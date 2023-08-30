Агент Миранчука рассказал, почему игрок не попал в заявку «Аталанты»

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника «Аталанты» , рассказал, почему игрок не попал в заявку.

На одной из первых тренировок на сборах с «Аталантой» Алексей получил повреждение. Это не позволяло Лёше заниматься с командой весь период сборов. Именно из-за этого он не попадал в заявку «Аталанты» на матчи.

Только вчера, 29 августа, Миранчук прошёл все тестирования и получил подтверждение того, что он готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня он приступит к тренировкам с командой без каких-либо ограничений