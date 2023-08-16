Месси помог клубу «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг

«Интер Майами» крупно обыграл «Филадельфию» в полуфинале Кубка лиг (4:1).
Джозеф Мартинес вывел коллектив из Флориды вперед на 3-й минуте. Лионель Месси на 20-й удвоил преимущество команды, а Жорди Альба на 45-й забил третий гол «Интера». У «Юнион» отличился Алехандро Бедойя на 73-й, а итоговый счет на 84-й установил Давид Руис.
Во параллельном поединке «Монтеррей» уступил «Нэшвиллу».
Футбол это Серия А, Ла Лига, Бундеслига, АПЛ
Футбол это Серия А, Ла Лига, Бундеслига, АПЛ
Для громких слов о нем ,о очень средне играл.Великого ничего там не было
Для громких слов о нем ,о очень средне играл.Великого ничего там не было
Половина его голов занимают ТОП-5 этого турнира 😂😂
Мне очень жаль , что Месси не перешел в Барселону и не закончил там карьеру , как надо .
Даже сейчас в этой Барселоне Месси был бы лидером.
Половина его голов занимают ТОП-5 этого турнира 😂😂
Мне очень жаль , что Месси не перешел в Барселону и не закончил там карьеру , как надо .
Даже сейчас в этой Барселоне Месси был бы лидером.