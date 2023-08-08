Нойер может вернуться в игру лишь в 2024 году

Восстановление голкипера «Баварии» Мануэля Нойера может занять больше времени, чем предполагалось ранее.
Футболист получил травму в декабре прошлого года во время отдыха на горнолыжном курорте. Отмечается, что в последние недели игрок испытывает проблемы на тренировках из-за боли. Известно, что в конце мая из ноги вратаря хирургическим путем удалили винт, это последствие травмы.
В мюнхенском клубе допускают, что Нойер вернется в игру лишь в 2024 году.
Прямое попадание под хвост...
Под благовидным предлогом на поле он не выйдет, а если и выйдет то на "Прощальный матч"
Прямое попадание под хвост...
Под благовидным предлогом на поле он не выйдет, а если и выйдет то на "Прощальный матч"
Суть проблемы:
1. Нойер не может смириться с тем, что его лучшие годы прошли и ту великолепную форму уже не вернуть. Он себя, может быть и чувствует так, что способен ее вернуть, но по факту этого уже не будет. Не может профессиональный футболист вот так запросто на 38-ом году жизни, проведя год без футбола взять и по мановению волшебной палочки вернуть с того месте, где остановился до травмы. Это блин не ФИФА на PS. Это что касается базового - формы, в которой вернется номинально первый вратарь команды. Она будет близка к средней, т.е. он будет просто довольно хороший вратарь с опытом, но не более.
2. Влияние Нойера на команду. Факт менее очевидный, но возможно более значимый. Для любого тренера ветеран тридцати восьми, лет, с победами на ЧМ и в ЛЧ всегда будет "тлеющим очагом". Авторитет Нойера позволяет ему влиять на настроение в раздевалке как на прямую, через игроков и личные беседы с ними, так и через руководство, через те же личные беседы. В разговорах с руководством Нойер опирается на фанатскую базу, которая, в отличии от России не немая масса людей, а достаточно деятельная группа, влияющая на жизнедеятельность команды.
3. Влияние Нойера на будущее команды. Этот пункт отчасти продолжение второго, но есть ряд нюансов. Влияние на трансферную политику клуба. Пока Нойер в клубе, ни один сильный вратарь не пойдет в Баварию, так как переход в Баварию автоматически подразумевает второй номер среди вратарей и весьма ограниченную игровую практику. Это не было бы проблемой, выполняй Нойер свои прямые обязанности все время, из сезона в сезон. А так получается классическая "собака на сене". Зоммер только первая ласточка. Да, многие скажут что Зоммер не особо то и потянул уровень Баварии, и это отчасти так. Но если разбираться в причинах того, почему не потянул, в глубине вы, как это не странно, увидите фигуру Нойера(на костылях...)
Вывод напрашивается не утешительный. Нойер становится токсичной фигурой и начинает мешать все больше и больше.
p.s.
Отдельно вынесу его наплевательское отношение к интересам команды Бавария и сборной Германии, а именно его "покатушки" на горных лыжах. Спортсмены тоже люди, я согласен, но! Шумикс стал овощем практически из-за таких "покатушек" и это только один из примеров. Когда уважаешь того, кого любишь, не станешь понапрасну рисковать жизнью и здоровьем.
p.p.s.
Да, я знаю о чем говорю, сам люблю кататься на горных лыжах, но всегда в голове держу то, что у меня семья и ребенок
Суть проблемы:
1. Нойер не может смириться с тем, что его лучшие годы прошли и ту великолепную форму уже не вернуть. Он себя, может быть и чувствует так, что способен ее вернуть, но по факту этого уже не будет. Не может профессиональный футболист вот так запросто на 38-ом году жизни, проведя год без футбола взять и по мановению волшебной палочки вернуть с того месте, где остановился до травмы. Это блин не ФИФА на PS. Это что касается базового - формы, в которой вернется номинально первый вратарь команды. Она будет близка к средней, т.е. он будет просто довольно хороший вратарь с опытом, но не более.
2. Влияние Нойера на команду. Факт менее очевидный, но возможно более значимый. Для любого тренера ветеран тридцати восьми, лет, с победами на ЧМ и в ЛЧ всегда будет "тлеющим очагом". Авторитет Нойера позволяет ему влиять на настроение в раздевалке как на прямую, через игроков и личные беседы с ними, так и через руководство, через те же личные беседы. В разговорах с руководством Нойер опирается на фанатскую базу, которая, в отличии от России не немая масса людей, а достаточно деятельная группа, влияющая на жизнедеятельность команды.
3. Влияние Нойера на будущее команды. Этот пункт отчасти продолжение второго, но есть ряд нюансов. Влияние на трансферную политику клуба. Пока Нойер в клубе, ни один сильный вратарь не пойдет в Баварию, так как переход в Баварию автоматически подразумевает второй номер среди вратарей и весьма ограниченную игровую практику. Это не было бы проблемой, выполняй Нойер свои прямые обязанности все время, из сезона в сезон. А так получается классическая "собака на сене". Зоммер только первая ласточка. Да, многие скажут что Зоммер не особо то и потянул уровень Баварии, и это отчасти так. Но если разбираться в причинах того, почему не потянул, в глубине вы, как это не странно, увидите фигуру Нойера(на костылях...)
Вывод напрашивается не утешительный. Нойер становится токсичной фигурой и начинает мешать все больше и больше.
p.s.
Отдельно вынесу его наплевательское отношение к интересам команды Бавария и сборной Германии, а именно его "покатушки" на горных лыжах. Спортсмены тоже люди, я согласен, но! Шумикс стал овощем практически из-за таких "покатушек" и это только один из примеров. Когда уважаешь того, кого любишь, не станешь понапрасну рисковать жизнью и здоровьем.
p.p.s.
Да, я знаю о чем говорю, сам люблю кататься на горных лыжах, но всегда в голове держу то, что у меня семья и ребенок
Баварии нужно принять верное решение
Баварии нужно принять верное решение