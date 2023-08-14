«Хетафе» и «Барселона» голов не забили. Хави получил красную карточку

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сегодня, 00:46

«Хетафе» и «Барселона» не забили голов в 1-м туре Ла Лиги.

У гостей на 42-й минуте красную карточку получил Рафинья, у хозяев на 57-й за вторую желтую карточку с поля был удален Хайме Мата. На 70-й дисквалификацию получил главный тренер каталонцев Хави.

Ранее в туре «Бетис» одолел «Вильярреал».