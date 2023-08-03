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Игрок «Крыльев Советов» перенёс три операции из-за последствий ковида

сегодня, 15:17

У атакующего полузащитника «Крыльев Советов» Артёма Соколова обнаружили пневмоторакс. Данный недуг был диагностирован во время прохождения медицинского осмотра перед трансфером в «Пари НН». Игрок был срочно доставлен в больницу, там ему провели две операции по установке дренажа в лёгкое. Лечение Соколова происходило под личным контролем губернатора. Отмечается, что пневмоторакс стал следствием ковида.

17 июля 20-летний полузащитник перенёс третью операцию в Москве. С августа он проходит процесс реабилитации в Самаре. Сроки полного восстановления от полутора месяцев до полугода.

В прошедшем сезоне, выступая за «Крылья Советов» и «Пари НН» на правах аренды, Соколов сыграл 22 матча и отметился голевой передачей.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:12
Артему здоровья...молод даст Бог поправиться и будет еще долго играть...
Futurista
Futurista
сегодня в 16:11
Ковид очень странный предмет, у кого то он есть, у кого то нет...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:45
Выздоравливай Артем Соколов. Самое керовое, это, когда задыхаешься.
kw3evcxb5gg8
kw3evcxb5gg8
сегодня в 15:37, ред.
Последствия ковида есть у многих
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ВаняLOVE (раскрыть)
сегодня в 15:33
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