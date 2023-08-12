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Де Брюйне снова получил травму

сегодня, 00:53
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о травме полузащитника Кевина Де Брюйне.

Хавбек был вынужден покинуть поле на 23-й минуте выездного матча 1-го тура АПЛ с «Бернли» (3:0), его заменил Матео Ковачич.

Да, он снова травмирован. Он сказал мне, что это та же проблема [что и была в прошлом сезоне]. Кевин чувствовал себя очень хорошо и играл здорово в первые минуты. Но, к сожалению, он снова травмирован.

Может быть, [он не должен был выходить в старте], но то, что произошло в первые 15 минут, могло произойти и на 50-й, 65-й, 70-й.

Бельгиец в июне из-за повреждения не смог доиграть финальную встречу Лиги чемпионов с «Интером».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:27
Здоровья КДБ! Именно из-за таких игроков начинают интересоваться футболом.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:38
Постоянно травмы,они его уже замучили.
izrafel
izrafel
сегодня в 08:08
Похоже рецидивом пахнет.... а это уже серьезно. Здоровья ему!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:04
Будут играть без него,им не привыкать!
Elliada
Elliada
сегодня в 06:58
Здоровья Кевину. Тот футболист, от которого много зависит.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:13
Здоровья Кевину и быстрейшего возвращения на поле.
протон
протон
сегодня в 03:38
Да что за белгийская эпидемия пошла...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:34
Без дирижёра очень тяжко будет .
Надеюсь на скорое возвращение в строй.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:21
Здоровья КДБ , без него МС много теряет в своей игре.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:54
очень очень плохо! без него сити совсем другой! здоровья рыжему!
Гость
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