«Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение Неймару

Нападающий ПСЖ Неймар получил серьёзное предложение от «Аль-Хиляля».
По информации источника, стороны ведут переговоры, чтобы достичь соглашения. Бразильца заинтересовала возможность трансфера в саудовский клуб.
Ранее форвард не попал в заявку парижан на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном».
https://youtu.be/89Z63pw2p6k
Так он и так не голодает. Не понимаю...
Так он и так не голодает. Не понимаю...
За бабки главный симулянт 21 века готов на всё.
За бабки главный симулянт 21 века готов на всё.
что деньги победят
что деньги победят