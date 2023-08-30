Клаудиньо не покинет «Зенит»

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вчера, 15:13

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» , заявил, что игрок останется в России до зимы.

Клаудиньо точно останется в «Зените» до зимы. Сейчас уход игрока не обсуждается.

В текущем сезоне на счету Клаудиньо 9 матчей, 2 гола, 2 голевых передачи и жёлтая карточка. Контракт бразильца с «Зенитом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 20 миллионов евро.