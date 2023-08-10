«Реал» потерял основного голкипера

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вчера, 15:58

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игроку сделают операцию.

Напомним, 12 августа в рамках первого тура Ла Лиги «Реал» сыграет с «Атлетиком».

Куртуа перешёл в мадридский клуб из «Челси» летом 2018 года. На его счету 230 матчей за «сливочных», 219 пропущенных мячей и 91 «сухой» матч.

Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бельгийца в 45 миллионов евро. Контракт Куртуа с «Реалом» действует до лета 2026 года.