«Реал» потерял основного голкипера

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игроку сделают операцию.
Напомним, 12 августа в рамках первого тура Ла Лиги «Реал» сыграет с «Атлетиком».
Куртуа перешёл в мадридский клуб из «Челси» летом 2018 года. На его счету 230 матчей за «сливочных», 219 пропущенных мячей и 91 «сухой» матч.
Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бельгийца в 45 миллионов евро. Контракт Куртуа с «Реалом» действует до лета 2026 года.
хотя нет нападающего в команде и в защите дыры
хотя нет нападающего в команде и в защите дыры
вопрос в другом, кто справляться с давлением будет если не Куртуа?
у этой шпалы железные нервы
Лунин и так выглядит как недотрога
пара плохих матчей и сам себя закопает
вопрос в другом, кто справляться с давлением будет если не Куртуа?
у этой шпалы железные нервы
Лунин и так выглядит как недотрога
пара плохих матчей и сам себя закопает
Я упустил вот какой момент - они вроде как подписали вратаря Хетафе Давида Сорию - подписали ли?! Или хотели подписать но не подписали???
Если Сория в составе, то паниковать не стоит, нормальный вратарь, да, не Куртуа, но точно "дурачков" не пустит, а вот если нет, тогда это серьезная головная боль для Реала, из свободных есть ДДХ, не плохой вариант, но не думаю, что после возвращения Тибо, Давид будет смирно сидеть на лавке.
Есть еще один вариант - это Ханданович! Опыт колоссальный, да и на лавке спокойно посидит, когда Тибо вернется в строй!!! А если придется тратиться и покупать нового вратаря, то лучше взять по-моложе, который в будующем сменит Тибо на постоянной основе можно взять Симона из Бильбао, там и класс и уровень все сопоставимо, или Мамардашвили который провел отличный сезон в Валенсии.
Я упустил вот какой момент - они вроде как подписали вратаря Хетафе Давида Сорию - подписали ли?! Или хотели подписать но не подписали???
Если Сория в составе, то паниковать не стоит, нормальный вратарь, да, не Куртуа, но точно "дурачков" не пустит, а вот если нет, тогда это серьезная головная боль для Реала, из свободных есть ДДХ, не плохой вариант, но не думаю, что после возвращения Тибо, Давид будет смирно сидеть на лавке.
Есть еще один вариант - это Ханданович! Опыт колоссальный, да и на лавке спокойно посидит, когда Тибо вернется в строй!!! А если придется тратиться и покупать нового вратаря, то лучше взять по-моложе, который в будующем сменит Тибо на постоянной основе можно взять Симона из Бильбао, там и класс и уровень все сопоставимо, или Мамардашвили который провел отличный сезон в Валенсии.