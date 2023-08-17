Давид Сильва может стать ментором Захаряна в «Реале Сосьедад»

Экс-игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании Давид Сильва может стать персональным ментором Арсена Захаряна в случае перехода россиянина в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает журналист газеты Mundo Deportivo Анхель Лопес.
Сильва, выступавший за «Сосьедад» в течение трех последних сезонов, завершил карьеру этим летом после серьезной травмы колена.
На мой взгляд, наставник- это ближе к тренеру, т.е. человеку более высокого уровня, который учит играть в свой (наставника) футбол, каким он его понимает
и мотивирует игроков к этому.
Хотя, я несколько неправ, пожалуй, только что понял..)
Некоторый аналог менторства в русском языке всё же есть- шефство.
Захарян- теперь подшефный Силвы, и насколько я знаю, его об этом попросил кто-то из наших, кто знаком с Силвой лично.
На мой взгляд, наставник- это ближе к тренеру, т.е. человеку более высокого уровня, который учит играть в свой (наставника) футбол, каким он его понимает
и мотивирует игроков к этому.
Хотя, я несколько неправ, пожалуй, только что понял..)
Некоторый аналог менторства в русском языке всё же есть- шефство.
Захарян- теперь подшефный Силвы, и насколько я знаю, его об этом попросил кто-то из наших, кто знаком с Силвой лично.
В русском языке просто нет прямого аналога слову "ментор".
Учитель, наставник, воспитатель- такие слова имеются, но ментор это немного другое. Это скорее некто равный тебе по положению, но при этом обладающий гораздо большим объёмом опыта и знаний, человеческих и профессиональных,
и способный передавать это другим.
Например, жмот Петрыкин Генке Ляпишеву- самый настоящий ментор.))
Сильва Захаряну- тоже.
И слава богу, что у Захи будет такой человек, который сможет сократить
и облегчить процесс адаптации парня к стране и её футболу..
В русском языке просто нет прямого аналога слову "ментор".
Учитель, наставник, воспитатель- такие слова имеются, но ментор это немного другое. Это скорее некто равный тебе по положению, но при этом обладающий гораздо большим объёмом опыта и знаний, человеческих и профессиональных,
и способный передавать это другим.
Например, жмот Петрыкин Генке Ляпишеву- самый настоящий ментор.))
Сильва Захаряну- тоже.
И слава богу, что у Захи будет такой человек, который сможет сократить
и облегчить процесс адаптации парня к стране и её футболу..
Но это всё не наше, не родное.
Вот потом и появляются всякие мерчандайзеры и менеджеры (по уборки туалетов).
Как бы так скоро и русский язык не забыть.
Совет всем. Не бойтесь употреблять русские слова, они хорошие, а всякие иностранные слова паразиты нам ни к чему!!!
А мода она для толерастов западенцев.
Но это всё не наше, не родное.
Вот потом и появляются всякие мерчандайзеры и менеджеры (по уборки туалетов).
Как бы так скоро и русский язык не забыть.
Совет всем. Не бойтесь употреблять русские слова, они хорошие, а всякие иностранные слова паразиты нам ни к чему!!!
А мода она для толерастов западенцев.
Ментором... бррр, звучит мерзковато.
Ментором... бррр, звучит мерзковато.