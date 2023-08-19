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«Брайтон» оценил своего 18-летнего форварда в 135 млн евро

вчера, 20:49

Английский «Брайтон» установил ценник на своего 18-летнего таланта Эвана Фергюсона. Молодой форвард, которым заинтересовался «Тоттенхэм», был оценен в 135 млн евро.

В стартовавшем сезоне АПЛ Фергюсон принял участие в обоих матчах своей команды и забил один гол.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:56
Так Челси же недавно у Брайтона за 110 лямов забрал игрока, чему удивляться что тут 135 млн. Пока есть такие команды, можно цены завышать в 2-3 раза.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:03
Вот уж смысл выражения "Завышенная самооценка".....

Хотя почему бы и нет...
Пока существует Челси (купивший у Брайтона за год игроков более чем на 200 млн евро) можно рисовать любые ценники....)))
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:44
Ман Сити: вызов принят!
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 22:56
Брайтон фармит мешки
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:31
Могут оценивать, как захотят) создали шум вокруг игрока, стимул есть
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:15
Возможно есть какая-то надбавка и за фамилию.)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:57
А если бы он забил уже 2 гола, цена была бы 270 лямов?))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:56
хахаха, ну это просто Ооооор...слов нет
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