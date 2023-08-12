Де Брюйне снова получил травму

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о травме полузащитника Кевина Де Брюйне.
Хавбек был вынужден покинуть поле на 23-й минуте выездного матча 1-го тура АПЛ с «Бернли» (3:0), его заменил Матео Ковачич.
Да, он снова травмирован. Он сказал мне, что это та же проблема [что и была в прошлом сезоне]. Кевин чувствовал себя очень хорошо и играл здорово в первые минуты. Но, к сожалению, он снова травмирован.
Может быть, [он не должен был выходить в старте], но то, что произошло в первые 15 минут, могло произойти и на 50-й, 65-й, 70-й.
Бельгиец в июне из-за повреждения не смог доиграть финальную встречу Лиги чемпионов с «Интером».
Надеюсь на скорое возвращение в строй.
Надеюсь на скорое возвращение в строй.