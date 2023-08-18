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Главный тренер «Фиорентины» впечатлён Кокориным

вчера, 13:27

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин впечатлил главного тренера «фиалок» Винченцо Итальяно своей формой на предсезонных сборах. Россиянин забил три мяча в товарищеских матчах.

Сообщается, что Кокорина не планировали оставлять в команде, но своей работой на тренировках и игрой в контрольных матчах он смог переубедить руководство. Скорее всего, Александр попадёт в заявку на матч 1-го тура Серии А 2023/2024 против «Дженоа».

В прошедшем сезоне, выступая за кипрский «Арис» на правах аренды, Кокорин сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 9 жёлтых карточек. Контракт 32-летнего нападающего с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что россиянина заявили на сезон под номером 91.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:22
А вдруг у него попрёт, вдруг он заиграет в Фиорентине.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:49
А вдруг Александр за ум взялся?
Пожив за границей, где нет старого окружения, нет друзей типа Мамаева, Кокорин задумался, что осталось играть не так уж много и решил изменить свою жизнь.
Прошлый сезон он хорошо отработал, пусть не в топ чемпионате, но и там так просто дурака не поваляешь.
Конечно всегда хочется верить в лучшее, вот и сейчас хочется, что бы Александр хоть под конец карьеры, но чего-нибудь добился своей игрой.
По повода возраста, то же не факт.
Есть примеры когда игроки уже за 30 лет первый раз попадали даже в топ сборные, а до этого были весьма посредственными игроками. И выдавали свой лучший футбол под занавес карьеры.
Так, что поживём увидим, а Александру пожелаем удачи.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:52
Девять жёлтых ! В несильном чемпионате. Свидетельствует об отсутствии внутренней дисциплины и наличии разболтанности. Либо грубо фолил либо не успевал за игроками соперников. Тревожный звонок для тренера "фиалок".
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:04
что скажут хейтеры когда он будет в тройке лучших игроков Италии?
а что скажет Зенит?
знаем что Зенит скажет денежно очень громко
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 15:33
Цель на сезон: продлить контракт и отдыхать в Италии ещё несколько лет.
5cdsajnq5gjr
5cdsajnq5gjr
вчера в 15:31, ред.
Пак тоже был сильно впечатлён Кокориным и почти впечатан им же в пол
nubom
nubom
вчера в 14:58
Посидеть на лавочке Фиорентины - многого стоит...
ДСА
ДСА
вчера в 14:53
Этак и в основу его поставят.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:51
Вообще, если у него нет предубеждений против родины, его могли бы и продать в клуб РПЛ. В самой Фиорентине он не задержится, хотя бы даже потому, что возраст не тот
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:44
А ёщё Сашко и краснодеревщик-дизайнер...)
ДеньгиНаДвоих
ДеньгиНаДвоих ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 13:43
За Гвардиолу Футбольный Бог. Он когда играл в бедной команде Мексике, он сделал добро.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:38
Виртуозно обращается с мячом и со стулом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:33
В 1м туре посмотрим как он нас впечатлит!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
Ну он ещё не знает всех талантов Александра - нет предела восхищения!)))
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