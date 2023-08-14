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«Брайтон» и «Челси» согласовали рекордный для английского футбола трансфер

вчера, 08:21

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо станет игроком «Челси».

По информации источника, стороны согласовали трансфер. Эквадорец подпишет контракт с лондонцами до июня 2031 года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Чайки» получат за футболиста 115 млн фунтов, а также процент с последующей продажи хавбека.

Этот переход станет самым дорогим в истории британского футбола. Предыдущий рекорд установил переход Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» в июле.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:52
Райс хотел играть с Тухелем. И еще в ЛЧ. И тем более другана Маунта продали.
Он точно заиграл бы у синих. А вот Кайседо 50 на 50. Почет наверное очень хотел его, вот и купили ему за такие деньги.
Naherger
Naherger
вчера в 15:20
Челси сейчас только ленивый не разводит на бабки.
Tex
Tex
вчера в 10:56, ред.
Челси сильно не хватает разрушителя. Думаю Мойсес прям в основу с ближайшего матча...
Romeo 777
Romeo 777 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 09:58
Даже в 10 раз лучше?😁 Статистика по отборам и перехватам АПЛ крайнего сезона говорит об обратном.
Факт в том, что за обоих переплатили. Райс сам в открытую последние 2 года просился домой в Челси, но его никто не рассматривал, как игрока синих.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:48
Молодой, всего 21 год, если заиграет и в Челси не хуже, чем в Брайтоне, то сумма не имеет особого значения. Да и тем более сам Кайседо хотел именно в Челси, отказав другим ещё в зимнее ТО, и так же недавно.
Бубнин
Бубнин
вчера в 09:47
Как только запрашиваемая сумма перевалила за 100 млн, в "Челси" согласились на сделку ради установления рекорда.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:17
Брайтон совершил хорошую сделку
За эти деньги можно купить полкоманды
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:13
Просто жуть какая-то
А если он не заиграет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:12
Могли 2-3 купить, таких же Кайседо,ни чуть не хуже !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:12
За эти деньги можно купить 3-4 очень хороших игроков
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:09
Посмотрим, как он будет играть
Нельзя столько тратить на одного игрока
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 09:01
Глупая трата денег, лучше бы тоуни айвена купили в нападение, так то Деклан райс в 10 раз лучше и то дешевле обошёлся
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 08:54
Дорого.... Но, как мне кажется, в паре с Энцо - это будет нечто! Того же Энцо брали за 120 зимой, и это казалось дикой переплатой. После его сегодняшней игры так не кажется....
ДСА
ДСА
вчера в 08:53
Тут Брайтон точно не прогадал, а вот Челси накупит дорогих игроков и не знает, как сделать из них команду.
lotsman
lotsman
вчера в 08:52
Заключать такой контракт значит надо быть уверенным. А вдруг?))
izrafel
izrafel
вчера в 08:51
Блум просто красава! Сказал, что дешевле 100 млн. не продаст, и сдержал своё слово, получив даже больше, чем за Райса, на трансфер которого ссылался.... Как не крути у Брайтона топовый менеджмент, это уже давно не новость....
idres
idres
вчера в 08:44
Офигеть .... контракт на 8 лет ( у кого больше в данный момент???)... да и денег отвалили немерено. Вполне могли бы обойтись и меньшим...
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 08:44
Вот прикол будет, если он не заиграет 🤦
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:44
Челси меняет команду Абрамовича до неузнаваемости...
протон
протон
вчера в 08:25
Блум просто красава! Сказал, что дешевле 100 млн. не продаст, и сдержал своё слово, получив даже больше, чем за Райса, на трансфер которого ссылался.
у Брайтона топовый менеджмент, это уже давно не новость
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