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«Реал» потерял основного голкипера

вчера, 15:58

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игроку сделают операцию.

Напомним, 12 августа в рамках первого тура Ла Лиги «Реал» сыграет с «Атлетиком».

Куртуа перешёл в мадридский клуб из «Челси» летом 2018 года. На его счету 230 матчей за «сливочных», 219 пропущенных мячей и 91 «сухой» матч.

Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бельгийца в 45 миллионов евро. Контракт Куртуа с «Реалом» действует до лета 2026 года.

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Все комментарии
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:51
считаю, что тренерские штабы команд должны делать скидку на возвраст и бесталковому спортсмену объяснять, что в 31 нагрузки должны быть не такие как в 25. понимаю, что каждый хочет доказать, что он ещё огурцом, но природу не обмануть и все мы стареем! Кортуа должен был в отпуске лежать в гамаке и пить махито, ( тем более он вратарь) а не носиться по пляжу туда - обратно делая рывки на ускорение чем хвасталась его подруга в инсте на весь белый свет ( за личной жизнью не слежу Кортуа и не в курсе та ли подруга у него сейчас, что была сначала с Де Брейне или новая😂) Кортуа здоровья, должен поправиться к решающим играм реала в лиге чемпионов и в чемпионате ( весной)
ABir
ABir
вчера в 20:17
Ощутимая потеря для РМ
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:07
Хороший вариант на один сезон это Де Хеа
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:02
Вот теперь и узнаем настоящую силу второго вратаря.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:58
Травмы не есть здорово... Здоровья ему..
112910415
112910415
вчера в 18:51
пришла беда, откуда не ждали (
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:05, ред.
Потеря потерь для Мадридского Реала....
Я упустил вот какой момент - они вроде как подписали вратаря Хетафе Давида Сорию - подписали ли?! Или хотели подписать но не подписали???

Если Сория в составе, то паниковать не стоит, нормальный вратарь, да, не Куртуа, но точно "дурачков" не пустит, а вот если нет, тогда это серьезная головная боль для Реала, из свободных есть ДДХ, не плохой вариант, но не думаю, что после возвращения Тибо, Давид будет смирно сидеть на лавке.

Есть еще один вариант - это Ханданович! Опыт колоссальный, да и на лавке спокойно посидит, когда Тибо вернется в строй!!! А если придется тратиться и покупать нового вратаря, то лучше взять по-моложе, который в будующем сменит Тибо на постоянной основе можно взять Симона из Бильбао, там и класс и уровень все сопоставимо, или Мамардашвили который провел отличный сезон в Валенсии.
амурец
амурец
вчера в 17:24
Вот блин очень плохая новость
UKRA1NE
UKRA1NE
вчера в 17:19
Травма серьезная. Похоже Куртуа надолго выбыл. Это шанс для Лунина проявить себя.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:58
Кресты это просто жесть, редкая травма для голкипера
FenixSL
FenixSL ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 16:43
да там как бы целая академия имеется здравая
вопрос в другом, кто справляться с давлением будет если не Куртуа?
у этой шпалы железные нервы

Лунин и так выглядит как недотрога
пара плохих матчей и сам себя закопает
sova147
sova147
вчера в 16:41
Вратарь это пол команды! Как пойдёт теперь игра????
drug01
drug01
вчера в 16:40
Реал попал в трудное положение, здоровья вратарю
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:36
Очень жаль. Один из лучших вратарей мира.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:34
Без Куртуа Реал середняк
Shupshup
Shupshup
вчера в 16:30
Шанс для Лунтика
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:25
Лукаку Ювентусу не подходит как голкипер, может быть Реалу подойдёт?
izrafel
izrafel
вчера в 16:12
Это даже не печалька, а целая печаль для Реала перед началом чемпа. И кого теперь в раму ставить?.... Тибо здоровья и залечивать тяжелую травму.
FenixSL
FenixSL ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
вчера в 16:11
Кепу надо брать по хорошему
представить Де Хеа желающим бороться за место после реабилитации Куртуа не могу
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 16:11
Это серьезная травма. Надолго выбыл.
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:01
Лунину если дадут играть, то все поражения будут причислять к нему в первую очередь
хотя нет нападающего в команде и в защите дыры
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06
вчера в 16:00
Это потеря. Уже есть новости что реал ищет вратаря. Там де хеа и кепа рассматривают
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