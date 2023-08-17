Давид Сильва может стать ментором Захаряна в «Реале Сосьедад»

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вчера, 14:36

Экс-игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании может стать персональным ментором в случае перехода россиянина в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает журналист газеты Mundo Deportivo Анхель Лопес.

Сильва, выступавший за «Сосьедад» в течение трех последних сезонов, завершил карьеру этим летом после серьезной травмы колена.