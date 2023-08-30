«Динамо» сделало предложение по защитнику сборной Мексики

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вчера, 17:07

«Динамо» вновь вернулось к кандидатуре защитника «Эспаньола» и сборной Мексики . Данный трансфер стал снова актуален после перехода защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова в «Торино».

Первое предложение «Динамо» в размере 6 миллионов евро «Эспаньол» отклонил, требуя за своего игрока 10 миллионов евро. На данный момент москвичи готовы предложить за центрального защитника 7,5 миллионов евро. В «Динамо» надеются, что переговоры сможет ускорить тот факт, что новичком столичного клуба недавно стал партнёр Монтеса по сборной полузащитник Луис Чавес.

Мексиканец перешёл в «Эспаньол» в январе 2023 года. Он провёл за клуб 22 матча, забил 3 мяча и получил 6 жёлтых карточек. Контракт Монтеса с испанским клубом, который сейчас выступает в Сегунде, действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 8 миллионов евро.