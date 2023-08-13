ПСЖ и «Аль-Хиляль» согласовали переход Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар может в ближайшее время покинуть клуб.
По данным источника, главный тренер команды Луис Энрике и советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш провели встречу с игроком, на которой сообщили ему, что «Пари Сен-Жермен» больше не рассчитывает на него. Сообщается, что после этого чемпионы Франции и «Аль-Хиляль» достигли договорённости о трансфере бразильца. Сам футболист также не против перехода, в саудовском клубе ждут окончательного положительного ответа от форварда.
Ну теперь ты будешь смотреть чемпионат СА?
Ну теперь ты будешь смотреть чемпионат СА?
Малкомом интересовались «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Его друг подтвердил: «Он всем отказал и решил остаться в «Зените»
Малкомом интересовались «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Его друг подтвердил: «Он всем отказал и решил остаться в «Зените»
Для арабов сейчас повторюсь важен пиар, и игроки с именами возможно потухающих звёзд, но с именами ведь на этом арабы не собираются останавливаться просто многие завидуют арабам вот и всё. Очень завидуют.
Список ещё будет пополняться – как минимум Хаким Зиеш, который так долго и упорно пытается покинуть «Челси», совсем скоро может оказаться либо в «Аль-Ахли», либо в «Аль-Шабабе».
Зачем Саудовская Аравия разрывает футбольный рынок? Это совсем не то, что делал Китай.
И не копия. Это’о и Роберто Карлос в Анжи .
Туда уже переехал Карим Бензема, к переходу близки Н’Голо Канте и Хаким Зиеш, Эдуард Менди уже согласовал контракт с «Аль-Ахли», вот-вот объявят Рубена Невеша. Ведутся переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом, Калиду Кулибали, Эдином Джеко, Мариано Диасом и Мауро Икарди. Список расширяется с каждым днём – и, кажется, Саудовская Аравия не собирается останавливаться. Сообщается, что у страны заложен $ 1 млрд на привлечение звёзд.
Королевство на пути к глобальным переменам. В Саудовской Аравии хотят открыться миру и привлечь туристов.
В европейском футболе уже звучат опасения, что такой резкий врыв Саудовской Аравии на трансферный рынок изменит футбольный ландшафт.
Если очень коротко, то Саудовская Аравия делает шаг навстречу миру, а заодно пытается уйти от нефтезависимости. Наследный принц Сауд.Аравии дальновидный человек. С момента вручения ему фактически полномочий короля стал проводить множество реформ, и это только начало (через упорное сопротивление старой элиты, которая не хочет ничего менять). Цель принца - сделать страну гораздо более светской и мультикультурной, открытой миру. Нефть не вечно будет кормить их население, и пора выводить людей из баранно-верлюдного состояния, развивая и образовывая их и постепенно давая им шанс отойти от "исконной" мифологии. От погремушек к развитию. И на последок вы только посмотрите скрин шот, имена и цифры разве это за год не взрыв?
Для арабов сейчас повторюсь важен пиар, и игроки с именами возможно потухающих звёзд, но с именами ведь на этом арабы не собираются останавливаться просто многие завидуют арабам вот и всё. Очень завидуют.
Список ещё будет пополняться – как минимум Хаким Зиеш, который так долго и упорно пытается покинуть «Челси», совсем скоро может оказаться либо в «Аль-Ахли», либо в «Аль-Шабабе».
Зачем Саудовская Аравия разрывает футбольный рынок? Это совсем не то, что делал Китай.
И не копия. Это’о и Роберто Карлос в Анжи .
Туда уже переехал Карим Бензема, к переходу близки Н’Голо Канте и Хаким Зиеш, Эдуард Менди уже согласовал контракт с «Аль-Ахли», вот-вот объявят Рубена Невеша. Ведутся переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом, Калиду Кулибали, Эдином Джеко, Мариано Диасом и Мауро Икарди. Список расширяется с каждым днём – и, кажется, Саудовская Аравия не собирается останавливаться. Сообщается, что у страны заложен $ 1 млрд на привлечение звёзд.
