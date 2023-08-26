Главный тренер «Реала Сосьедад» оценил дебют Захаряна

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил высказался по поводу дебюта полузащитника сборной России Арсена Захаряна.
Дебют Захаряна? У парня высокий уровень, он игрок, который может разнообразить нашу игру. Он мог сегодня помочь нам победить, но это был непростой матч. У Захаряна отличные пасы, хороший удар и завершение. Конечно, ему было непросто дебютировать сегодня, он с нами совсем мало дней, не знает всю команду и игроков. Но я верю, что позже он раскроется и даст много нашему клубу.
Напомним, Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад», выйдя на замену на 76-й минуте матча 3-го тура Ла Лиги.