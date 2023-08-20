В «Интере» подтвердили переговоры с «Баварией» по Павару

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вчера, 13:49

Генеральный директор миланского «Интера» подтвердил переговоры с «Баварией» по переходу защитника .

Павар? Сделка в процессе. Мы всё ещё ведём переговоры с «Баварией». Павар изъявил желание приехать к нам, а это дорогого стоит.

Сложностью для осуществления трансфера является то, что мюнхенцам сначала необходимо найти замену футболисту. По информации источника, в ближайшее время «Баварию» также должен покинуть правый защитник Йосип Станишич, который отправится в аренду в «Байер».