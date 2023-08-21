«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» хотят подписать вратаря «Бенфики»

Вратарь Одиссеас Влаходимос намерен покинуть «Бенфику» до закрытия текущего трансферного окна.
У 29-летнего кипера есть два варианта: в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».
При этом голландский клуб готов гарантировать Влаходимосу статус игрока основы, в то время как в МЮ футболисту придется бороться за место в воротах с Андре Онаной.
При этом не стоит забывать, что вратарь - амплуа специфическое. Помню, какой сезон в нашей Сибири провёл Чепчугов. Был виден огромный потенциал. Но человек принял решение похоронить свою карьеру под Акинфеевым. До сих пор считаю, что он мог вырасти в очень классного вратаря.
При этом не стоит забывать, что вратарь - амплуа специфическое. Помню, какой сезон в нашей Сибири провёл Чепчугов. Был виден огромный потенциал. Но человек принял решение похоронить свою карьеру под Акинфеевым. До сих пор считаю, что он мог вырасти в очень классного вратаря.