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Агент Миранчука рассказал, почему игрок не попал в заявку «Аталанты»

вчера, 11:23

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему игрок не попал в заявку.

На одной из первых тренировок на сборах с «Аталантой» Алексей получил повреждение. Это не позволяло Лёше заниматься с командой весь период сборов. Именно из-за этого он не попадал в заявку «Аталанты» на матчи.

Только вчера, 29 августа, Миранчук прошёл все тестирования и получил подтверждение того, что он готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня он приступит к тренировкам с командой без каких-либо ограничений

Ранее сообщалось, что Миранчук может вернуться в «Торино».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:24
бежать оттуда надо !
да вот травма мешает ... )
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 16:32
Лучше бы в Локо остался.
ДСА
ДСА
вчера в 16:10
Есть информация, что у него лишний вес после отпуска. Приводит себя в форму.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:11
Гасперини не горит желанием использовать Лешу.
Миранчуку лучше поменять команду.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:53
Опять старые грабли. Отпустите парня в Торино, дайте играть! Козлопасы!
амурец
амурец
вчера в 13:48
Миранчуку надо уходить, маразматик не даст ему даже шанса
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:42
Правильно,надо долечиваться и не спешить.
acu3w8wqvu5r
acu3w8wqvu5r
вчера в 13:40
Лёхе надо менять клуб,а Аталанту в топку
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 12:10
Будем надеяться что наберет форму, покажет себя на тренировках и попадет в основной состав.
протон
протон
вчера в 12:04
да и дальше гасперини будет либо на лавке держать, либо даже в заявку не вносить. надо уходить
lotsman
lotsman
вчера в 12:02
В Аталанте у него не получается заиграть в полную силу.
galem72
galem72
вчера в 11:59
В Аталанте ему точно делать нечего. У Быков хоть что-то получалось. Агенту пора искать новую прописку для своего клиента.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 11:48
Как был призраком на поле, так и остался.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:33
Помню в детстве так отмазывались типа ой у меня так нога болит, я бы быстрее пробежал))
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