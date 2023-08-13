«Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение Неймару

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вчера, 08:23

Нападающий ПСЖ получил серьёзное предложение от «Аль-Хиляля».

По информации источника, стороны ведут переговоры, чтобы достичь соглашения. Бразильца заинтересовала возможность трансфера в саудовский клуб.

Ранее форвард не попал в заявку парижан на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном».