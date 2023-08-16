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Месси помог клубу «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг

вчера, 09:21

«Интер Майами» крупно обыграл «Филадельфию» в полуфинале Кубка лиг (4:1).

Джозеф Мартинес вывел коллектив из Флориды вперед на 3-й минуте. Лионель Месси на 20-й удвоил преимущество команды, а Жорди Альба на 45-й забил третий гол «Интера». У «Юнион» отличился Алехандро Бедойя на 73-й, а итоговый счет на 84-й установил Давид Руис.

Во параллельном поединке «Монтеррей» уступил «Нэшвиллу».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:26
Да уж, ну это его уровень МЛС
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:05
МЛС это ещё не футбол, или совсем не футбол.
Футбол это Серия А, Ла Лига, Бундеслига, АПЛ
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:10
Я правильно понимаю, что судьба Золотого мяча 2024 уже решена?
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 16:07
Прежде чем перехваливать Месси.Матч посмотрите.
Для громких слов о нем ,о очень средне играл.Великого ничего там не было
yrasikos22
yrasikos22 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:34, ред.
Играя в не самом сильном Чемпионате конечно проще что то показывать,можно хоть пешком ходить толк один будет,в Барселоне сдулся и за скандалился, во Франции конкуренцию проиграл,а тут все гораздо проще, тем более там не футбол а голливуд.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:43
Кто бы в этом сомневался,Месси есть Месси !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:53, ред.
Спокойно готовится к КА и ЧМ... Набивая стату и раздавая майки... Попутно становясь лучшим игроком матча в каждой игре... И всё это спокойно, без нервотрёпки... Лучшим бомбардиром турнира он уже почти стал... Всё это он себе может позволить после 18.12.22... Это как выдохнуть после марафона, где ты очень хотел победить и победил... https://youtube.com/shorts/an94aCNphb8?feature=share
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:49
Это Месси! Когда-нибудь так будет называться одноименный фильм.
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 12:27
Достали со своим Месси !!! что больше не кого обсуждать в мире ?мало игроков ? вон какой то Вася Пупкин забил за Газмяс,чем эта новость хуже ?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:23
Походу, один самолет, всё-таки пролетел..... Недосмотрели, гады!!!
Capral
Capral
вчера в 12:21
Маэстро, Вы- ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК, ПОЭТ, ФИЛОСОФ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это фото- Ваш БЕССМЕРТНЫЙ ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую Стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БРАВО, МАЭСТРО- БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 11:54
Жаль...жаль)...
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:40
Остаётся только радоваться за успехи Месси!
lotsman
lotsman
вчера в 11:35
Месси продолжает блистать в футболе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:34
Индейцы раскупили все портрэты Лео и требуют огненной воды!
3ton
3ton
вчера в 11:27
Месси забивает голы на любой вкус.
Половина его голов занимают ТОП-5 этого турнира 😂😂
Мне очень жаль , что Месси не перешел в Барселону и не закончил там карьеру , как надо .
Даже сейчас в этой Барселоне Месси был бы лидером.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:19
Из грязи Месси вывел клуь в цари.
adekvat
adekvat
вчера в 10:29
Он скоро все рекорды побьет в клубе.
Elliada
Elliada
вчера в 10:07
До прихода Месси Майами проиграл 12 матчей подряд, был худшей командой МЛС. А сейчас всех разрывает. Месси, как капитан и величайший игрок, ведет свою команду к победе на турнире. 6 матчей, 9 голов, 1 ассист. Выход в финал обеспечил Майами участие в ЛЧ КОНКАКАФ. Ждем победы в Кубке Лиги, чтобы Интер сразу начал своё участие в ЛЧ с плей-офф, а Месси стал единоличным самым титулованным футболистом в истории.
Elliada
Elliada ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:03
Нет там 25 метров. Минимум 30 метров до ворот. Удар шикарный, бильярдной точности.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:58
Месси гол в угол метров с 25. Альба тоже забил неплохой голешник. Эти парни явно на пользу Интеру
drug01
drug01
вчера в 09:57
Это весомый его вклад! Молодец!
kr6z5pkynusa
kr6z5pkynusa
вчера в 09:54
Месси тут свою статистику хорошо увеличит
протон
протон
вчера в 09:36
Браво Лео ! Желаю и дальше играть с улыбкой на лице . Молодец.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 09:36
Да уж... инопланетянин... Месси забил во всех своих шести матчах за американский клуб.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:33
А вот и новый трофей на подходе!
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