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«Хетафе» и «Барселона» голов не забили. Хави получил красную карточку

сегодня, 00:46
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Хетафе» и «Барселона» не забили голов в 1-м туре Ла Лиги.

У гостей на 42-й минуте красную карточку получил Рафинья, у хозяев на 57-й за вторую желтую карточку с поля был удален Хайме Мата. На 70-й дисквалификацию получил главный тренер каталонцев Хави.

Ранее в туре «Бетис» одолел «Вильярреал».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт barcablaugranes.com
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:31
Где там игра рукой со стороны Габи?
shlomo
shlomo
сегодня в 08:41
Что то Хави перемудрил с Барсой.... пока все плохо...
adekvat
adekvat ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 08:20
А куда она денется? Будет.
495pvgbqugjh
495pvgbqugjh
сегодня в 08:13
Сдают что-то нервишки у старины Хави
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:08
Хетафе обычно всегда такой грубоваты, колючий клуб, который сам не играет, да и соперникам не дает....но в этом матче еще и везение было на их стороне, т.к Барселона была ближе к победе, но где-то реализация была никакущая, где-то вытаскивали мяч с ленточки....
Удаления же все по делу...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:01
Что то Барселона слабенько сыграла,не смогли распечатать ворота Хетафе.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:27
Хави ещё рано участвовать в лиге чемпионов не хватит нервов
eg55d2u5kbne
eg55d2u5kbne
сегодня в 07:23
Хави рано начал нервничать, впереди целый сезон
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:59
Похоже в этом сезоне Барселоне чемпионства точно не видать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:43
Барса с ходу теряет очки ...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:49
Лихо отбегали... Барсе тяжко будет в этом сезоне...
5dcy2bzq49w8
5dcy2bzq49w8
сегодня в 05:34
    протон
    протон
    сегодня в 05:23
    Судья 🤡, это однозначно. Но и барселона ужасно играла.
    Позволил грубо ударить Гюндогана — даже карточки не дал, куча грубых фолов — часто вообще не было свистка, как будто ослеп.
    В конце увидел руку , чем окончательно подтвердил свою аффилированность к столице.
    Отстранение до конца сезона такому судье только поможет
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:01
    первый блин, как говорится ... ну, бывает
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 04:24
    Барселоне предстоит тяжёлый сезон
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 04:22
    Это Хави перебор
    Надо держать себя в руках
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 04:20
    Жаль, я поставил на победу Хозяев
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 04:18
    Интересно, Барселона будет в тройке?
    Bobon
    Bobon
    сегодня в 02:03
    Сложно что-то сказать по игре. Игры никакой и не было. Хетафе всегда так играет, а Барса ничего не может придумать в атаке. Судья редкостный клоун, но для ла лиги это нормальное явление.
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:42
    Совсем не похоже на Барселону
    3ton
    3ton
    сегодня в 01:06
    С таким судейством можно сразу Мадриду отдать чемпионство.
    Судья сделал все , чтобы Барса не победила
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 00:51
    Позорище!
    Третья игра ничья..., два раза барселонца косили в штрафной, раз откровенно игра рукой игрока хетафе и судья 3.14 мимо.
    дурман
    дурман
    сегодня в 00:49, ред.
    С такой игрой вам в сегунде играть.
    Такое ощущение что эти люди в желтой форме в первый раз друг друга видят.
    Ps
    Судья тоже полный ****
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:48, ред.
    Так себе матч от чемпионов Ла Лиги .
    Зато три карточки выхватили команды . Даже Хави !)
    Гость
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