Карпин, Мостовой и Онопко зажигали в Испании. Захарян тоже сыграет против «Реала» и «Барселоны»

Арсен идёт в клуб, где играли россияне.
Захарян перебирается в «Реал Сосьедад», бывший клуб Карпина и Хохлова. Клубы согласовали контракт, футболист и испанцы тоже договорились. Влезли агенты, но их надо приструнить, нельзя сорвать сделку. Захаряну нужен этот трансфер, хотя в новой команде будет серьезная конкуренция. Но в Ла Лиге можно заиграть, как показывает опыт звезд сборной предыдущих поколений. Предлагаем вспомнить россиян из Примеры.
Валерий Карпин («Реал Сосьедад», «Валенсия», «Сельта») – 384 матча, 68 голов, 9 ассистов
Жаль, что Карпин не попал в «Реал» или «Барселону». В Каталонию полузащитника звали после успеха в «Сельте». «Барселона» не была тогда первой в Ла Лиге, но Карпин мог помочь Клюйверту и стать всего вторым россиянином в истории клуба после Игоря Корнеева. Но трансфер свободного агента сорвался. А вот за «Сельту» и «Реал Сосьедад» тренер «Ростова» играл великолепно. Был одним из лучших легионеров Ла Лиги второй половины 90-х годов, хотя в начале нового века тоже пошумел.
Александр Мостовой («Сельта») – 235 матчей, 54 гола, 13 ассистов
По сумме точных ударов и голевых передач в Ла Лиге Мостовой ещё выше, чем Карпин. Александр играл в Испании только за «Сельту». И стал легендой клуба. В Виго его помнят. Мостовой показывал, что не самый глубокий человек может быть тонким футболистом. Атакующий полузащитник выдал немало умных передач. Несколько раз Мостовой едва не переходил в большие клубы – «Ливерпуль», «Ювентус», «Реал» и «Барселону», но в Виго не спешили с ним расставаться, а гранды не хотели переплачивать.
Виктор Онопко («Реал Овьедо», «Райо Вальекано») – 214 матчей, 7 голов, 2 ассиста
Онопко до Игнашевича был рекордсменом сборной по сыгранным матчам. Центральный защитник запомнился испанской публике. Легионеры, которые провели в элитном чемпионате более 200 матчей, обретают особый статус. Как минимум на уровне клубов. Онопко помнят фанаты «Овьедо». Речь о приличном защитнике, который даже получал награды от прессы, ведь его называли лучшим защитником месяца в Примере. Жаль лишь, что играл за клубы с финансовыми проблемами, а не за фаворитов.
Денис Черышев («Севилья», «Реал», «Вильярреал», «Валенсия») – 163 матча, 12 голов, 21 ассист
Черышев формально победитель Лиги чемпионов. Речь о воспитаннике «Реала» с судьбой, как у многих десятков выпускников великой академии. Денис искал себя в других клубах Ла Лиги. Если бы не травмы, мог намного чаще появляться на поле и радовать высокой результативностью. А так самым успешным для Черышева стал первый сезон в «Вильярреале». У Дениса сложная карьера, составленная из счастливых мгновений, как на ЧМ-2018, и из многих месяцев лечения. Сейчас вингер в «Венеции», но там раздумывают о его будущем.
Дмитрий Попов («Расинг», «Компостела») – 153 матча, 26 голов и 1 ассист
Бывший спортивный директор «Спартака» был универсальным игроком. Действовал в обороне, играл в нападении. Отсюда 26 голов за испанские клубы в Ла Лиге. Из Москвы переехал в Сантандер, где выступал за местный «Расинг». Жаль, что травмы всегда мешали Попову раскрыть весь потенциал. Проблемы с коленом исключили форварда из заявки на Евро-96. А позже перешел в «Компостелу», где и завершил испанскую часть карьеры.
Владимир Бесчастных («Расинг») – 141 матч, 28 голов
В «Расинге» доверяли нападающим из России. Соседи Бесчастных в этом списке – Попов и Радченко, тоже играли в Сантандере. Владимир выступал за «Вердер», а затем отправился покорять Ла Лигу. Результативность нападающего не назвать невероятной, в сборной ему с голами везло больше, так как до Кержакова и Дзюбы никто не мог забить больше 26 мячей за национальную команду, как Бесчастных. Но пять лет в Испании форвард провел. Теперь Владимир тренирует «Родину».
Дмитрий Радченко («Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мерида») – 141 матч, 25 голов, 2 ассиста
Петербуржец играл за «Зенит» и «Спартак», а затем уехал в Испанию. Форвард Радченко неплохо показал себя в «Расинге», где позже оказался его тёзка Попов. Затем у Дмитрия был сезон в «Депортиво». Испанская карьера продолжалась долго, но не всегда его клубы выступали в Ла Лиге. Но почти десятилетие нынешний тренер академии «Зенита» прожил в Испании. Радченко был смелым путешественником. Кроме Испании, играл в Японии и Хорватии.
Дмитрий Хохлов («Реал Сосьедад») – 111 матчей, 14 голов, 10 ассистов
В «Реале Сосьедад» помнили дебют Карпина, поэтому в начале нового века позвали Хохлова. Позже вернулся также сам Валерий Георгиевич. С двумя игроками из России клуб из Сан-Себастьяна занял второе место в Ла Лиге. Карпин сыграл 36 матчей, а Хохлов всего 18, пострадал из-за конкуренции. В команде были Ковачевич, Нихат и юный Хаби Алонсо в центре поля. После того сезона Хохлов вернулся домой, выступал за «Локомотив». Сейчас Дмитрий тренирует «Сочи» в РПЛ.
Ринат Дасаев («Севилья») – 59 матчей
Ледяхов, Никифоров и Радимов провели в Ла Лиге чуть больше матчей, чем Дасаев. Но не будем игнорировать лучшего голкипера мира 1988 года. Дасаев не имел возможности отправиться в Ла Лигу в юности, как Захарян, но нашел место в «Севилье» после успешного чемпионата Европы. Представьте, что Акинфеев перешел в «Арсенал» и сыграл в Лондоне несколько сезонов. Дасаеву было сложно в «Севилье», рвался в Москву, но уговорили остаться. Жаль, что травмы оборвали карьеру вратаря.
В Ла Лиге сыграли три десятка российских футболистов. Но в списке только Черышев это звезда нового поколения. Пауза без представителей затянулась, Смолов в «Сельте» пробыл недолго. Переезд Захаряна в Ла Лигу с дебютом в Лиге чемпионов будет хорошим знаком для молодых игроков РПЛ. Надо верить в мечту и стараться сделать всё, чтобы в карьере сборников Карпина были матчи против «Реала» и «Барселоны», как у самого Валерия Георгиевича.
Вот скажите если бы Черышев не закончил академию Реала, его бы туда позвали?
PS А так переход в Сосьедад может для Захаряна означать только одно сможет поиграть в топовом чемпионате, даже в еврокубках, наверно хороший шанс. Но это не топовый клуб, даже не Севилья или Валенсия.
Вот скажите если бы Черышев не закончил академию Реала, его бы туда позвали?
PS А так переход в Сосьедад может для Захаряна означать только одно сможет поиграть в топовом чемпионате, даже в еврокубках, наверно хороший шанс. Но это не топовый клуб, даже не Севилья или Валенсия.