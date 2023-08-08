Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниГермания. Бундеслига 2023/2024

Нойер может вернуться в игру лишь в 2024 году

сегодня, 00:24

Восстановление голкипера «Баварии» Мануэля Нойера может занять больше времени, чем предполагалось ранее.

Футболист получил травму в декабре прошлого года во время отдыха на горнолыжном курорте. Отмечается, что в последние недели игрок испытывает проблемы на тренировках из-за боли. Известно, что в конце мая из ноги вратаря хирургическим путем удалили винт, это последствие травмы.

В мюнхенском клубе допускают, что Нойер вернется в игру лишь в 2024 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Монако» лишилось основного нападающего
Вчера, 13:04
Игрок «Крыльев Советов» перенёс три операции из-за последствий ковида
03 августа
Вратарь ПСЖ прооперирован в Испании
03 августа
Анчелотти назвал сроки восстановления Гюлера
03 августа
Почеттино ответил на вопрос о состоянии Нкунку
03 августа
ОфициальноХавбек «Тоттенхэма» перенесёт операцию
02 августа
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:05
Нойер сбитый летчик...
Прямое попадание под хвост...
Под благовидным предлогом на поле он не выйдет, а если и выйдет то на "Прощальный матч"
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 12:09
Как бы мне, болельщику Баварии, не прискорбно было это говорить, но Нойер превратился в обузу, к огромному моему сожалению...
Суть проблемы:
1. Нойер не может смириться с тем, что его лучшие годы прошли и ту великолепную форму уже не вернуть. Он себя, может быть и чувствует так, что способен ее вернуть, но по факту этого уже не будет. Не может профессиональный футболист вот так запросто на 38-ом году жизни, проведя год без футбола взять и по мановению волшебной палочки вернуть с того месте, где остановился до травмы. Это блин не ФИФА на PS. Это что касается базового - формы, в которой вернется номинально первый вратарь команды. Она будет близка к средней, т.е. он будет просто довольно хороший вратарь с опытом, но не более.
2. Влияние Нойера на команду. Факт менее очевидный, но возможно более значимый. Для любого тренера ветеран тридцати восьми, лет, с победами на ЧМ и в ЛЧ всегда будет "тлеющим очагом". Авторитет Нойера позволяет ему влиять на настроение в раздевалке как на прямую, через игроков и личные беседы с ними, так и через руководство, через те же личные беседы. В разговорах с руководством Нойер опирается на фанатскую базу, которая, в отличии от России не немая масса людей, а достаточно деятельная группа, влияющая на жизнедеятельность команды.
3. Влияние Нойера на будущее команды. Этот пункт отчасти продолжение второго, но есть ряд нюансов. Влияние на трансферную политику клуба. Пока Нойер в клубе, ни один сильный вратарь не пойдет в Баварию, так как переход в Баварию автоматически подразумевает второй номер среди вратарей и весьма ограниченную игровую практику. Это не было бы проблемой, выполняй Нойер свои прямые обязанности все время, из сезона в сезон. А так получается классическая "собака на сене". Зоммер только первая ласточка. Да, многие скажут что Зоммер не особо то и потянул уровень Баварии, и это отчасти так. Но если разбираться в причинах того, почему не потянул, в глубине вы, как это не странно, увидите фигуру Нойера(на костылях...)
Вывод напрашивается не утешительный. Нойер становится токсичной фигурой и начинает мешать все больше и больше.
p.s.
Отдельно вынесу его наплевательское отношение к интересам команды Бавария и сборной Германии, а именно его "покатушки" на горных лыжах. Спортсмены тоже люди, я согласен, но! Шумикс стал овощем практически из-за таких "покатушек" и это только один из примеров. Когда уважаешь того, кого любишь, не станешь понапрасну рисковать жизнью и здоровьем.
p.p.s.
Да, я знаю о чем говорю, сам люблю кататься на горных лыжах, но всегда в голове держу то, что у меня семья и ребенок
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:26
Зря он поехал на эти лыжи , теперь все конец ему
112910415
112910415
сегодня в 10:31
надо задуматься о тренерской работе
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:16
Еще может и поиграть несколько лет,если восстановится.
ckta3brppyn8
ckta3brppyn8
сегодня в 08:09
Даже если вернётся, вряд-ли наберёт прежнюю форму
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:08
Продали бы уже его арабам
thmvgv552dvu
thmvgv552dvu
сегодня в 08:01
И кем же он вернётся?
Баварии нужно принять верное решение
shlomo
shlomo
сегодня в 07:30
Карьера закончилась к сожалению. На прежний уровень уже не вернется.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:05
Его похоже уже просто можно списывать на берег.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:02
Это серьёзная потеря для Баварии...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:41
Возраст уже пенсионный для футбола..., восстанавливаться намного тяжелее...
adekvat
adekvat
сегодня в 04:47
Покатался на лыжах, думаю все корьере конец.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:56
Баварии не нужно искать вратаря, нужно просто вернуть Нюбеля. Думаю если ему гарантировать место основного голкипера он с радостью будет играть за мюнхенцев.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:52
Логический вопрос -кто займёт место в воротах Баварии ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 