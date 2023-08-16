Soccer.ru
ГлавнаяБлоги"Соккер" ТопНаши за рубежомИспания. Примера 2023/2024

Карпин, Мостовой и Онопко зажигали в Испании. Захарян тоже сыграет против «Реала» и «Барселоны»

сегодня, 19:44
Захарян Арсен
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Черышев Денис
Черышев Денис
Полузащитник
Захарян Арсен
Захарян Арсен
Полузащитник
Радченко Дмитрий
Радченко Дмитрий
Нападающий

Арсен идёт в клуб, где играли россияне.

Захарян перебирается в «Реал Сосьедад», бывший клуб Карпина и Хохлова. Клубы согласовали контракт, футболист и испанцы тоже договорились. Влезли агенты, но их надо приструнить, нельзя сорвать сделку. Захаряну нужен этот трансфер, хотя в новой команде будет серьезная конкуренция. Но в Ла Лиге можно заиграть, как показывает опыт звезд сборной предыдущих поколений. Предлагаем вспомнить россиян из Примеры.

Валерий Карпин («Реал Сосьедад», «Валенсия», «Сельта») – 384 матча, 68 голов, 9 ассистов

Жаль, что Карпин не попал в «Реал» или «Барселону». В Каталонию полузащитника звали после успеха в «Сельте». «Барселона» не была тогда первой в Ла Лиге, но Карпин мог помочь Клюйверту и стать всего вторым россиянином в истории клуба после Игоря Корнеева. Но трансфер свободного агента сорвался. А вот за «Сельту» и «Реал Сосьедад» тренер «Ростова» играл великолепно. Был одним из лучших легионеров Ла Лиги второй половины 90-х годов, хотя в начале нового века тоже пошумел.

Александр Мостовой («Сельта») – 235 матчей, 54 гола, 13 ассистов

По сумме точных ударов и голевых передач в Ла Лиге Мостовой ещё выше, чем Карпин. Александр играл в Испании только за «Сельту». И стал легендой клуба. В Виго его помнят. Мостовой показывал, что не самый глубокий человек может быть тонким футболистом. Атакующий полузащитник выдал немало умных передач. Несколько раз Мостовой едва не переходил в большие клубы – «Ливерпуль», «Ювентус», «Реал» и «Барселону», но в Виго не спешили с ним расставаться, а гранды не хотели переплачивать.

Виктор Онопко («Реал Овьедо», «Райо Вальекано») – 214 матчей, 7 голов, 2 ассиста

Онопко до Игнашевича был рекордсменом сборной по сыгранным матчам. Центральный защитник запомнился испанской публике. Легионеры, которые провели в элитном чемпионате более 200 матчей, обретают особый статус. Как минимум на уровне клубов. Онопко помнят фанаты «Овьедо». Речь о приличном защитнике, который даже получал награды от прессы, ведь его называли лучшим защитником месяца в Примере. Жаль лишь, что играл за клубы с финансовыми проблемами, а не за фаворитов.

Денис Черышев («Севилья», «Реал», «Вильярреал», «Валенсия») – 163 матча, 12 голов, 21 ассист

Черышев формально победитель Лиги чемпионов. Речь о воспитаннике «Реала» с судьбой, как у многих десятков выпускников великой академии. Денис искал себя в других клубах Ла Лиги. Если бы не травмы, мог намного чаще появляться на поле и радовать высокой результативностью. А так самым успешным для Черышева стал первый сезон в «Вильярреале». У Дениса сложная карьера, составленная из счастливых мгновений, как на ЧМ-2018, и из многих месяцев лечения. Сейчас вингер в «Венеции», но там раздумывают о его будущем.

Дмитрий Попов («Расинг», «Компостела») – 153 матча, 26 голов и 1 ассист

Бывший спортивный директор «Спартака» был универсальным игроком. Действовал в обороне, играл в нападении. Отсюда 26 голов за испанские клубы в Ла Лиге. Из Москвы переехал в Сантандер, где выступал за местный «Расинг». Жаль, что травмы всегда мешали Попову раскрыть весь потенциал. Проблемы с коленом исключили форварда из заявки на Евро-96. А позже перешел в «Компостелу», где и завершил испанскую часть карьеры.

