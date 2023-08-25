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Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»

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Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:01
Да просто скукотища! Бегают по полю костоломы. В РПЛ повеселее будет. Согласен полностью. Вчерашние две ничьи 6го тура тому подтверждение.
Ев17
Ев17 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 06:22
примерно как и у всей команды
Ев17
Ев17
сегодня в 06:22
До появления Арсена на поле команда уныло играла, он один что, взорвать игру должен был ? Что-то пытался делать, но , похоже сосьедад махнул рукой на игру
ОПС
ОПС
сегодня в 05:34
Это только первое появление в официальном матче в новой команде. Да и то меньше 20 минут. Так что не стоит сильно критиковать за может быть какие то неправильные действия. В новом коллективе любому человеку всегда трудно. А мы будем надеяться, что в дальнейшем у Захаряна все получится.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 05:27
В лучших традициях Кокорина
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:55
Всем спасибо. Матч не видел, но было интересно узнать про игру Захи).
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:06
Это, конечно, первые минуты игры россиянина, да и времени было мало, но если так и дальше будет играть, то очень быстро присядет на лавку. На какие-то опасные или обостряющие действия от Захарян а и намека не было.
Futurista
Futurista
вчера в 23:44, ред.
Захарян дебютировал в итоге - сухорян...
Igo0rek
Igo0rek ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:39
Более того скажу. Реал Сосьедад намеренно тянул время, чтобы увезти ничью с Лас-Пальмасом, и эта команда будет играть в ЛЧ...
sova147
sova147
вчера в 23:09
Время было мало уверен у него пойдёт игра!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:59
С дебютом, Арсен!
баск
баск ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:51
Включил последние полчаса в расчёте увидеть дебют Захаряна.
Увидел.

Такого тухляка даже в РПЛ нечасто встретишь, один Заха только чего-то и хотел,
да и то несильно. Все остальные, с обеих сторон, не хотели ничего))
Так что- не показатель..
протон
протон
вчера в 22:44
Глянул я этот матч. Ну что сказать, смотреть это тяжело. Крайне низкий темп, бесконечные паузы, минимум моментов. Без шуток, почти любой матч рпл бодрее смотрится. Недаром ла лигу кроме нескольких понятно каких матчей и не смотрят. В общем бояться Захаряну нечего. Надо быть понаглее в спортивном плане
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:37
Пока ничего выдающегося не показал.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:36, ред.
Резюмирую дебют Захаряна:
- первым касанием отдал пас сопернику
- хорошо обошел двоих, но навес заблокировали
- подал опасный угловой
- из-под Захаряна соперник ударил в перекладину
- выиграл верховую борьбу и вынес мяч из своей штрафной
- проиграл верховую борьбу около своей штрафной
- красиво отобрал мяч на своей половине поля
- не добежал за обостряющей передачей, но заблокировал передачу соперника
- 0 обостряющих передач, 0 передач вперед, 0 ударов, 0 попыток ударить
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