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«Динамо» сделало предложение по защитнику сборной Мексики

вчера, 17:07

«Динамо» вновь вернулось к кандидатуре защитника «Эспаньола» и сборной Мексики Сесара Монтеса. Данный трансфер стал снова актуален после перехода защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова в «Торино».

Первое предложение «Динамо» в размере 6 миллионов евро «Эспаньол» отклонил, требуя за своего игрока 10 миллионов евро. На данный момент москвичи готовы предложить за центрального защитника 7,5 миллионов евро. В «Динамо» надеются, что переговоры сможет ускорить тот факт, что новичком столичного клуба недавно стал партнёр Монтеса по сборной полузащитник Луис Чавес.

Мексиканец перешёл в «Эспаньол» в январе 2023 года. Он провёл за клуб 22 матча, забил 3 мяча и получил 6 жёлтых карточек. Контракт Монтеса с испанским клубом, который сейчас выступает в Сегунде, действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 8 миллионов евро.

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Все комментарии
баск
баск ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:12
С Бальбо никаких непоняток нет, у него умер брат.
Фаби в связи с этим отпустили домой, он будет обратно к матчу с НН.
Расчётных проблем с Эспаньолом, если до них дойдёт конечно, тоже
не предвидится, только что без проблем завершились расчёты по Захаряну
ДСА
ДСА
вчера в 21:01
Динамо - теперь транзитный путь для игроков в Европу.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:05
Из банка…)))
протон
протон
вчера в 19:51
Отличная новость . Испано говорящие и земляки не одно и тоже . Я был уверен , что Динамо будет искать в защиту хорошего игрока . Дай Бог все сложится. Главное , что есть желание , видимо , самого Монтеса . На фоне того , что и Нгамале может уйти , еще и Дасу .
Тем более с Бальбуэна непонятки. Надеюсь Чавес выиграет свою роль, но тут проблема в Эспаньоле и переводе денег…сложно будет подписать.
Capral
Capral
вчера в 18:13
Когда они собираются делать предложение, если завтра закрывается окно?
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:07
Продают дёшево, покупают дорого
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:05
Откуда у них деньги?
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:33
Посмотрим что ответят на второе предложение... третьего может и не получится сделать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:18
Предложение,это еще не контракт,так что рано обсуждать.
v9545the5pse
v9545the5pse
вчера в 17:18
Какой-то резкий интерес к мексиканцам вдруг возник у динамиков
Гость
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