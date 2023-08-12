Де Брюйне снова получил травму

Главный тренер «Манчестер Сити» сообщил о травме полузащитника .

Хавбек был вынужден покинуть поле на 23-й минуте выездного матча 1-го тура АПЛ с «Бернли» (3:0), его заменил Матео Ковачич.

Да, он снова травмирован. Он сказал мне, что это та же проблема [что и была в прошлом сезоне]. Кевин чувствовал себя очень хорошо и играл здорово в первые минуты. Но, к сожалению, он снова травмирован.

Может быть, [он не должен был выходить в старте], но то, что произошло в первые 15 минут, могло произойти и на 50-й, 65-й, 70-й.