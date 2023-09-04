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Матвей Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в Европу

вчера, 09:16

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, есть ли у него цель попробовать свои силы в европейском чемпионате.

Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту. Если есть хорошее предложение которое будет устраивать и меня, и клуб, то естественно, будем рассматривать его.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 15:11
Так не зовут его туда
TheBoLt
TheBoLt ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:26
Напомню Акинфеева. Можно быть лучшим и здесь. А еще здесь, говоря на русском, можно быть капитаном и любимцем страны. А там, в европе, да, можно заработать побольше, еврокубки, другой уровень. А тут дом. Каждому свое
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:46, ред.
Ну не знаю, карьера его, и ему виднее.

Что значит "хорошее предложение"?! Мотя, ты что сразу в МС собрался или Баварию?! Если есть амбиции и уверенность в свои силах, то можно и в средненький клуб перейти, и там показывать себя! Вот пример Хайкина! Кто о нем знал?! А он нашел себя в чемпионате Норвегии, а потом о нем уже заговорили многие. Он и чемпионом Норвегии становился(да, всего лишь Норвегии), и в ЕК себя проявил, вот и Сафонов может уехать в условный Херенвен, проявить себя там, а там глядишь и в условный Аякс или ПСВ позовут, вон Кузяеву что плохо в Зените было?! Нет, и деньги хорошие, и кубки местные, а он в скромный Гавр поехал, потому что хочет попробовать свои сили в более сильном чемпионате, пусть и в слабой команде, а так Сафонову и в Краснодаре хорошо и место в основе, и думаю з/п нормальная, и вот нет смысла покидать ему "зону комфорта".
протон
протон
вчера в 10:16
Вот это правильная позиция. Цель должна быть играть, и играть хорошо. А не во чтобы то ни стало за бугор свалить. Не понимаю людей, которые хотят чтобы лучшие наши игроки уезжали и лига деградировала.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:12
Почему нас это должно интересовать.
ОПС
ОПС
вчера в 09:41
Но какая то цель должна быть. Не играть же одним днем.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:17
Не зовут пока
2ud64z78fcuc
2ud64z78fcuc
вчера в 09:16
Он там и не нужен никому
Гость
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