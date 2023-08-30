Нападающий сборной Черногории Осмажич не перейдёт в ЦСКА

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вчера, 15:23

ЦСКА не удалось договориться о подписании форварда «Кадиса» и сборной Черногории . Об этом сообщил агент футболиста Игорь Глушевич.

Трансфер Осмажича в ЦСКА больше невозможен, так как клуб не сделал новое предложение вовремя. Игрок продолжит свою карьеру в Европе.

В прошлом сезоне Осмажич провёл 35 матчей, забил 8 мячей, отдал голевую передачу и получил 5 жёлтых карточек. В текущем сезоне на его счету одна игра. Контракт черногорца с «Кадисом» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 2 миллиона евро.