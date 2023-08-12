Кокорин поучаствовал в разгромной победе «Фиорентины» в товарищеском матче

«Фиорентина» одержала крупную победу над «Сестри Леванте» в контрольном поединке (7:1).
Один из мячей забил российский форвард «фиалок» Александр Кокорин (на 46-й минуте встречи).
Следующий товарищеский матч клуб из Флоренции проведёт 12 августа с греческим ОФИ.
Вот что значит...не уйти со всеми игроками встречи на перерыв...
Остался..и забил...
Вот что значит...не уйти со всеми игроками встречи на перерыв...
Остался..и забил...
В честь этого события после матча в раздевалке он заварил всем чифирь.
В честь этого события после матча в раздевалке он заварил всем чифирь.
Удачи тебе Шурик Бутырский !)
Удачи тебе Шурик Бутырский !)