Агент Миранчука рассказал, почему игрок не попал в заявку «Аталанты»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему игрок не попал в заявку.
На одной из первых тренировок на сборах с «Аталантой» Алексей получил повреждение. Это не позволяло Лёше заниматься с командой весь период сборов. Именно из-за этого он не попадал в заявку «Аталанты» на матчи.
Только вчера, 29 августа, Миранчук прошёл все тестирования и получил подтверждение того, что он готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня он приступит к тренировкам с командой без каких-либо ограничений
Ранее сообщалось, что Миранчук может вернуться в «Торино».
да вот травма мешает ... )
да вот травма мешает ... )
Миранчуку лучше поменять команду.
Миранчуку лучше поменять команду.