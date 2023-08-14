«Брайтон» и «Челси» согласовали рекордный для английского футбола трансфер

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо станет игроком «Челси».
По информации источника, стороны согласовали трансфер. Эквадорец подпишет контракт с лондонцами до июня 2031 года с возможностью продления ещё на один сезон.
«Чайки» получат за футболиста 115 млн фунтов, а также процент с последующей продажи хавбека.
Этот переход станет самым дорогим в истории британского футбола. Предыдущий рекорд установил переход Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» в июле.
Он точно заиграл бы у синих. А вот Кайседо 50 на 50. Почет наверное очень хотел его, вот и купили ему за такие деньги.
Он точно заиграл бы у синих. А вот Кайседо 50 на 50. Почет наверное очень хотел его, вот и купили ему за такие деньги.
Факт в том, что за обоих переплатили. Райс сам в открытую последние 2 года просился домой в Челси, но его никто не рассматривал, как игрока синих.
Факт в том, что за обоих переплатили. Райс сам в открытую последние 2 года просился домой в Челси, но его никто не рассматривал, как игрока синих.
За эти деньги можно купить полкоманды
За эти деньги можно купить полкоманды
А если он не заиграет?
А если он не заиграет?
Нельзя столько тратить на одного игрока
Нельзя столько тратить на одного игрока
у Брайтона топовый менеджмент, это уже давно не новость
у Брайтона топовый менеджмент, это уже давно не новость