Матвей Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в Европу

Вратарь «Краснодара» рассказал, есть ли у него цель попробовать свои силы в европейском чемпионате.

Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту. Если есть хорошее предложение которое будет устраивать и меня, и клуб, то естественно, будем рассматривать его.