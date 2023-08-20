«Реал» в ближайшие дни предпримет последнюю попытку купить Мбаппе

Мадридский «Реал» в ближайшие дни предпримет последнюю попытку приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
За игрока будет предложено 120 млн евро. Если ПСЖ откажется продавать Мбаппе за такую сумму, то «Реал» вернется к варианту с его трансфером только будущим летом, когда футболист станет свободным агентом.
накануне десяти самых-самых последних
накануне десяти самых-самых последних
Мбаппе, сделай уже хоть что-то, надоела эта сказка, длинною в 5 лет. Либо переходи, либо оставайся и загнивай в ПСЖ. Одни пишут что никаких продления быть не может, другие что он перейдет в Реал этим летом, третьи пишут что он остаётся. Мелкие журналюжки хайпятся на его фигуре, а нас с вами просто мозги парят каждой новостью про Мбаппе)
Если бы захотел - давно перешёл. Шансов было предостаточно. Реал напами укомплектован давно .
Мбаппе, сделай уже хоть что-то, надоела эта сказка, длинною в 5 лет. Либо переходи, либо оставайся и загнивай в ПСЖ. Одни пишут что никаких продления быть не может, другие что он перейдет в Реал этим летом, третьи пишут что он остаётся. Мелкие журналюжки хайпятся на его фигуре, а нас с вами просто мозги парят каждой новостью про Мбаппе)
Если бы захотел - давно перешёл. Шансов было предостаточно. Реал напами укомплектован давно .
Мбаппе в любом случае в Реале будет.
Мбаппе в любом случае в Реале будет.