Игрок «Крыльев Советов» перенёс три операции из-за последствий ковида

У атакующего полузащитника «Крыльев Советов» Артёма Соколова обнаружили пневмоторакс. Данный недуг был диагностирован во время прохождения медицинского осмотра перед трансфером в «Пари НН». Игрок был срочно доставлен в больницу, там ему провели две операции по установке дренажа в лёгкое. Лечение Соколова происходило под личным контролем губернатора. Отмечается, что пневмоторакс стал следствием ковида.
17 июля 20-летний полузащитник перенёс третью операцию в Москве. С августа он проходит процесс реабилитации в Самаре. Сроки полного восстановления от полутора месяцев до полугода.
В прошедшем сезоне, выступая за «Крылья Советов» и «Пари НН» на правах аренды, Соколов сыграл 22 матча и отметился голевой передачей.
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