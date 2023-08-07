«Монако» лишилось основного нападающего

Нападающий «Монако» Брель Эмболо получил разрыв крестообразных связок на тренировке и выбыл на несколько месяцев.
Швейцарец перешёл в стан «монегасков» летом 2022 года из «Боруссии» Мёнхенгладбах. В прошедшем сезоне 26-летний игрок отыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Монако» действует до лета 2026 года.
Для Монако будет замена Эмболо, такой же мобильный и скоростной Балогун, тем более форвард хорошо знаком с лигой,т.к провел весьма успешный сезон выступая за скромный Реймс!
Сам Бало получит постоянную игровую практику в хорошо знакомой ему лиге, да и команда которая борется за самые высокие места, да еще и делая ставку на молодых исполнителей, для будущей перепродажи этих талантов.
Ну и Арсенал может заработать на продаже игрока, который не входит в планы Артеты, но за которого Интер предлагает смешные 30 млн, а у Монако точно деньги есть, они вон на днях продали Дисаси в Челси за 45+ млн.. Так что думаю все выиграют от такого трансфера.
Для Монако будет замена Эмболо, такой же мобильный и скоростной Балогун, тем более форвард хорошо знаком с лигой,т.к провел весьма успешный сезон выступая за скромный Реймс!
Сам Бало получит постоянную игровую практику в хорошо знакомой ему лиге, да и команда которая борется за самые высокие места, да еще и делая ставку на молодых исполнителей, для будущей перепродажи этих талантов.
Ну и Арсенал может заработать на продаже игрока, который не входит в планы Артеты, но за которого Интер предлагает смешные 30 млн, а у Монако точно деньги есть, они вон на днях продали Дисаси в Челси за 45+ млн.. Так что думаю все выиграют от такого трансфера.