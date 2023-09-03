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Сперцян дал комментарий о несостоявшемся переходе в клуб из Европы

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Scorp689
Scorp689
вчера в 14:52
Краткость - сестра таланта...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:29
Вчера Ивич сказал, что Сперцян остается до зимы. То есть в ближайшие две недели, оставшиеся от трансферного окна, он не собирается переходить никуда.

Ничего страшного, парень прогрессирует, не стоит на месте ведь. Зимой будет дороже стоить
протон
протон
вчера в 14:24
Вчера этот "европеец" ничего на поле не показал. Какую ему Европу, пусть сидит в Краснодаре и не парится
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:13
При первой возможности уедет
Futurista
Futurista
вчера в 14:11
Гость
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