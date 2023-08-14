Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

«Алания» обыграла «Торпедо» в матче Первой Лиги

вчера, 19:02
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Алания» обыграла «Торпедо» (2:0) в матче Первой Лиги.

На 33-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани. На 51-й минуте нападающий Ислам Машуков удвоил преимущество хозяев поля.

«Алания» идёт на 3-м месте (10 очков), «Торпедо» занимает 9-е место (7 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Мораты помог «Атлетико» обыграть «Гранаду»
Сегодня, 00:35
«Пари НН» одержал победу над «Ахматом»
Вчера, 21:24
«Хетафе» и «Барселона» голов не забили. Хави получил красную карточку
Вчера, 00:46
Гол Виллиана Жозе помог «Бетису» выиграть у «Вильярреала»
13 августа
ЦСКА в большинстве обыграл «Сочи»
13 августа
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью
13 августа
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:43
В матче "бывших" победили хозяева)))
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 01:30
Аланию с победой! Дела у владикавказцев идут неплохо. Вот только, что там со стадионом? Очень хочется видеть Аланию в РПЛ.
протон
протон
вчера в 21:05
Торпедо не блещет! Аланию с победой!
v5c93zhxvam5
v5c93zhxvam5
вчера в 20:58
Или Торпедо не готов к РПЛ, или Алания сильна, как никогда.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 20:22
Можно добавить только что красиво обыграла...
sova147
sova147
вчера в 20:16
Видно этот состав Торпедо не готов побеждать!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:30
«Алания» обыграла «Торпедо» в матче Первой Лиги .
Всех болельщиков и тех кто сегодня переживал за Аланию хочу поздравить с заслуженной Победой ! Молодцы ребятушки! А ведь матч могли и отложить, на поле стояла жара 36 - 37 ° . И всё таки обе команды решили выйти на поле и сыграть этот матч . За что обеим командам огромный Респект и Уважение . Тяжело конечно же играть в таких условиях и конечно первые пятнадцать - двадцать минут обе команды как говорится вкатывались в игру и в такие условия . Много было обоюдных ошибок и у обеих команд были возможности открыть счёт . Но после середины первого тайма Алания перехватила инициативу и к тридцать третьей минуте матча всё таки нападающий Алании Гиоргобиани открыл счёт в этом матче. Второй тайм тоже начался с атак Алании и красивый проход по правому краю Хабалова , прострел и Машуков удваивает счёт на табло . Были ещё моменты как у одной, так и у другой команды. Нападающий гостей в упор бил головой но голкипер Алании Солдатенко смог среагировать на этот удар и отвёл опасность от ворот Алании . В конце матча видно было как обе команды устали и у Алании были очень хорошие моменты увеличить счёт на табло . Но игра так и закончилась со счётом 2:0 !
Чемпионат ФНЛ только начинается, так что всё ещё впереди . Побольше красивого футбола всем и Добра в ваши дома !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:05
Торпедо просто начала сыпаться...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 