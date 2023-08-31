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Тикнизян заявил, что при первой возможности переедет в Европу

вчера, 11:38

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян сообщил, что переедет в Европу при первой возможности.

Уровень российского футбола так или иначе падает из-за отсутствия еврокубков и конкуренции с клубами из Европы. Опять же, если останусь, тогда буду повышать требования к себе, самоотдаче. Буду стараться прогрессировать даже в таких условиях. Но если появится возможность переехать в Европу, я воспользуюсь этим.

Тикнизян является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне на его счету 9 матчей, 4 гола и голевая передача. Контракт 24-летнего футболиста с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 2,5 миллиона евро.

В текущее трансферное окно было множество слухов об интересе к Тикнизяну из Европы.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 18:45
Какой Арменин не европеец.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:02
Уровень футбола в России,после принятия армянского гражданства Тикнизяном,упал в его глазах.А вот его личный-вырос,поэтому страны "Райского Сада" спят и видят его в своих рядах.И подороже.А к третьескоростным не хочешь,там ведь тоже в еврокубках клубы играют?!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:33
Рвение что надо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:40
Это смотря куда. Андорра с мальтой тоже Европа...
Гость
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