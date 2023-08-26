Захарян прокомментировал свой дебют за «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России поделился эмоциями после дебютного матча за испанский клуб.

Чего не хватило команде для победы? Это скажет тренер. Я тут четыре дня, поэтому не могу дать оценку игре.

Конечно, было волнительно выходить на поле. Вообще другой мир, можно сказать, для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что я выйду, поэтому я был готов, но не знал, на какой минуте, поэтому разминался около часа.