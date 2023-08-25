Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»

Российский хавбек Арсен Захарян дебютировал за испанский «Реал Сосьедад».
Футболист вышел на поле на 76-й минуте выездного матча против «Лас-Пальмаса».
Встреча завершилась вничью 0:0.
|Лас-Пальмас0 : 0Реал Сосьедад
|Матч завершен
Российский хавбек Арсен Захарян дебютировал за испанский «Реал Сосьедад».
Футболист вышел на поле на 76-й минуте выездного матча против «Лас-Пальмаса».
Встреча завершилась вничью 0:0.
- первым касанием отдал пас сопернику
- хорошо обошел двоих, но навес заблокировали
- подал опасный угловой
- из-под Захаряна соперник ударил в перекладину
- выиграл верховую борьбу и вынес мяч из своей штрафной
- проиграл верховую борьбу около своей штрафной
- красиво отобрал мяч на своей половине поля
- не добежал за обостряющей передачей, но заблокировал передачу соперника
- 0 обостряющих передач, 0 передач вперед, 0 ударов, 0 попыток ударить
- первым касанием отдал пас сопернику
- хорошо обошел двоих, но навес заблокировали
- подал опасный угловой
- из-под Захаряна соперник ударил в перекладину
- выиграл верховую борьбу и вынес мяч из своей штрафной
- проиграл верховую борьбу около своей штрафной
- красиво отобрал мяч на своей половине поля
- не добежал за обостряющей передачей, но заблокировал передачу соперника
- 0 обостряющих передач, 0 передач вперед, 0 ударов, 0 попыток ударить