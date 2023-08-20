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В «Интере» подтвердили переговоры с «Баварией» по Павару

вчера, 13:49

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил переговоры с «Баварией» по переходу защитника Бенжамена Павара.

Павар? Сделка в процессе. Мы всё ещё ведём переговоры с «Баварией». Павар изъявил желание приехать к нам, а это дорогого стоит.

Сложностью для осуществления трансфера является то, что мюнхенцам сначала необходимо найти замену футболисту. По информации источника, в ближайшее время «Баварию» также должен покинуть правый защитник Йосип Станишич, который отправится в аренду в «Байер».

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Все комментарии
ilia77707
ilia77707
вчера в 15:01
а в место кого его ставить ?Правого центрального отлично играет Дармиан , с этой защитой они почти выйграли лч , а куда прошла Бавария ?
idres
idres
вчера в 14:21
Наверное Бенжамен знает что делает и наверняка сумеет заиграть в Интере.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:09
Если желание игрока совпадает с интересом клуба - так почему бы не попробовать заключить сделку.
mxrwkaen228s
mxrwkaen228s
вчера в 13:57
В Интере вакансия повара свободна
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