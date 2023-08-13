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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение Неймару

вчера, 08:23

Нападающий ПСЖ Неймар получил серьёзное предложение от «Аль-Хиляля».

По информации источника, стороны ведут переговоры, чтобы достичь соглашения. Бразильца заинтересовала возможность трансфера в саудовский клуб.

Ранее форвард не попал в заявку парижан на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном».

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Все комментарии
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 13:18
После 30 всем бразильцам туда дорога,и они играют другом континенте,какая разница, Европа, Африка,Азия...
Garrincha58
Garrincha58 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 12:28
деньги да но ему частенько не давали травмы полностью себя раскрыть
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:27
думаю он если Барса его возьмёт то он туда передет, чтобы выиграть ЛЧ а в СА ему ещё рановато года через три может перейдёт, если потом позовут
Dima salev
Dima salev
вчера в 10:09
Из за денег Неймар погубил свою карьеру. Зря ушёл из Барселоны
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:56
Арабы за короткий срок хотят построить конкурентоспособную лигу.
Dauletbek
Dauletbek ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 09:46
Деньги очень часто побеждали.
Alex12357
Alex12357 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 09:11
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 09:11
    Песенка про Неймара.

    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 08:53
    Не удивлюсь, если Ней уедет в Аравию, он всегда бежал за деньгами
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    вчера в 08:52
      Маг_тм
      Маг_тм ответ Alex12357 (раскрыть)
      вчера в 08:52
        Звезда по имени Солнце
        Звезда по имени Солнце
        вчера в 08:52
        Если Неймара устроит сумма, то он и с пингвинами рванёт играть.
        За бабки главный симулянт 21 века готов на всё.
        Alex12357
        Alex12357
        вчера в 08:45
        Неймар !Как поступишь так будет правильно,жизнь твоя ,и не слушай пустобрёхов!!!
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        вчера в 08:39, ред.
        У папы Неймара уже текут слюни
        Василий 50
        Василий 50
        вчера в 08:38
        Я думаю,
        что деньги победят
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        вчера в 08:36
        Ну вот тебе и Барселона
        LOpp
        LOpp
        вчера в 08:32
        Очень херово вы сделали ((( зачем было так усложнять.
        Гость
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