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«Реал» в ближайшие дни предпримет последнюю попытку купить Мбаппе

вчера, 18:48

Мадридский «Реал» в ближайшие дни предпримет последнюю попытку приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

За игрока будет предложено 120 млн евро. Если ПСЖ откажется продавать Мбаппе за такую сумму, то «Реал» вернется к варианту с его трансфером только будущим летом, когда футболист станет свободным агентом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:52
последняя - последняя попытка
накануне десяти самых-самых последних
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 02:01
Ещё не надоело?
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:32
Купят потом в псж продадут
Dauletbek
Dauletbek ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:09
Я бы предложил 80… )))
протон
протон
вчера в 22:03
А Мбаппе и дальше будет мечтать перейти в реал каждый год продлевая контракт с псж))
Мбаппе, сделай уже хоть что-то, надоела эта сказка, длинною в 5 лет. Либо переходи, либо оставайся и загнивай в ПСЖ. Одни пишут что никаких продления быть не может, другие что он перейдет в Реал этим летом, третьи пишут что он остаётся. Мелкие журналюжки хайпятся на его фигуре, а нас с вами просто мозги парят каждой новостью про Мбаппе)
Если бы захотел - давно перешёл. Шансов было предостаточно. Реал напами укомплектован давно .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:15
Я б на их месте постебался и предложил на лям меньше стоимости трансфера Кайседо, если закудахтают, то сразу в бан
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:57, ред.
Опять эта Сага продолжается
sova147
sova147
вчера в 19:24
Будет сложно это сделать но будем смотреть
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:06
Ахах) До 31 августа этих "последних" попыток будет ещё очень много.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:03
Самим не надоело?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:03
Накнецто это закончится,купите уже Реалу кого нибуть !
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:51
Поднадоел этот спектакль уже.
Мбаппе в любом случае в Реале будет.
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