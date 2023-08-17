Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИспания. Примера 2023/2024

Давид Сильва может стать ментором Захаряна в «Реале Сосьедад»

вчера, 14:36

Экс-игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании Давид Сильва может стать персональным ментором Арсена Захаряна в случае перехода россиянина в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает журналист газеты Mundo Deportivo Анхель Лопес.

Сильва, выступавший за «Сосьедад» в течение трех последних сезонов, завершил карьеру этим летом после серьезной травмы колена.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Главный тренер «Фиорентины» впечатлён Кокориным
Сегодня, 13:27
Карпин, Мостовой и Онопко зажигали в Испании. Захарян тоже сыграет против «Реала» и «Барселоны»
16 августаВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Кокорин забил за «Фиорентину» во втором матче подряд
13 августа
Кокорин поучаствовал в разгромной победе «Фиорентины» в товарищеском матче
12 августа
Российский полузащитник «Црвены Звезды» может покинуть команду
07 августа
Пруцеву не предлагали выступать за молодёжную сборную Сербии
07 августа
Сортировать
Все комментарии
баск
баск ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:18
Тут поспорю..
На мой взгляд, наставник- это ближе к тренеру, т.е. человеку более высокого уровня, который учит играть в свой (наставника) футбол, каким он его понимает
и мотивирует игроков к этому.

Хотя, я несколько неправ, пожалуй, только что понял..)
Некоторый аналог менторства в русском языке всё же есть- шефство.
Захарян- теперь подшефный Силвы, и насколько я знаю, его об этом попросил кто-то из наших, кто знаком с Силвой лично.
Сп62
Сп62 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:36
Как раз наставник больше всего подходит к деятельности Д. Сильвы в отношении к Арсену.
баск
баск ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:14
Стоит ли по любому поводу поминать неких "толерастов" и ударяться в квасной патриотизм?
В русском языке просто нет прямого аналога слову "ментор".

Учитель, наставник, воспитатель- такие слова имеются, но ментор это немного другое. Это скорее некто равный тебе по положению, но при этом обладающий гораздо большим объёмом опыта и знаний, человеческих и профессиональных,
и способный передавать это другим.

Например, жмот Петрыкин Генке Ляпишеву- самый настоящий ментор.))
Сильва Захаряну- тоже.
И слава богу, что у Захи будет такой человек, который сможет сократить
и облегчить процесс адаптации парня к стране и её футболу..
sir_Alex
sir_Alex ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:01
Без обид, но правильно "что-нибудь" и это одно слово, а не три 😉
Igo0rek
Igo0rek ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:52
    протон
    протон
    вчера в 17:07
    Главное чтобы не подвел такого наставника
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86
    вчера в 16:51, ред.
    Как редакторы пишут менторы, пользователи пишут бэкграунд. Что за тупость пихать убогие английские слова в русский язык.
    izrafel
    izrafel
    вчера в 16:03
    Ну все... замучает Арсенчика по менторомски...:))))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 15:53, ред.
    Имя Ментор употребляется как нарицательное, в смысле наставника или руководителя юношества.

    Но это всё не наше, не родное.
    Вот потом и появляются всякие мерчандайзеры и менеджеры (по уборки туалетов).
    Как бы так скоро и русский язык не забыть.

    Совет всем. Не бойтесь употреблять русские слова, они хорошие, а всякие иностранные слова паразиты нам ни к чему!!!
    А мода она для толерастов западенцев.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:50
    Что за Голодные игры?
    adekvat
    adekvat
    вчера в 15:36
    Что такое ментор и чем это едят. Вроде российский сайт, а как напишут что ни будь, ищи потом в гугле.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 15:05
    Захарян вытащил счастливый тикет, если Сильва реально будет его ментором.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:03
    Согласен, это too much
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:48, ред.
    Неужели нельзя просто написать наставником?
    Ментором... бррр, звучит мерзковато.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     