«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Арсенала»

«Астон Вилла» изучает возможность подписания защитника «Арсенала» и молодёжной сборной Португалии Нуну Тавареша.
По информации источника, личные условия контракта пока не обсуждались.
Игрок «канониров» — альтернативный вариант на случай срыва сделки по переходу Маркоса Акуньи из «Севильи».
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Все хотят призы и вы, в том числе, за день можно запросто заработать 1800 очков если постараться, это намного лучше, чем армаду клонов запускать ради призовых мест. Если еще в НО часто попадать как Варвар, то еще хорошо.
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Все хотят призы и вы, в том числе, за день можно запросто заработать 1800 очков если постараться, это намного лучше, чем армаду клонов запускать ради призовых мест. Если еще в НО часто попадать как Варвар, то еще хорошо.
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Если сказать открыто, то отправку призов по СНГ отменили, кроме Беларуси. А так, клонов было уйма.
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Если сказать открыто, то отправку призов по СНГ отменили, кроме Беларуси. А так, клонов было уйма.