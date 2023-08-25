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«Монако» продаст Головина только если получит очень выгодное предложение

вчера, 14:42

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро оценил важность нападающего Александра Головина для клуба, а также рассказал, при каких обстоятельствах монегаски могут отпустить россиянина в другую команду.

Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу.

К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения. О какой сумме идёт речь? Не могу разглашать эту информацию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:27
Хотелось бы его увидеть в чемпионате Испании или Италии
ДСА
ДСА
вчера в 15:25
Собственно это касается любого хорошего игрока. Таких всегда готовы продать по завышенной цене.
izrafel
izrafel
вчера в 14:59
Ну для начала нужно понимать, что Саше комфортно играть в клубе и в этом чемпионате, а вот допустим в Германии или Англии у него может совсем ничего не получится.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:54
Очень выгодное предложение - это должно быть прилично больше, чем оценка трансфермаркета. А там прописано 28 млн, значит надо 35-40 млн. А кому Головин нужен за такие деньги...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:43
А разве есть какие-то варианты !??
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