Владимир Бесчастных («Расинг») – 141 матч, 28 голов

В «Расинге» доверяли нападающим из России. Соседи Бесчастных в этом списке – Попов и Радченко, тоже играли в Сантандере. Владимир выступал за «Вердер», а затем отправился покорять Ла Лигу. Результативность нападающего не назвать невероятной, в сборной ему с голами везло больше, так как до Кержакова и Дзюбы никто не мог забить больше 26 мячей за национальную команду, как Бесчастных. Но пять лет в Испании форвард провел. Теперь Владимир тренирует «Родину».

Дмитрий Радченко («Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мерида») – 141 матч, 25 голов, 2 ассиста

Петербуржец играл за «Зенит» и «Спартак», а затем уехал в Испанию. Форвард Радченко неплохо показал себя в «Расинге», где позже оказался его тёзка Попов. Затем у Дмитрия был сезон в «Депортиво». Испанская карьера продолжалась долго, но не всегда его клубы выступали в Ла Лиге. Но почти десятилетие нынешний тренер академии «Зенита» прожил в Испании. Радченко был смелым путешественником. Кроме Испании, играл в Японии и Хорватии.

Дмитрий Хохлов («Реал Сосьедад») – 111 матчей, 14 голов, 10 ассистов

В «Реале Сосьедад» помнили дебют Карпина, поэтому в начале нового века позвали Хохлова. Позже вернулся также сам Валерий Георгиевич. С двумя игроками из России клуб из Сан-Себастьяна занял второе место в Ла Лиге. Карпин сыграл 36 матчей, а Хохлов всего 18, пострадал из-за конкуренции. В команде были Ковачевич, Нихат и юный Хаби Алонсо в центре поля. После того сезона Хохлов вернулся домой, выступал за «Локомотив». Сейчас Дмитрий тренирует «Сочи» в РПЛ.

Ринат Дасаев («Севилья») – 59 матчей

Ледяхов, Никифоров и Радимов провели в Ла Лиге чуть больше матчей, чем Дасаев. Но не будем игнорировать лучшего голкипера мира 1988 года. Дасаев не имел возможности отправиться в Ла Лигу в юности, как Захарян, но нашел место в «Севилье» после успешного чемпионата Европы. Представьте, что Акинфеев перешел в «Арсенал» и сыграл в Лондоне несколько сезонов. Дасаеву было сложно в «Севилье», рвался в Москву, но уговорили остаться. Жаль, что травмы оборвали карьеру вратаря.

В Ла Лиге сыграли три десятка российских футболистов. Но в списке только Черышев это звезда нового поколения. Пауза без представителей затянулась, Смолов в «Сельте» пробыл недолго. Переезд Захаряна в Ла Лигу с дебютом в Лиге чемпионов будет хорошим знаком для молодых игроков РПЛ. Надо верить в мечту и стараться сделать всё, чтобы в карьере сборников Карпина были матчи против «Реала» и «Барселоны», как у самого Валерия Георгиевича.

Кокорин забил за «Фиорентину» во втором матче подряд
13 августа
Кокорин поучаствовал в разгромной победе «Фиорентины» в товарищеском матче
12 августа
Российский полузащитник «Црвены Звезды» может покинуть команду
07 августа
Пруцеву не предлагали выступать за молодёжную сборную Сербии
07 августа
Пруцеву предложили играть за молодёжную сборную Сербии
07 августа
Малком забил гол в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
05 августа
Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 20:16, ред.
А что Игоря Корнеева не добавили сюда, все же в отличии от Карпина, Мостового и других поиграл за топовый клуб Барселону за команду Кройфа, пусть и не долго, а также Эспаньол.

Вот скажите если бы Черышев не закончил академию Реала, его бы туда позвали?

PS А так переход в Сосьедад может для Захаряна означать только одно сможет поиграть в топовом чемпионате, даже в еврокубках, наверно хороший шанс. Но это не топовый клуб, даже не Севилья или Валенсия.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 