голкиперов. Слабые вратари делают футбол результативнее, но понижают класс лиги. Ошибки не просто любительские, а за гранью понимания. Защитники выступают не лучше. Причем футбол такой хаотичный, что даже у Кулибали и Брозовича ляпы в обороне. Конечно, Бензема и компания будут часто забивать. Но даже их расслабит ужасная чужая защита. Невозможно сохранить мотивацию, если из «Реала» перешел в любительский чемпионат.

Странные владельцы клубов

Де-факто у всех команд лиги один начальник – принц Саудовской Аравии. Но шейх, владеющий «Аль-Насром», тоже с характером. Он перекривлял Роналду после неудачного матча португальца. Также были словесные насмешки. А придворные вокруг шейха громко смеялись. Если поступают так публично, что позволяют себе в раздевалках и на тренировках? Чемпионом будет только один клуб, а рядом окажется толпа разъяренных миллиардеров. Как бы вся эта лавочка в итоге не закрылась, когда принцу в печёнках будут конфликты родственников после футбольных матчей, ведь судейство ужасное, споров будет много.

Бессмысленность всей затеи

Как зрелище матчи саудовских команд похожи на комедии. Но если задуматься, то здесь место трагедиям. В пустыне оказались футболисты, которым по возрасту надо играть в Лиге чемпионов – Малком, Милинкович-Савич, Мане, Кулибали и Канте. Поскольку нет стратегии развития, то будет много импульсивных решений. Например, Кубок арабских чемпионов, который сейчас разыгрывают, без информационной поддержки. Обзоры делают обычные люди. В роликах в конце частная реклама породистых куриц. Хорошая метафора происходящему.

Огорчает, что Роналду, Бензема, Марез и Мане потратят время на такую лигу. Звезды ничего не поменяют, у них нет в запасе 10 лет на высоком уровне. Даже у Роналду слабенькая команда. Талиска пробует играть профессионально. Уровень немножко поднимется, когда Фофана, Брозович, Мане и остальные перетянут одеяло на себя, а смысл не поменяется. Слишком низкий уровень местных игроков, арбитров и так далее. Молодым футболистам не стоит ехать за песчаными миллионами. Верратти и других ветеранов тоже лучше отговорить.

Получается издевательство над мастерами, даже если не вспоминать о правах человека и том, чьи деньги взяли легенды. Понимаем, почему Роналду часто злится после диких ошибок напарников. Можно стерпеть один раз, десять, но на сотом закипаешь. Напарники Криштиану не умеют играть в футбол. Нельзя сводить в одной лиге победителей Лиги чемпионов и ребят, которые не пройдут в заявку «Факела». Тренер Евсеев с матами выгнал бы напарников Бензема, Роналду и Малкома из своей команды. Очень жаль классных футболистов.

Игроки взяли огромные деньги, но ещё пожалеют о своем выборе. Много тигров умирает в частных зоопарках неадекватных богачей. Физически звезде футбола угрожают только местные костоломы на поле, но морально это конец. На лице всё написано. У суперзвезд не получается скрыть шок. Линекер сказал честно и жестко — в Саудовскую Аравию многие едут встретить свою футбольную смерть.