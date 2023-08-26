Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИспания. Примера 2023/2024

Захарян прокомментировал свой дебют за «Реал Сосьедад»

вчера, 10:43
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас0 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян поделился эмоциями после дебютного матча за испанский клуб.

Чего не хватило команде для победы? Это скажет тренер. Я тут четыре дня, поэтому не могу дать оценку игре.

Конечно, было волнительно выходить на поле. Вообще другой мир, можно сказать, для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что я выйду, поэтому я был готов, но не знал, на какой минуте, поэтому разминался около часа.

Ранее дебют Захаряна оценил главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Главный тренер «Реала Сосьедад» оценил дебют Захаряна
Вчера, 09:18
Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»
25 августа
Захарян начнёт игру против «Лас-Пальмаса» на скамейке запасных
25 августа
«Монако» продаст Головина только если получит очень выгодное предложение
25 августа
«Фиорентина» проиграла «Рапиду» в ЛК. Кокорин весь матч просидел в запасе
24 августа
Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» 25 августа
21 августа
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:39
Не лукавь, Дружище, наши полярные взгляды на футбол- делают нас принципиальными соперниками, но точно не врагами...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:17, ред.
"Макс, я всегда, относился и отношусь к тебе- как к достойномy противнику..."

Ну почему же как к противнику ?
Смысл диалога (лично для меня) - не впердоливать всеми правдами/неправдами своё, а найти чела с головой, который в состоянии связать свои мысли воедино и представить их без пафоса - чисто по фактам. И ежли он это делает, то тут волемс/неволемс проникаешься уважением, даже если моя позиция противоположна. А если у этого индивида ещё и с юмором всё в порядке, то и подавно (вдвойне) приятно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:48, ред.
Привет, Макс!
Про судьбу- это я к слову сказал, хотя, если вспомнить чудесное, Божественное спасение Б.Чарльтона- отрицать присутствие высших сил в жизни человека, вероятно не стоит. В случае с Захой, всё не так однозначно. Конечно, надо много работать над собой развивать свой талант, но многое еще, зависит и от тренера, от окружающих партнеров по команде, от поддержки молодому футболисту иностранцу... Заха- еще несформировавшаяся личность, ни чисто анатомически, ни по футбольному. Молодому человеку играть в Испании непросто. Всё другое, включая, даже местную еду, которая не всем подходит, не говоря уже о климате и о позднем начале игр, что тоже, непривычно россиянину...

В большое и светлое будущее Арсена в Испании, я не очень верю, но пожелаю ему добиться того, чего он заслуживает!

Макс, я всегда, относился и отношусь к тебе- как к достойномy противнику!!! За это- тебя и Уважаю!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
"Если судьба ему, покорить испанский футбол- значит все получится. Если нет- никакие старания не помогут, хоть из кожи лезь..."

Есть, Виктор, японская пословица: "Сделай всё от себя зависящее, и только после этого положись на судьбу".
А так конечно..., у каждого человека своё на роду написано; как поёт Duran Duran: "Nobody knows Whats gonna happen tomorrow".
протон
протон
сегодня в 00:22
самая низкая оценка у Захарьяна (6,2 балла) в команде в этом матче, но все равно - лиха беда начало - потом будет легче
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:51
Ноль действий на поле полный ноль, королем он был в у себя на родине, там бы и остался лучше.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:39
Привыкать- не значит филонить. Молодой пацан, после болота ПЛ, как ты говоришь, попал в серьезный чемпионат. Разумеется, надо время на акклиматизацию- как природную(всетаки Испания), так и футбольную- другой уровень! Менталитет страны другой- всё новое, непривычное...

Правильно Заха сказал, по делу. Если судьба ему, покорить испанский футбол- значит все получится. Если нет- никакие старания не помогут, хоть из кожи лезь... Можно, только пожелать удачи!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:02, ред.
Захарян: "Буду привыкать потихоньку."

Э...., нет, милок! Тут тебе не болото (РПЛ), где время на "почесать яйца" и раскачку дают.
Раз попал в элитный чемпионат, то будь добр рвать ....опу и СРАЗУ показывать себя!
r67b5vecjabu
r67b5vecjabu
вчера в 11:54
Надеюсь Захарян быстро адаптируется,и заиграет в основе
lotsman
lotsman
вчера в 11:01
Вчера состоялся дебют Захаряна. Арсен вышел вместо Мендеса на 75-й минуте и занял позицию в центре поля. При обороне он играл по одному из центрхавов Лас-Пальмаса, а в одном из эпизодов Луаодис пробил с подбора из-под Арсена и ещё раз угодил в перекладину.
В атаке Захарян заполнился больше движением. Интересно, что молодому новичку неожиданно дали подать стандарт и россиянин едва не сделал голевой пас с углового. Хорошо исполнил подачу, но Шо чуть-чуть не дотянулся до мяча. А в самой концовке Захаряну не хватило скорости, чтобы убежать к воротам от более быстрого защитника Лас-Пальмаса.
Статистика Арсена в первой игре в Примере - восемь касаний мяча, две точные передачи из пяти, включая одну ключевую, два выигранных единоборства из двух и четыре потери владения. Нормальный дебют. Лучшие матчи Захаряна за Реал Сосьедад впереди. Удачи Арсену.
ilia77707
ilia77707
вчера в 10:55
Молодец , хоть один из чемпионата РФ попал на настоящий футбол
Futurista
Futurista
вчера в 10:46
Сорян за дебютян...
А.Захарян
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:45
Когда ничего не сделал, то не о чем и говорить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 