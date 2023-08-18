Главный тренер «Фиорентины» впечатлён Кокориным

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вчера, 13:27

Нападающий «Фиорентины» впечатлил главного тренера «фиалок» Винченцо Итальяно своей формой на предсезонных сборах. Россиянин забил три мяча в товарищеских матчах.

Сообщается, что Кокорина не планировали оставлять в команде, но своей работой на тренировках и игрой в контрольных матчах он смог переубедить руководство. Скорее всего, Александр попадёт в заявку на матч 1-го тура Серии А 2023/2024 против «Дженоа».

В прошедшем сезоне, выступая за кипрский «Арис» на правах аренды, Кокорин сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 9 жёлтых карточек. Контракт 32-летнего нападающего с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что россиянина заявили на сезон под номером 91.