Королевство на пути к глобальным переменам. В Саудовской Аравии хотят открыться миру и привлечь туристов.
В европейском футболе уже звучат опасения, что такой резкий врыв Саудовской Аравии на трансферный рынок изменит футбольный ландшафт.
Если очень коротко, то Саудовская Аравия делает шаг навстречу миру, а заодно пытается уйти от нефтезависимости. Наследный принц Сауд.Аравии дальновидный человек. С момента вручения ему фактически полномочий короля стал проводить множество реформ, и это только начало (через упорное сопротивление старой элиты, которая не хочет ничего менять). Цель принца - сделать страну гораздо более светской и мультикультурной, открытой миру. Нефть не вечно будет кормить их население, и пора выводить людей из баранно-верлюдного состояния, развивая и образовывая их и постепенно давая им шанс отойти от "исконной" мифологии. От погремушек к развитию. И на последок вы только посмотрите скрин шот, имена и цифры разве это за год не взрыв?
Лично я, в это не верю.. это сейчас тренд, который может за пару дней рухнуть.
Вон Псж тоже млрд вложил, топов взял, но все равно Франция не стала привлекательной лигой, хотя находится в Европе и входит в топ 5 чемпионатов.
Лично я, в это не верю.. это сейчас тренд, который может за пару дней рухнуть.
Вон Псж тоже млрд вложил, топов взял, но все равно Франция не стала привлекательной лигой, хотя находится в Европе и входит в топ 5 чемпионатов.
Про Погба вообще смешно.. когда он в последний раз играл хотя бы пару игр подряд? От Лангле Барса не может избавиться уже года 2.. это не топ игроки, это даже близко не уровень топовых команд. Саудовская лига хороша тем, что туда можно сплавить средних игроков, за большие деньги и в Европе покупать талантливых на будущее, не более.
Про Погба вообще смешно.. когда он в последний раз играл хотя бы пару игр подряд? От Лангле Барса не может избавиться уже года 2.. это не топ игроки, это даже близко не уровень топовых команд. Саудовская лига хороша тем, что туда можно сплавить средних игроков, за большие деньги и в Европе покупать талантливых на будущее, не более.
Но вот не стал
Но вот не стал
Вечный косячник, который не заиграл, ни в Барсе, ни в шпорах.
Кесье топ-игрочишка, который оказался не в состоянии заиграть в Барсе.
Вечный косячник, который не заиграл, ни в Барсе, ни в шпорах.
Кесье топ-игрочишка, который оказался не в состоянии заиграть в Барсе.
Роджер Ибаньес (24 года)
Карим Бензема, Нголо Канте, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Эвер Банега, Эдуар Менди, Марцело Брозович, Роберто Фирмино уже подписали контракты
Франк Кессье топовый молодой игрок уже в Аль-Ахли. ну что жадный не жадный но 26 игроку )))
Франк Кессье топовый молодой игрок уже в Аль-Ахли. ну что жадный не жадный но 26 игроку )))
«Аль-Наср» работает над трансфером защитника «Барселоны» Клемана Ленгле.
(28 лет)
Стоимость на transfermarkt: 10 млн €
Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо заинтересовал один из клубов Саудовской Аравии. (21 год)
Стоимость на transfermarkt: 75 млн €
Малком — топ-игрок и какую игру выдал вчера?
Маркиньос согласился вести переговоры с «Аль-Насром»
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Такими темпами в Еропе никого не оставят в скором будещем)
Роджер Ибаньес (24 года)
Карим Бензема, Нголо Канте, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Эвер Банега, Эдуар Менди, Марцело Брозович, Роберто Фирмино уже подписали контракты
Франк Кессье топовый молодой игрок уже в Аль-Ахли. ну что жадный не жадный но 26 игроку )))
Франк Кессье топовый молодой игрок уже в Аль-Ахли. ну что жадный не жадный но 26 игроку )))
«Аль-Наср» работает над трансфером защитника «Барселоны» Клемана Ленгле.
