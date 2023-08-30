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Нападающий сборной Черногории Осмажич не перейдёт в ЦСКА

вчера, 15:23

ЦСКА не удалось договориться о подписании форварда «Кадиса» и сборной Черногории Милутина Осмажича. Об этом сообщил агент футболиста Игорь Глушевич.

Трансфер Осмажича в ЦСКА больше невозможен, так как клуб не сделал новое предложение вовремя. Игрок продолжит свою карьеру в Европе.

В прошлом сезоне Осмажич провёл 35 матчей, забил 8 мячей, отдал голевую передачу и получил 5 жёлтых карточек. В текущем сезоне на его счету одна игра. Контракт черногорца с «Кадисом» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 2 миллиона евро.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
вчера в 22:14
Федотову нравятся бревна))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:00
Что с ним что без него в этом году нам нечего не светит!
ДСА
ДСА
вчера в 18:13
А за что его вообще брать? Для нападающего он забивает очень мало.
z6n25ym5e8q9
z6n25ym5e8q9
вчера в 17:47
Ну и хорошо, а то нап с фамилией О!-смажич вряд ли часто попадает по воротам
izrafel
izrafel
вчера в 17:31
Время еще у коняшек есть чтобы другого подписать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:23
На нет и суда нет, пусть пальцы сосут.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:19
Не сделали, значит не очень хотели этого игрока....
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE
вчера в 16:19
Статистика как у Заболотного. Зачем нужен еще один такой "бомбардир"?
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:52
Не хотят и не надо
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:42
Не страшно.
Гость
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