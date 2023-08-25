«Монако» продаст Головина только если получит очень выгодное предложение

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро оценил важность нападающего для клуба, а также рассказал, при каких обстоятельствах монегаски могут отпустить россиянина в другую команду.

Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу.

К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения. О какой сумме идёт речь? Не могу разглашать эту информацию.