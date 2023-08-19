«Брайтон» оценил своего 18-летнего форварда в 135 млн евро

Английский «Брайтон» установил ценник на своего 18-летнего таланта Эвана Фергюсона. Молодой форвард, которым заинтересовался «Тоттенхэм», был оценен в 135 млн евро.
В стартовавшем сезоне АПЛ Фергюсон принял участие в обоих матчах своей команды и забил один гол.
Хотя почему бы и нет...
Пока существует Челси (купивший у Брайтона за год игроков более чем на 200 млн евро) можно рисовать любые ценники....)))
Хотя почему бы и нет...
Пока существует Челси (купивший у Брайтона за год игроков более чем на 200 млн евро) можно рисовать любые ценники....)))