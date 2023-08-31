Тикнизян заявил, что при первой возможности переедет в Европу

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вчера, 11:38

Защитник «Локомотива» и сборной Армении сообщил, что переедет в Европу при первой возможности.

Уровень российского футбола так или иначе падает из-за отсутствия еврокубков и конкуренции с клубами из Европы. Опять же, если останусь, тогда буду повышать требования к себе, самоотдаче. Буду стараться прогрессировать даже в таких условиях. Но если появится возможность переехать в Европу, я воспользуюсь этим.

Тикнизян является воспитанником ЦСКА . В текущем сезоне на его счету 9 матчей, 4 гола и голевая передача. Контракт 24-летнего футболиста с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 2,5 миллиона евро.

В текущее трансферное окно было множество слухов об интересе к Тикнизяну из Европы.