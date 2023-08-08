Нойер может вернуться в игру лишь в 2024 году

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сегодня, 00:24

Восстановление голкипера «Баварии» может занять больше времени, чем предполагалось ранее.

Футболист получил травму в декабре прошлого года во время отдыха на горнолыжном курорте. Отмечается, что в последние недели игрок испытывает проблемы на тренировках из-за боли. Известно, что в конце мая из ноги вратаря хирургическим путем удалили винт, это последствие травмы.

В мюнхенском клубе допускают, что Нойер вернется в игру лишь в 2024 году.