Главный тренер «Реала Сосьедад» оценил дебют Захаряна

Главный тренер «Реала Сосьедад» высказался по поводу дебюта полузащитника сборной России .

Дебют Захаряна? У парня высокий уровень, он игрок, который может разнообразить нашу игру. Он мог сегодня помочь нам победить, но это был непростой матч. У Захаряна отличные пасы, хороший удар и завершение. Конечно, ему было непросто дебютировать сегодня, он с нами совсем мало дней, не знает всю команду и игроков. Но я верю, что позже он раскроется и даст много нашему клубу.