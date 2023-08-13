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ПСЖ и «Аль-Хиляль» согласовали переход Неймара

вчера, 11:20

Нападающий ПСЖ Неймар может в ближайшее время покинуть клуб.

По данным источника, главный тренер команды Луис Энрике и советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш провели встречу с игроком, на которой сообщили ему, что «Пари Сен-Жермен» больше не рассчитывает на него. Сообщается, что после этого чемпионы Франции и «Аль-Хиляль» достигли договорённости о трансфере бразильца. Сам футболист также не против перехода, в саудовском клубе ждут окончательного положительного ответа от форварда.

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Все комментарии
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 10:45
Неймар подписал контракт с «Аль-Хиляль» Ну что скажешь дружище? Неймар ведь тоже посылал по вашему СА))))
Ну теперь ты будешь смотреть чемпионат СА?
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 05:19
Малком не топ игрок, которого продали за 60 млн. евро).
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 04:50
Потому что Малкому Зенит давал всё и все условия. Простой ответ. Европа не потянула бы его трансфер так как в европе глубочайший кризис всех времен. Арабы могут купить просто любого хоть за 1 млрд евро.
Малкомом интересовались «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Его друг подтвердил: «Он всем отказал и решил остаться в «Зените»
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 04:47
10 минут с начала игры или с конца? Как можно сказать в течение 10 минут, что прочитал игру как колхозная? Обычно хотя бы 1 тайм или 2 тайм нужно досмотреть для анализа. Я думаю, через год - два вы начнете смотреть, уверяю.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 04:44
Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро. Тогда что он делает в самой Барселоне до 2026 года? с 2018 года что только что решили продать игрока? К тому же игроком интересовалс клуб "Наполи. Как не крути клуб с именем, еще и Тотенхем
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 04:39
Когда начнут пестреть все газеты о СА тогда Вы частенько будите заходить и смотреть убежден. Так как футболистов топовых не оставят на Евро аренах. Это вам не Васюки как в комедии .
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 04:37
Поль Погба - выдающийся французский футболист современности. За свою футбольную карьеру, которая ещё далека до завершения, он сумел выиграть немало трофеев. Важно понять одно сейчас для саудитов на рывке по больше ажиотажа , это имена игроков затем брать одаренных. ну возьмут одаренных и кто будет смотреть чемпионат саудии?))) все очень умно спланировано , арабы умны.
протон
протон ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 04:31
Сплавить средних игроков? так не всех топовых еще взяли) многие изначально не хотели заключать контракты, но теперь совсем другая ситуация когда видят что едут многие и собирается очень такая веселенькая компания охотно начали соглашаться. Согласитесь что арабы СА покупают не только  возрастных, но и молодых. Про Кассье и других как Малком это не супер звезды, но лепту свою внесут в развитие футбола в СА. Время покажет у арабов денег ну очень много, почти всю Европу футбольную прибрали к себе.   Шейхи правильно делают - пока есть деньги, покупают потихоньку весь мир  такие клубы как ПСЖ, Ньюкасл, МС да и другие на повестке еще МЮ.
Для арабов сейчас повторюсь важен пиар, и игроки с именами возможно потухающих звёзд, но с именами ведь на этом арабы не собираются останавливаться просто многие завидуют арабам вот и всё. Очень завидуют. 
Список  ещё будет пополняться – как минимум Хаким Зиеш, который так долго и упорно пытается покинуть «Челси», совсем скоро может оказаться либо в «Аль-Ахли», либо в «Аль-Шабабе».
Зачем Саудовская Аравия разрывает футбольный рынок? Это совсем не то, что делал Китай. 
И  не  копия. Это’о и Роберто Карлос в Анжи .
Туда уже переехал Карим Бензема, к переходу близки Н’Голо Канте и Хаким Зиеш, Эдуард Менди уже согласовал контракт с «Аль-Ахли», вот-вот объявят Рубена Невеша. Ведутся переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом, Калиду Кулибали, Эдином Джеко, Мариано Диасом и Мауро Икарди. Список расширяется с каждым днём – и, кажется, Саудовская Аравия не собирается останавливаться. Сообщается, что у страны заложен $ 1 млрд на привлечение звёзд.
