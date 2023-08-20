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«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Арсенала»

вчера, 16:59

«Астон Вилла» изучает возможность подписания защитника «Арсенала» и молодёжной сборной Португалии Нуну Тавареша.

По информации источника, личные условия контракта пока не обсуждались.

Игрок «канониров» — альтернативный вариант на случай срыва сделки по переходу Маркоса Акуньи из «Севильи».

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Все комментарии
idres
idres
вчера в 18:39
Думаю, что Арсенал его не продаст... самим нужен
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:26
Алания показала в прошлом туре очень хороший, боевитый футбол. Вполне могли выйти на первое место, оттеснив Балтику и Рубин. Но, к сожалению, немного не хватило. Надеюсь, на этот сезон окажется на пьедестале, взяв путевку в Пл.
протон
протон
вчера в 17:16, ред.
А насчет других: я когда-то обращался ко всем по этому поводу, чтобы попробовали в нашей группе, и сказал, что 2000 очков за день не заработаешь весь день комментируя. Но, люди, кажется, хотят тратить свое время... Или хотят приз.
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Все хотят призы и вы, в том числе, за день можно запросто заработать 1800 очков если постараться, это намного лучше, чем армаду клонов запускать ради призовых мест. Если еще в НО часто попадать как Варвар, то еще хорошо. 
протон
протон
вчера в 17:10
Призов выиграл достаточно, теперь для меня время важнее всего.
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Если сказать открыто, то отправку призов по СНГ отменили, кроме Беларуси. А так, клонов было уйма.
протон
протон ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 17:07
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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:06
За спрос денег не берут, а вдруг недорого...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:04
Пусть возьмут у Спартака У него тоже есть...
Гость
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