ПСЖ и «Аль-Хиляль» согласовали переход Неймара

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вчера, 11:20

Нападающий ПСЖ может в ближайшее время покинуть клуб.

По данным источника, главный тренер команды и советник парижан по спортивным вопросам провели встречу с игроком, на которой сообщили ему, что «Пари Сен-Жермен» больше не рассчитывает на него. Сообщается, что после этого чемпионы Франции и «Аль-Хиляль» достигли договорённости о трансфере бразильца. Сам футболист также не против перехода, в саудовском клубе ждут окончательного положительного ответа от форварда.