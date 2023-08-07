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«Монако» лишилось основного нападающего

вчера, 13:04

Нападающий «Монако» Брель Эмболо получил разрыв крестообразных связок на тренировке и выбыл на несколько месяцев.

Швейцарец перешёл в стан «монегасков» летом 2022 года из «Боруссии» Мёнхенгладбах. В прошедшем сезоне 26-летний игрок отыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Монако» действует до лета 2026 года.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:44
Хороший выбор, для ротации и для того чтобы избежать нехватки футболистов в случае травм это хорошо.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 14:43
Не только на него, уверен.
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:08
Ну как основной...Если третий нападающий, считается основным то да. Есть еще Бен Йедер и Фолланд.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:46, ред.
Вот, им теперь можно Балогуна спихнуть и все стороны будут счастливы.

Для Монако будет замена Эмболо, такой же мобильный и скоростной Балогун, тем более форвард хорошо знаком с лигой,т.к провел весьма успешный сезон выступая за скромный Реймс!

Сам Бало получит постоянную игровую практику в хорошо знакомой ему лиге, да и команда которая борется за самые высокие места, да еще и делая ставку на молодых исполнителей, для будущей перепродажи этих талантов.

Ну и Арсенал может заработать на продаже игрока, который не входит в планы Артеты, но за которого Интер предлагает смешные 30 млн, а у Монако точно деньги есть, они вон на днях продали Дисаси в Челси за 45+ млн.. Так что думаю все выиграют от такого трансфера.
ДСА
ДСА
вчера в 13:07
Вот это потеря из потерь. Вся надежда на Головина.
Гость
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