«Пари НН» одержал победу над «Ахматом»

«Пари НН» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ.
На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян. На 38-й минуте Тимур Сулейманов удвоил преимущество нижегородского клуба.
«Пари НН» идёт на 10-м месте (4 очка), «Ахмат» занимает 11-е место (3 очка).
Ахмату надо что-то делать, причем срочно, пока трансферное окно открыто. проиграли 2:0 Балтике, проиграли 2:0 Пари. Наверное, это худший старт Ахмата в истории, если не по очкам, то по игре со своими прямыми конкурентами. Дожали Сочи, который не дожать - чудо. Сочи играет на уровне ФНЛ, а Ахмат чуть лучше, но недалеко от этого. Надеюсь, они найдут решение проблемы. А вообще, попахивает отставкой главного тренера через пару туров, если ничего не изменится
Ахмату надо что-то делать, причем срочно, пока трансферное окно открыто. проиграли 2:0 Балтике, проиграли 2:0 Пари. Наверное, это худший старт Ахмата в истории, если не по очкам, то по игре со своими прямыми конкурентами. Дожали Сочи, который не дожать - чудо. Сочи играет на уровне ФНЛ, а Ахмат чуть лучше, но недалеко от этого. Надеюсь, они найдут решение проблемы. А вообще, попахивает отставкой главного тренера через пару туров, если ничего не изменится