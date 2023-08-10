«Реал» повергли в шок. Незаменимый Куртуа выбыл на срок до девяти месяцев

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сегодня, 18:41

Тибо желают здоровья и срочно ищут замену.

Потеря основного голкипера – катастрофа для «Реала»

Обидно порвать «кресты» на тренировке. Особенно для голкипера, которого на занятиях почти никто физически не атакует. Тем более за пару дней до старта испанского сезона, который обещает быть невероятно интересным. В «Реале» официально подтвердили, что слезы Куртуа не были напрасными. Травма серьезная, вратарь команды Тедеско в сборной и Анчелотти в клубе пропустит минимум половину сезона.

Удар для сборной Бельгии, где у нового тренера возник конфликт с Куртуа. Голкипер «Реала» не сыграл с Эстонией после того, как Тедеско отдал капитанскую повязку не Куртуа, а Лукаку в связи с травмой Де Брюйне. Голкипер обиделся на тренера. Теперь у Тедеско и Куртуа будет время пообщаться лично и уладить конфликт. Внутренние споры не покидают расположение «красных дьяволов» с ЧМ -2022.

Анчелотти и Куртуа не ссорились, но их лишили идеальной лебединой песни. Невосполнимая потеря, ведь Тибо собрал 17 «сухарей» в прошлом сезоне без Каземиро и надежных защитников. Также вытащил «Реал» в победный финал ЛЧ год назад. Бельгиец был в хорошей форме, а теперь вне игры до весны, впереди сложная операция. Травмы связок коленей коварные, ни один врач не даст гарантий.

Бывшие голкиперы сборной России Акинфеев и Гильерме возвращались после двух повреждений «крестов», но не всем так везет. Игорь и Маринато вылетали молодыми, а Куртуа идет 32-й год. Жаль голкипера, так как через год Евро-2024, последняя попытка очаровать для великолепного поколения бельгийцев с Де Брюйне и Куртуа. А у «Реала» свои вызовы – сложная Ла Лига и сезон в Лиге чемпионов.

Лунина отмечали по итогам летнего американского турне

На страницах, посвященных «Реалу», проводятся опросы среди фанатов клуба. Недавно просили назвать самого недооцененного игрока по итогам сборов. Чаще всего выбирали украинского голкипера Лунина. Болельщики «Реала» помнят, что Андрею не везло в команде. Невозможно пробраться в основу из-за спины Куртуа. Но даже когда Тибо был в лазарете, Лунину не повезло с игрой обороны.

Голкипера подставляли под явные моменты, он пропускал. Лунин не всегда удачно управлял защитой, ведь для синхронизации игры нужно взаимопонимание, а его невозможно получить на тренировках. Андрей устал сидеть на скамейке, ему уже 24 года. В «Реале» украинец из «Зари» оказался пять лет назад. Были аренды в «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Овьедо», а затем место дублера.

Страдала карьера Лунина в сборной. Чемпион мира на юношеском уровне за главную команду Украины сыграл лишь 10 поединков. Для сравнения, новый голкипер «Бенфики» Трубин в 22 года уже пять раз выходил на поле за сборную. В «Реале» ценили прилежность Лунина, но Андрей собирается в другой клуб. Сильный «Вильярреал» предложил на днях молодому голкиперу длительный контракт.

Лунину, который сыграл за «Реал» за много лет всего 17 матчей, вряд ли доверят место в основе команды Анчелотти. Хотя бы потому, что у Андрея завершается контракт через год. Если делать на него основную ставку, пока Куртуа не поправится, то «Реал» потеряет хорошие деньги, которые клубу не помешают.

Давид Сория не спасёт, важно найти элитного дублёра

В «Реале» искали замену Лунину для скамейки, звали Сорию из «Хетафе». За 30-летнего испанца давали 10 миллионов евро. Традиционный для «сливочных» трансфер, поскольку Сория воспитанник школы «Реала». В «Севилье» голкипер не стал основным, там есть крутой марокканец Буну. Но в оборонительном недавно «Хетафе» Давид часто выходил на поле. И его есть смысл подписывать лишь для скамейки.

Надо искать временную элитную замену для Куртуа. Самый простой вариант это Кейлор Навас. Костариканец несчастлив в Париже. Бывший голкипер «Реала» играл за «Ноттингем Форест», за год до конца контракта ищет новый клуб. Вот только вспомните об отношениях ПСЖ и «Реала» на фоне сделки по Мбаппе. Зато на рынке есть два известных испанских голкипера, желающих перезагрузить карьеру.

Кепу из «Челси» достать сложнее. Почеттино может доверять новичку Санчесу из «Брайтона», ведь тот хорошо играет ногами. Если Кепа считает, что будет на скамейке, то ему пора из «Челси» в «Реал» по маршруту Куртуа. А второй элитный вариант это Давид Де Хеа. Испанец не перебрался в состав «сливочных» в прошлом из-за технических проблем при отправке документов в конце трансферного периода.

Де Хеа может и выручить, и развалить оборону «Реала»

Бывший голкипер «Атлетико», как и Куртуа, готов к возвращению в Мадрид. Давид это опытный голкипер, годами игравший в сложной лиге. Ещё и свободный агент после ухода из МЮ . Когда Куртуа вернется и наберет форму, с Де Хеа попрощаются после однолетнего контракта. Если агент невезучего голкипера не ухватится за шанс, то зря ест свой хлеб. Вот только что Давид может дать «Реалу»?

Все вратари ошибаются. Касильяс, Навас и Куртуа пропускали нелепые голы, как и Де Хеа. Но из четверки морально сломался только Давид. Де Хеа ненадежный вратарь, а у «Реала» проблемы в обороне. Пересу пора подписать Мбаппе, чтобы перекрыть опасения. Фанаты «Реала» начинают задавать вопросы. Правильно ли Флорентино сделал, что доверил перестройку Анчелотти и отложил выбор молодого тренера?

А после поспешного ухода Бензема – планировали расстаться через год, получили удар под дых из-за травмы Куртуа. Тибо давно стал футболистом мирового уровня. Если искать реальную замену, то надо идти к Доннарумме. Но через девять месяцев бельгийский ветеран вернется, а конфликт голкиперов в команде не нужен. Ребус, который ведет к Де Хеа и переживаниям по поводу такого простого и опасного выбора.

Если к ошибкам Карвахаля, Рюдигера, Алабы и Менди в обороне добавить ляпы в центре без нового Каземиро и «привозы» странного голкипера, вроде Кепы или Де Хеа, то легко остаться в сезоне без единого ценного трофея. «Реалу» нельзя уходить в тень «Барселоны» дома и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.