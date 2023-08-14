«Хетафе» и «Барселона» голов не забили. Хави получил красную карточку

«Хетафе» и «Барселона» не забили голов в 1-м туре Ла Лиги.
У гостей на 42-й минуте красную карточку получил Рафинья, у хозяев на 57-й за вторую желтую карточку с поля был удален Хайме Мата. На 70-й дисквалификацию получил главный тренер каталонцев Хави.
Ранее в туре «Бетис» одолел «Вильярреал».
Удаления же все по делу...
Удаления же все по делу...
Позволил грубо ударить Гюндогана — даже карточки не дал, куча грубых фолов — часто вообще не было свистка, как будто ослеп.
В конце увидел руку , чем окончательно подтвердил свою аффилированность к столице.
Отстранение до конца сезона такому судье только поможет
Позволил грубо ударить Гюндогана — даже карточки не дал, куча грубых фолов — часто вообще не было свистка, как будто ослеп.
В конце увидел руку , чем окончательно подтвердил свою аффилированность к столице.
Отстранение до конца сезона такому судье только поможет
Надо держать себя в руках
Надо держать себя в руках
Судья сделал все , чтобы Барса не победила
Судья сделал все , чтобы Барса не победила
Третья игра ничья..., два раза барселонца косили в штрафной, раз откровенно игра рукой игрока хетафе и судья 3.14 мимо.
Третья игра ничья..., два раза барселонца косили в штрафной, раз откровенно игра рукой игрока хетафе и судья 3.14 мимо.
Такое ощущение что эти люди в желтой форме в первый раз друг друга видят.
Ps
Судья тоже полный ****
Такое ощущение что эти люди в желтой форме в первый раз друг друга видят.
Ps
Судья тоже полный ****
Зато три карточки выхватили команды . Даже Хави !)
Зато три карточки выхватили команды . Даже Хави !)