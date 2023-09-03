Сперцян дал комментарий о несостоявшемся переходе в клуб из Европы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о несостоявшемся трансфере в клуб из Европы.
Почему не получилось уехать в Европу? Это не ко мне вопрос. Клуб не отпустил? Тоже не ко мне вопрос.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о несостоявшемся трансфере в клуб из Европы.
Почему не получилось уехать в Европу? Это не ко мне вопрос. Клуб не отпустил? Тоже не ко мне вопрос.
Ничего страшного, парень прогрессирует, не стоит на месте ведь. Зимой будет дороже стоить
Ничего страшного, парень прогрессирует, не стоит на месте ведь. Зимой будет дороже стоить