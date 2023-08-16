Карпин, Мостовой и Онопко зажигали в Испании. Захарян тоже сыграет против «Реала» и «Барселоны»

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сегодня, 19:44

Арсен идёт в клуб, где играли россияне.

Захарян перебирается в «Реал Сосьедад», бывший клуб Карпина и Хохлова. Клубы согласовали контракт, футболист и испанцы тоже договорились. Влезли агенты, но их надо приструнить, нельзя сорвать сделку. Захаряну нужен этот трансфер, хотя в новой команде будет серьезная конкуренция. Но в Ла Лиге можно заиграть, как показывает опыт звезд сборной предыдущих поколений. Предлагаем вспомнить россиян из Примеры.

Валерий Карпин («Реал Сосьедад», «Валенсия», «Сельта») – 384 матча, 68 голов, 9 ассистов

Жаль, что Карпин не попал в «Реал» или «Барселону». В Каталонию полузащитника звали после успеха в «Сельте». «Барселона» не была тогда первой в Ла Лиге, но Карпин мог помочь Клюйверту и стать всего вторым россиянином в истории клуба после Игоря Корнеева. Но трансфер свободного агента сорвался. А вот за «Сельту» и «Реал Сосьедад» тренер «Ростова» играл великолепно. Был одним из лучших легионеров Ла Лиги второй половины 90-х годов, хотя в начале нового века тоже пошумел.

Александр Мостовой («Сельта») – 235 матчей, 54 гола, 13 ассистов

По сумме точных ударов и голевых передач в Ла Лиге Мостовой ещё выше, чем Карпин. Александр играл в Испании только за «Сельту». И стал легендой клуба. В Виго его помнят. Мостовой показывал, что не самый глубокий человек может быть тонким футболистом. Атакующий полузащитник выдал немало умных передач. Несколько раз Мостовой едва не переходил в большие клубы – «Ливерпуль», «Ювентус», «Реал» и «Барселону», но в Виго не спешили с ним расставаться, а гранды не хотели переплачивать.

Виктор Онопко («Реал Овьедо», «Райо Вальекано») – 214 матчей, 7 голов, 2 ассиста

Онопко до Игнашевича был рекордсменом сборной по сыгранным матчам. Центральный защитник запомнился испанской публике. Легионеры, которые провели в элитном чемпионате более 200 матчей, обретают особый статус. Как минимум на уровне клубов. Онопко помнят фанаты «Овьедо». Речь о приличном защитнике, который даже получал награды от прессы, ведь его называли лучшим защитником месяца в Примере. Жаль лишь, что играл за клубы с финансовыми проблемами, а не за фаворитов.

Денис Черышев («Севилья», «Реал», «Вильярреал», «Валенсия») – 163 матча, 12 голов, 21 ассист

Черышев формально победитель Лиги чемпионов. Речь о воспитаннике «Реала» с судьбой, как у многих десятков выпускников великой академии. Денис искал себя в других клубах Ла Лиги. Если бы не травмы, мог намного чаще появляться на поле и радовать высокой результативностью. А так самым успешным для Черышева стал первый сезон в «Вильярреале». У Дениса сложная карьера, составленная из счастливых мгновений, как на ЧМ -2018, и из многих месяцев лечения. Сейчас вингер в «Венеции», но там раздумывают о его будущем.

Дмитрий Попов («Расинг», «Компостела») – 153 матча, 26 голов и 1 ассист

Бывший спортивный директор «Спартака» был универсальным игроком. Действовал в обороне, играл в нападении. Отсюда 26 голов за испанские клубы в Ла Лиге. Из Москвы переехал в Сантандер, где выступал за местный «Расинг». Жаль, что травмы всегда мешали Попову раскрыть весь потенциал. Проблемы с коленом исключили форварда из заявки на Евро-96. А позже перешел в «Компостелу», где и завершил испанскую часть карьеры.

Владимир Бесчастных («Расинг») – 141 матч, 28 голов

В «Расинге» доверяли нападающим из России. Соседи Бесчастных в этом списке – Попов и Радченко, тоже играли в Сантандере. Владимир выступал за «Вердер», а затем отправился покорять Ла Лигу. Результативность нападающего не назвать невероятной, в сборной ему с голами везло больше, так как до Кержакова и Дзюбы никто не мог забить больше 26 мячей за национальную команду, как Бесчастных. Но пять лет в Испании форвард провел. Теперь Владимир тренирует «Родину».

Дмитрий Радченко («Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мерида») – 141 матч, 25 голов, 2 ассиста

Петербуржец играл за «Зенит» и «Спартак», а затем уехал в Испанию. Форвард Радченко неплохо показал себя в «Расинге», где позже оказался его тёзка Попов. Затем у Дмитрия был сезон в «Депортиво». Испанская карьера продолжалась долго, но не всегда его клубы выступали в Ла Лиге. Но почти десятилетие нынешний тренер академии «Зенита» прожил в Испании. Радченко был смелым путешественником. Кроме Испании, играл в Японии и Хорватии.

Дмитрий Хохлов («Реал Сосьедад») – 111 матчей, 14 голов, 10 ассистов

В «Реале Сосьедад» помнили дебют Карпина, поэтому в начале нового века позвали Хохлова. Позже вернулся также сам Валерий Георгиевич. С двумя игроками из России клуб из Сан-Себастьяна занял второе место в Ла Лиге. Карпин сыграл 36 матчей, а Хохлов всего 18, пострадал из-за конкуренции. В команде были Ковачевич, Нихат и юный Хаби Алонсо в центре поля. После того сезона Хохлов вернулся домой, выступал за «Локомотив». Сейчас Дмитрий тренирует «Сочи» в РПЛ .

Ринат Дасаев («Севилья») – 59 матчей

Ледяхов, Никифоров и Радимов провели в Ла Лиге чуть больше матчей, чем Дасаев. Но не будем игнорировать лучшего голкипера мира 1988 года. Дасаев не имел возможности отправиться в Ла Лигу в юности, как Захарян, но нашел место в «Севилье» после успешного чемпионата Европы. Представьте, что Акинфеев перешел в «Арсенал» и сыграл в Лондоне несколько сезонов. Дасаеву было сложно в «Севилье», рвался в Москву, но уговорили остаться. Жаль, что травмы оборвали карьеру вратаря.