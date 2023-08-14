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«Пари НН» одержал победу над «Ахматом»

вчера, 21:24
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ.

На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян. На 38-й минуте Тимур Сулейманов удвоил преимущество нижегородского клуба.

«Пари НН» идёт на 10-м месте (4 очка), «Ахмат» занимает 11-е место (3 очка).

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Все комментарии
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 07:34
400 000 000 от Пари бет
sir_Alex
sir_Alex ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 07:17
Ещё лучше ФК "Нижний Новгород".
112910415
112910415
сегодня в 05:18
геройский мужик этот Юран !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:11
Я рад первому голу и первой победе нижегородцев в чемпионате...
ABir
ABir
вчера в 23:16
Вот и Сергей Юран с НН одержали свою первую победу, еще и в гостях
25процентный клоун
25процентный клоун ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:35
Там есть кому спешить, одни поражения у Терека
drug01
drug01 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:29
Зачем спешить делать такие предложения
sova147
sova147
вчера в 22:27
Уверенная победа хозяев, Ахмат не может найти свою игру
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:10
НН был однозначно лучше и заслуженно победил. Ахмат сегодня забыл зубы и заслуженно проиграл.
pomor45
pomor45
вчера в 21:56
Зачем нижегородцам приделали это "ПАРИ"? Это, как корове седло. Корова же скакуном не станет, если её седлом нарядить. Чем плохо, например, ФК "Нижегородец"?
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:41
Нижний на мой взгляд очень недооценен сейчас. Погляди на соперников, погляди, как они не давали дышать лидерам. Против равного соперника они себя сегодня показали. Крепкий середнячок, я бы вот прямо сейчас их не записывал ниже 10 места. Они как раз на нем и как раз выше всех тех, кто по игре хуже. Единственное, Оренбург не на своем месте сейчас, они тоже играли против текущих лидеров таблицы. В игре с равными они возьмут свое, и те, и другие
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:38
Волжане на своём поле бьются упорно..
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:38
Парадигма - тот, кто спасает от вылета. Обычно увольняют чаще).
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:38
Внезапно для меня, статистика оказалась на стороне Ахмата. Только вот игру она не отражает, Ахмат не создал ничего, а единственный удар в створ от Ахмата - это перехваченная вратарем НН передача. А может, даже скидка от своего защитника головой в руки вратаря пошла в статистику как удар Ахмата. В целом, я до игры писал комментарий к матчу, что НН, которая играла против лидеров, уверенно заберет свои три очка, не дав ни шанса сопернику. С победой, Пари!

Ахмату надо что-то делать, причем срочно, пока трансферное окно открыто. проиграли 2:0 Балтике, проиграли 2:0 Пари. Наверное, это худший старт Ахмата в истории, если не по очкам, то по игре со своими прямыми конкурентами. Дожали Сочи, который не дожать - чудо. Сочи играет на уровне ФНЛ, а Ахмат чуть лучше, но недалеко от этого. Надеюсь, они найдут решение проблемы. А вообще, попахивает отставкой главного тренера через пару туров, если ничего не изменится
протон
протон
вчера в 21:36
Сосед по региону ставит точку в матче Тимур Сулейманов
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:36, ред.
Нижний с победой!!А Ахмат я так и не понял,точно в футбол играли?Что то поражения Ташуева напрягают уже.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:35
С победой Юрана и Ко! Сделали то, что должны были сделать дома. Одна победа и выход из красной зоны с чем и поздравляю.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:33
Нижний наверняка останется в РПЛ, не вылетит. Юран топ менеджер по спасению.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:32
Взял Нижний инд тб 1 за 1,8 и ставка сыграла,а Ахмат чтото удивляет!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:32
Молодцы Нижегородцы неплохо сыграли!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:31
Ждём тренерской отставки
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