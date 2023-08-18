Главный тренер «Фиорентины» впечатлён Кокориным

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин впечатлил главного тренера «фиалок» Винченцо Итальяно своей формой на предсезонных сборах. Россиянин забил три мяча в товарищеских матчах.
Сообщается, что Кокорина не планировали оставлять в команде, но своей работой на тренировках и игрой в контрольных матчах он смог переубедить руководство. Скорее всего, Александр попадёт в заявку на матч 1-го тура Серии А 2023/2024 против «Дженоа».
В прошедшем сезоне, выступая за кипрский «Арис» на правах аренды, Кокорин сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 9 жёлтых карточек. Контракт 32-летнего нападающего с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что россиянина заявили на сезон под номером 91.
Пожив за границей, где нет старого окружения, нет друзей типа Мамаева, Кокорин задумался, что осталось играть не так уж много и решил изменить свою жизнь.
Прошлый сезон он хорошо отработал, пусть не в топ чемпионате, но и там так просто дурака не поваляешь.
Конечно всегда хочется верить в лучшее, вот и сейчас хочется, что бы Александр хоть под конец карьеры, но чего-нибудь добился своей игрой.
По повода возраста, то же не факт.
Есть примеры когда игроки уже за 30 лет первый раз попадали даже в топ сборные, а до этого были весьма посредственными игроками. И выдавали свой лучший футбол под занавес карьеры.
Так, что поживём увидим, а Александру пожелаем удачи.
Пожив за границей, где нет старого окружения, нет друзей типа Мамаева, Кокорин задумался, что осталось играть не так уж много и решил изменить свою жизнь.
Прошлый сезон он хорошо отработал, пусть не в топ чемпионате, но и там так просто дурака не поваляешь.
Конечно всегда хочется верить в лучшее, вот и сейчас хочется, что бы Александр хоть под конец карьеры, но чего-нибудь добился своей игрой.
По повода возраста, то же не факт.
Есть примеры когда игроки уже за 30 лет первый раз попадали даже в топ сборные, а до этого были весьма посредственными игроками. И выдавали свой лучший футбол под занавес карьеры.
Так, что поживём увидим, а Александру пожелаем удачи.