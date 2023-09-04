Матвей Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в Европу

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, есть ли у него цель попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту. Если есть хорошее предложение которое будет устраивать и меня, и клуб, то естественно, будем рассматривать его.
Что значит "хорошее предложение"?! Мотя, ты что сразу в МС собрался или Баварию?! Если есть амбиции и уверенность в свои силах, то можно и в средненький клуб перейти, и там показывать себя! Вот пример Хайкина! Кто о нем знал?! А он нашел себя в чемпионате Норвегии, а потом о нем уже заговорили многие. Он и чемпионом Норвегии становился(да, всего лишь Норвегии), и в ЕК себя проявил, вот и Сафонов может уехать в условный Херенвен, проявить себя там, а там глядишь и в условный Аякс или ПСВ позовут, вон Кузяеву что плохо в Зените было?! Нет, и деньги хорошие, и кубки местные, а он в скромный Гавр поехал, потому что хочет попробовать свои сили в более сильном чемпионате, пусть и в слабой команде, а так Сафонову и в Краснодаре хорошо и место в основе, и думаю з/п нормальная, и вот нет смысла покидать ему "зону комфорта".
Что значит "хорошее предложение"?! Мотя, ты что сразу в МС собрался или Баварию?! Если есть амбиции и уверенность в свои силах, то можно и в средненький клуб перейти, и там показывать себя! Вот пример Хайкина! Кто о нем знал?! А он нашел себя в чемпионате Норвегии, а потом о нем уже заговорили многие. Он и чемпионом Норвегии становился(да, всего лишь Норвегии), и в ЕК себя проявил, вот и Сафонов может уехать в условный Херенвен, проявить себя там, а там глядишь и в условный Аякс или ПСВ позовут, вон Кузяеву что плохо в Зените было?! Нет, и деньги хорошие, и кубки местные, а он в скромный Гавр поехал, потому что хочет попробовать свои сили в более сильном чемпионате, пусть и в слабой команде, а так Сафонову и в Краснодаре хорошо и место в основе, и думаю з/п нормальная, и вот нет смысла покидать ему "зону комфорта".