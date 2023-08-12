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Кокорин поучаствовал в разгромной победе «Фиорентины» в товарищеском матче

сегодня, 01:02
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)7 : 1Логотип футбольный клуб Сестри ЛевантеСестри ЛевантеМатч завершен

«Фиорентина» одержала крупную победу над «Сестри Леванте» в контрольном поединке (7:1).

Один из мячей забил российский форвард «фиалок» Александр Кокорин (на 46-й минуте встречи).

Следующий товарищеский матч клуб из Флоренции проведёт 12 августа с греческим ОФИ.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:59
Всё ещё впереди. Это только начало.
drug01
drug01
сегодня в 10:22
Кокорина пора приглашать играть за нашу сборную
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:00
У Сестры Леванте наверно были критические дни, чем Александр, не мудруствуя лукаво, воспользовался.
u7pe69uavud3
u7pe69uavud3
сегодня в 08:55
Таким командам Саня умеет забивать, иногда
divan
divan
сегодня в 08:50
Поставьте памятник ему в Ебурге!
Omanga
Omanga
сегодня в 08:49
Очень много новостей про Сашу, войдет в историю, практически не играя.
agentSmith.
agentSmith. ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 08:27
В Фиорентине Сашу очень долго не забудут.
Viollator
Viollator
сегодня в 08:23
Красава, забивака ! Топ уровень ! В Аль Хиляль купют !
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 07:44
Легенда Зенита, Спартака, Динамо и махачкалинского Анжи, а теперь уже и Фиорентины...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:26
Его, как хорошего игрока, мало кто воспринимает
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:24
Дворовая команда один раз забила
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:22
Видимо отскочило случайно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:39
Женскую команду сестёр обидеть может даже Кокорин...
ОПС
ОПС
сегодня в 05:58
Из 7 голов сложнее было не забить.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:44
Растет парень прям на глазах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:35, ред.
46-я минута...
Вот что значит...не уйти со всеми игроками встречи на перерыв...
Остался..и забил...
протон
протон
сегодня в 02:58
Ренессанс Кокорина в Фиорентине. Царь!
В честь этого события после матча в раздевалке он заварил всем чифирь.
ABir
ABir
сегодня в 02:17
Так и в основу может попасть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:36
Ну вот и началась новая карьера в Фиорентине .
Удачи тебе Шурик Бутырский !)
Гость
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