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«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» хотят подписать вратаря «Бенфики»

вчера, 08:46

Вратарь Одиссеас Влаходимос намерен покинуть «Бенфику» до закрытия текущего трансферного окна.

У 29-летнего кипера есть два варианта: в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».

При этом голландский клуб готов гарантировать Влаходимосу статус игрока основы, в то время как в МЮ футболисту придется бороться за место в воротах с Андре Онаной.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:16
Очередная выдумка мадридских фантазёров.
izrafel
izrafel
вчера в 09:13
Выбор есть, теперь угадать куда перейти.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 09:11, ред.
При всей моей любви к Аяксу - МЮ для игрока предпочтительней.
При этом не стоит забывать, что вратарь - амплуа специфическое. Помню, какой сезон в нашей Сибири провёл Чепчугов. Был виден огромный потенциал. Но человек принял решение похоронить свою карьеру под Акинфеевым. До сих пор считаю, что он мог вырасти в очень классного вратаря.
n4b2ubj89ahu
n4b2ubj89ahu
вчера в 08:57
Под Онаной ему делать нечего
Гость
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