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Гол Мораты помог «Атлетико» обыграть «Гранаду»

сегодня, 00:35
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Гранаду» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил нападающий «Атлетико» Альваро Мората. На 62-й минуте форвард «Гранады» Саму сравнял счёт. На 67-й минуте нападающий Мемфис Депай снова вывел «Атлетико» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «матрасников» Маркос Льоренте установил точку в матче.

В следующем туре «Атлетико» сыграет против «Бетиса», а «Гранада» — против «Райо Вальекано».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетико»
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:38
Разница в классе очевидна.
izrafel
izrafel
сегодня в 07:22
Хороший матч получился. думаю в этом году Атлетико навяжет борьбу и Барсе и Реалу.
ABir
ABir
сегодня в 07:10
Предсказуемая победа более классной команды
6bhf8k3zrdkw
6bhf8k3zrdkw
сегодня в 06:27
Ну с Гранадой-то и Мората бомбардир
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:52
Мората ехал бы уже к арабам
Или они ему не предлагают
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:49
Это всего лишь Гранада была
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:20
Иного исхода трудно было и предположить .
С Победой Атлетико.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:42
Браво Атлетико Мадрид!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:41, ред.
Уверенная победа Атлетико на старте - настраивает его болельщиков на оптимистический лад.
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