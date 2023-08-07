«Монако» лишилось основного нападающего

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вчера, 13:04

Нападающий «Монако» получил разрыв крестообразных связок на тренировке и выбыл на несколько месяцев.

Швейцарец перешёл в стан «монегасков» летом 2022 года из «Боруссии» Мёнхенгладбах. В прошедшем сезоне 26-летний игрок отыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Монако» действует до лета 2026 года.