Королевство на пути к глобальным переменам. В Саудовской Аравии хотят открыться миру и привлечь туристов.
В европейском футболе уже звучат опасения, что такой резкий врыв Саудовской Аравии на трансферный рынок изменит футбольный ландшафт.
Если очень коротко, то Саудовская Аравия делает шаг навстречу миру, а заодно пытается уйти от нефтезависимости.  Наследный принц Сауд.Аравии дальновидный человек. С момента вручения ему фактически полномочий короля стал проводить множество реформ, и это только начало (через упорное сопротивление старой элиты, которая не хочет ничего менять). Цель принца - сделать страну гораздо более светской и мультикультурной, открытой миру. Нефть не вечно будет кормить их население, и пора выводить людей из баранно-верлюдного состояния, развивая и образовывая их и постепенно давая им шанс отойти от "исконной" мифологии. От погремушек к развитию. И на последок вы только посмотрите скрин шот, имена и цифры разве это за год не взрыв?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:46
Ну посмотрим, время покажет.
Лично я, в это не верю.. это сейчас тренд, который может за пару дней рухнуть.
Вон Псж тоже млрд вложил, топов взял, но все равно Франция не стала привлекательной лигой, хотя находится в Европе и входит в топ 5 чемпионатов.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:43
Друг, при всем уважении к Кэсье, но это и близко не топ уровень, средний игрок для ротации. В такой проблемной Барселоне не смог закрепиться, к тому же постоянно травмы получал. Малком вообще без комментариев.. он ещё в Зените можно сказать завершил свою евро карьеру, да и топом никогда не был.
Про Погба вообще смешно.. когда он в последний раз играл хотя бы пару игр подряд? От Лангле Барса не может избавиться уже года 2.. это не топ игроки, это даже близко не уровень топовых команд. Саудовская лига хороша тем, что туда можно сплавить средних игроков, за большие деньги и в Европе покупать талантливых на будущее, не более.
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
вчера в 16:16
Да пусть все нормальные игроки валят оттуда. То российские клубы не хотят видеть, проводить трансферы и покупку и продажи с русскими, даже до такого доходит если играл за РФ, трансфер блокировать и все это поощряется. Для них ПОЛИТИКА ВЫШЕ СПОРТА, так вот пусть вкусят свои идеалы ДЕНЬГИ ВЫШЕ СПОРТА. Причем не так давно сами так скупали латиноамериканцев, африканцев - за бабки. скоро еще ныть начнут про конкуренцию единые правила. Пусть все нормальные игроки так же валят из Парижа, кого-то грабят, освистывают, Неймару митинги с уходом из клуба устраивали, Мессии освистывали не за игру, а за то что выиграл ЧМ, а если брать постоянные погроммы во Франции, митинги, жествия, кому будут нужны эти условия.
112910415
112910415
вчера в 14:58, ред.
Мог стать лучшим из лучших...
Но вот не стал
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:54
А когда Погба в последний раз играл? И когда он в последний раз результат на поле делал?
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:53
Малком топ-игрок, на которого ни один топ-клуб не захотел тратить деньги, никто не захотел увидеть у себе ещё одного Передаса.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:52
Клеман Ленгле 10 млн!? АХАХАХАХАХА
Вечный косячник, который не заиграл, ни в Барсе, ни в шпорах.
Кесье топ-игрочишка, который оказался не в состоянии заиграть в Барсе.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:49
10 минут мне хватило под зарез. Больше времени тратить на это чудо колхозное не захотелось.
протон
протон ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 14:29
Мин спорта Саудовской Аравии выделило клубам 19,7 млрд евро на трансферы до 2030-го – около 2,5 млрд евро на годВо вчерашней игре Сергей ничего хорошего не показал, просто дали утешительный приз и всё. на счет молодых Вы могли бы почитать на этой ветке обсуждение https://www.soccer.ru/news/1356939/malkom-al-hilyal?page=2all-comments-list
Роджер Ибаньес (24 года)
Карим Бензема, Нголо Канте, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Эвер Банега, Эдуар Менди, Марцело Брозович, Роберто Фирмино уже подписали контракты
Франк Кессье топовый молодой игрок уже в Аль-Ахли. ну что жадный не жадный но 26 игроку )))
Франк Кессье топовый молодой игрок уже в Аль-Ахли. ну что жадный не жадный но 26 игроку )))
«Аль-Наср» работает над трансфером защитника «Барселоны» Клемана Ленгле.
(28 лет)
Стоимость на transfermarkt: 10 млн €
Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо заинтересовал один из клубов Саудовской Аравии. (21 год)
