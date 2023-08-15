Гол Мораты помог «Атлетико» обыграть «Гранаду»

1692048950

сегодня, 00:35

«Атлетико» обыграл «Гранаду» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил нападающий «Атлетико» Альваро Мората. На 62-й минуте форвард «Гранады» Саму сравнял счёт. На 67-й минуте нападающий Мемфис Депай снова вывел «Атлетико» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «матрасников» Маркос Льоренте установил точку в матче.

В следующем туре «Атлетико» сыграет против «Бетиса», а «Гранада» — против «Райо Вальекано».