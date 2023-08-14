«Брайтон» и «Челси» согласовали рекордный для английского футбола трансфер

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вчера, 08:21

Полузащитник «Брайтона» станет игроком «Челси».

По информации источника, стороны согласовали трансфер. Эквадорец подпишет контракт с лондонцами до июня 2031 года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Чайки» получат за футболиста 115 млн фунтов, а также процент с последующей продажи хавбека.

Этот переход станет самым дорогим в истории британского футбола. Предыдущий рекорд установил переход Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» в июле.