Стоимость на transfermarkt: 75 млн €
Малком — топ-игрок и какую игру выдал вчера?
Маркиньос согласился вести переговоры с «Аль-Насром»
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Такими темпами в Еропе никого не оставят в скором будещем)
протон
протон ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 14:20
Тут я не совсем согласен с вашим мнением. Сергей это не единственный пример тому что вы сказали, очень много молодых перспективных футболистов принимают условие СА.  А кто по вашему не хочет заработать?  не важно на старости лет или в молодость? Насчет Неймара пока что ничего не ясно, то Барса ведет переговоры на следующий день пишут уже дал согласие на переход в СА. Было бы эпичным увидеть в Барсе  вместо Неймара Месси человек, который сделал больше всего для родного клуба в итоге где оказался Месси? Хави заявлял была статья что не хочет видеть токсичного футболиста в клубе, но на другой день пишут что Неймар уже в Барселоне) Саудовская лига не будет китайской просто убежден так как у арабов заложен в бюджет триллионы евро в спорт. Только на футбол там речь идет о нескольких миллиардов. Намечается топ 5 лучших клубов.  Вот мы говорим что в СА едут пенсионеры, но к этим пенсионерам будут еще привлекать топовых молодых. Если тут многие считают  что вот накупили и этим саудиты остановятся вы ошибаетесь. Каждый год будут увеличивать и насыщать сферу деятельности этого вида спорта. Так что все еще впереди. 
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 14:10
Вот и я об этом..
Пару именитых стариков поехали туда заработать бабло, а эти сразу начали про уникальность этой лиги тут всем рассказывать.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:07
В расцвете сил туда перебрался только Милинкович-Савич.. ну или можно упомянуть Фабиньо. Все остальные уже поехали туда на старости лет набить свои карманы.
Неймар с удовольствием бы остался в Европе, но от него даже Барселона отказывается, если быть точнее, Хави не хочет его видеть в команде. Все мы знаем его травматичность, он в Париже зимой получал одну и ту же травму и весь остаток лечился, плюс ещё знаменитые вечеринки.
Как бы тут не старались, саудовская лига не будет привлекательна для просмотра, как не стала и китайская. Подавляющему большинству не интересно смотреть на игроков, которые играют в этой лиге исключительно ради больших денег.. или ты хочешь сказать, что все эти люди в детстве мечтали там играть?
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:06
СА нагнула Европу
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 14:05
Так Вы не смотрели игру, Вам ведь не нравится этот чемпионат вот весь ответ. Время покажет колхоз это или уровень мирвой.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:56
Не будет этого, сказки не рассказывай. Вчерашний матч показал, что это колхоз.
3ton
3ton
вчера в 13:52
Как убрать обновления страницы ?
Невозможно комментарий написать
3ton
3ton
вчера в 13:49
Походу проект ПСЖ надоел владельцу и ПСЖ пошел по пути Анж.
Распродажа основного состава
протон
протон
вчера в 12:58
Центр мирового футбола постепенно переползает из Европы на территорию Аравийского полуострова. Скоро главными футбольными событиями мира станут арабская Лига Чемпионов и национальные чемпионаты этого региона. Потому что туда стали перебираться не только престарелые футбольные знаменитости, но и звезды вполне себе во цвете лет. Насколько это нам выгодно - нетрудно догадаться.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:10
Малкому будет с кем креативить в атаке.
just futball
just futball
вчера в 11:54
Удачи ему. Жаль что не стал на ряду с великими и не выиграл что-то достойное (кроме ЛЧ). Проср@!$%%л свой невероятный талант. 31 уходит из большого футбола и наврадли вернет себе звание один из лучших. Не оправдал ожидании фанатов.
shlomo
shlomo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:46
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:43
    Не в ту степь Неймаренок лыжи навострил.... нужно было к Мессенышу податься.....:)))

    Если не ошибаюсь, то несколько дней назад была новость про контракт с Барсой 2+1 на 13 млн.... наверное писали ради написать.. Ну а так что, будет весьма характерно для Неймара, если уйдет доигрывать. А ведь по чистому таланту он в некоторых компонентах превосходил Роналду и Месси, но у него не оказалось и сотой доли их воли и дисциплины. В итоге ни ЗМ, ни каких-либо намёков на звание лучшего в мире и Европе. Профукал все что только можно....
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