Обляков: «Мечта поиграть в европейском чемпионате есть»

Полузащитник ЦСКА ответил на вопрос о желании перейти в клуб из Европы.

Остается ли у меня мечта поиграть в каком-нибудь европейском чемпионате? Именно как мечта — да, есть. Но пока хочется в России выиграть еще парочку трофеев, проявить себя на самом высоком уровне, быть в топе. После этого, возможно, и появятся интересные предложения. На данный момент двигаюсь шаг за шагом и делаю все для реализации себя в составе «армейцев».

В каком чемпионате хотел бы поиграть? Не так важно. Возможно, в Италии или Испании.