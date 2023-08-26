Захарян прокомментировал свой дебют за «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян поделился эмоциями после дебютного матча за испанский клуб.
Чего не хватило команде для победы? Это скажет тренер. Я тут четыре дня, поэтому не могу дать оценку игре.
Конечно, было волнительно выходить на поле. Вообще другой мир, можно сказать, для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что я выйду, поэтому я был готов, но не знал, на какой минуте, поэтому разминался около часа.
Ранее дебют Захаряна оценил главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил.
Правильно Заха сказал, по делу. Если судьба ему, покорить испанский футбол- значит все получится. Если нет- никакие старания не помогут, хоть из кожи лезь... Можно, только пожелать удачи!
Правильно Заха сказал, по делу. Если судьба ему, покорить испанский футбол- значит все получится. Если нет- никакие старания не помогут, хоть из кожи лезь... Можно, только пожелать удачи!