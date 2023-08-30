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Клаудиньо не покинет «Зенит»

вчера, 15:13

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что игрок останется в России до зимы.

Клаудиньо точно останется в «Зените» до зимы. Сейчас уход игрока не обсуждается.

В текущем сезоне на счету Клаудиньо 9 матчей, 2 гола, 2 голевых передачи и жёлтая карточка. Контракт бразильца с «Зенитом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо вошёл в список лучших игроков прошлого сезона РПЛ.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:04
Ну вот и хорошо, а до зимы что-нибудь придумаем...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:17
а зимой уедут и всё не дождётесь
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:01
Повезло же Зениту !)
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:11, ред.
Хорошая новость для болельщиков фк "ЗЕНИТ "..
lotsman
lotsman
вчера в 16:24
Уже десятки раз говорили на эту тему. Агенту уже наверное надоело отвечать одно и то же, на один и тот же вопрос.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:14
Придется еще некоторое время понянчиться с ним и послушать его нытье.
drug01
drug01
вчера в 15:47
Он Зениту просто необходим!
sova147
sova147
вчера в 15:46
Зачем ему менять команду он там лидер
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:17
Значит пока нет приглашений.
shlomo
shlomo
вчера в 15:17
А зачем ему добра от добра искать то... столько ему платить наверное уже не будут (если только саудиты).
2e9rchc45vuu
2e9rchc45vuu
вчера в 15:17
От такой кормушки просто так не уходят
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