(28 лет)
Стоимость на transfermarkt: 10 млн €
Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо заинтересовал один из клубов Саудовской Аравии. (21 год)
Стоимость на transfermarkt: 75 млн €
Малком — топ-игрок и какую игру выдал вчера?
Маркиньос согласился вести переговоры с «Аль-Насром»
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Такими темпами в Еропе никого не оставят в скором будещем)
Пару именитых стариков поехали туда заработать бабло, а эти сразу начали про уникальность этой лиги тут всем рассказывать.
Пару именитых стариков поехали туда заработать бабло, а эти сразу начали про уникальность этой лиги тут всем рассказывать.
Неймар с удовольствием бы остался в Европе, но от него даже Барселона отказывается, если быть точнее, Хави не хочет его видеть в команде. Все мы знаем его травматичность, он в Париже зимой получал одну и ту же травму и весь остаток лечился, плюс ещё знаменитые вечеринки.
Как бы тут не старались, саудовская лига не будет привлекательна для просмотра, как не стала и китайская. Подавляющему большинству не интересно смотреть на игроков, которые играют в этой лиге исключительно ради больших денег.. или ты хочешь сказать, что все эти люди в детстве мечтали там играть?
Неймар с удовольствием бы остался в Европе, но от него даже Барселона отказывается, если быть точнее, Хави не хочет его видеть в команде. Все мы знаем его травматичность, он в Париже зимой получал одну и ту же травму и весь остаток лечился, плюс ещё знаменитые вечеринки.
Как бы тут не старались, саудовская лига не будет привлекательна для просмотра, как не стала и китайская. Подавляющему большинству не интересно смотреть на игроков, которые играют в этой лиге исключительно ради больших денег.. или ты хочешь сказать, что все эти люди в детстве мечтали там играть?
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Распродажа основного состава
Распродажа основного состава
Развалился мешок..... Все звезды ушли, а на их место затарились неликвидом.... Вчерашний матч было тяжело смотреть. То ли газон плохой, то ли жара зверская, но играли так медленно, пасы такие неточные, что как-будто матч ветеранов. Ну и разница в классе игроков местных и звёзд просто катастрофическая. Из-за этого комбинировать вообще невозможно. Может быть через какое-то время опытные тренеры смогут как-то нивелировать эти проблемные факторы, но пока что всё очень печально.....
Развалился мешок..... Все звезды ушли, а на их место затарились неликвидом.... Вчерашний матч было тяжело смотреть. То ли газон плохой, то ли жара зверская, но играли так медленно, пасы такие неточные, что как-будто матч ветеранов. Ну и разница в классе игроков местных и звёзд просто катастрофическая. Из-за этого комбинировать вообще невозможно. Может быть через какое-то время опытные тренеры смогут как-то нивелировать эти проблемные факторы, но пока что всё очень печально.....
Если не ошибаюсь, то несколько дней назад была новость про контракт с Барсой 2+1 на 13 млн.... наверное писали ради написать.. Ну а так что, будет весьма характерно для Неймара, если уйдет доигрывать. А ведь по чистому таланту он в некоторых компонентах превосходил Роналду и Месси, но у него не оказалось и сотой доли их воли и дисциплины. В итоге ни ЗМ, ни каких-либо намёков на звание лучшего в мире и Европе. Профукал все что только можно....
Если не ошибаюсь, то несколько дней назад была новость про контракт с Барсой 2+1 на 13 млн.... наверное писали ради написать.. Ну а так что, будет весьма характерно для Неймара, если уйдет доигрывать. А ведь по чистому таланту он в некоторых компонентах превосходил Роналду и Месси, но у него не оказалось и сотой доли их воли и дисциплины. В итоге ни ЗМ, ни каких-либо намёков на звание лучшего в мире и Европе. Профукал все что только можно....