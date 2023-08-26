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Главный тренер «Реала Сосьедад» оценил дебют Захаряна

вчера, 09:18
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил высказался по поводу дебюта полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

Дебют Захаряна? У парня высокий уровень, он игрок, который может разнообразить нашу игру. Он мог сегодня помочь нам победить, но это был непростой матч. У Захаряна отличные пасы, хороший удар и завершение. Конечно, ему было непросто дебютировать сегодня, он с нами совсем мало дней, не знает всю команду и игроков. Но я верю, что позже он раскроется и даст много нашему клубу.

Напомним, Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад», выйдя на замену на 76-й минуте матча 3-го тура Ла Лиги.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 11:44
С такой игрой команде даже Месси не поможет.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Jocket (раскрыть)
вчера в 11:43
Это характеристика потенциала игрока.
hnn738ycn8zg
hnn738ycn8zg
вчера в 10:22
Ничья на выезде - вполне нормальный результат для дебютного матча Арсена
Jocket
Jocket
вчера в 09:25
Играл 15 минут и такие ёмкие выводы.
Гость
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