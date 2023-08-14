«Алания» обыграла «Торпедо» в матче Первой Лиги .

«Алания» обыграла «Торпедо» (2:0) в матче Первой Лиги.
На 33-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани. На 51-й минуте нападающий Ислам Машуков удвоил преимущество хозяев поля.
«Алания» идёт на 3-м месте (10 очков), «Торпедо» занимает 9-е место (7 очков).
Всех болельщиков и тех кто сегодня переживал за Аланию хочу поздравить с заслуженной Победой ! Молодцы ребятушки! А ведь матч могли и отложить, на поле стояла жара 36 - 37 ° . И всё таки обе команды решили выйти на поле и сыграть этот матч . За что обеим командам огромный Респект и Уважение . Тяжело конечно же играть в таких условиях и конечно первые пятнадцать - двадцать минут обе команды как говорится вкатывались в игру и в такие условия . Много было обоюдных ошибок и у обеих команд были возможности открыть счёт . Но после середины первого тайма Алания перехватила инициативу и к тридцать третьей минуте матча всё таки нападающий Алании Гиоргобиани открыл счёт в этом матче. Второй тайм тоже начался с атак Алании и красивый проход по правому краю Хабалова , прострел и Машуков удваивает счёт на табло . Были ещё моменты как у одной, так и у другой команды. Нападающий гостей в упор бил головой но голкипер Алании Солдатенко смог среагировать на этот удар и отвёл опасность от ворот Алании . В конце матча видно было как обе команды устали и у Алании были очень хорошие моменты увеличить счёт на табло . Но игра так и закончилась со счётом 2:0 !
Чемпионат ФНЛ только начинается, так что всё ещё впереди . Побольше красивого футбола всем и Добра в ваши дома !
Всех болельщиков и тех кто сегодня переживал за Аланию хочу поздравить с заслуженной Победой ! Молодцы ребятушки! А ведь матч могли и отложить, на поле стояла жара 36 - 37 ° . И всё таки обе команды решили выйти на поле и сыграть этот матч . За что обеим командам огромный Респект и Уважение . Тяжело конечно же играть в таких условиях и конечно первые пятнадцать - двадцать минут обе команды как говорится вкатывались в игру и в такие условия . Много было обоюдных ошибок и у обеих команд были возможности открыть счёт . Но после середины первого тайма Алания перехватила инициативу и к тридцать третьей минуте матча всё таки нападающий Алании Гиоргобиани открыл счёт в этом матче. Второй тайм тоже начался с атак Алании и красивый проход по правому краю Хабалова , прострел и Машуков удваивает счёт на табло . Были ещё моменты как у одной, так и у другой команды. Нападающий гостей в упор бил головой но голкипер Алании Солдатенко смог среагировать на этот удар и отвёл опасность от ворот Алании . В конце матча видно было как обе команды устали и у Алании были очень хорошие моменты увеличить счёт на табло . Но игра так и закончилась со счётом 2:0 !
Чемпионат ФНЛ только начинается, так что всё ещё впереди . Побольше красивого футбола всем и Добра в ваши дома !