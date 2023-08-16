Месси помог клубу «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг

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вчера, 09:21

«Интер Майами» крупно обыграл «Филадельфию» в полуфинале Кубка лиг (4:1).

Джозеф Мартинес вывел коллектив из Флориды вперед на 3-й минуте. на 20-й удвоил преимущество команды, а Жорди Альба на 45-й забил третий гол «Интера». У «Юнион» отличился Алехандро Бедойя на 73-й, а итоговый счет на 84-й установил Давид Руис.

Во параллельном поединке «Монтеррей» уступил «Нэшвиллу».