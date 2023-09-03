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Обляков: «Мечта поиграть в европейском чемпионате есть»

вчера, 15:56

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о желании перейти в клуб из Европы.

Остается ли у меня мечта поиграть в каком-нибудь европейском чемпионате? Именно как мечта — да, есть. Но пока хочется в России выиграть еще парочку трофеев, проявить себя на самом высоком уровне, быть в топе. После этого, возможно, и появятся интересные предложения. На данный момент двигаюсь шаг за шагом и делаю все для реализации себя в составе «армейцев».

В каком чемпионате хотел бы поиграть? Не так важно. Возможно, в Италии или Испании.

Не скажу, что есть определенная цель по количеству голов, передач. Просто хочется показывать свой максимум в каждой игре, и тогда все будет. Главное — выиграть с ПФК ЦСКА новый трофей!

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:24
На Кипр можно рвануть или Македонию.
Viollator
Viollator
вчера в 16:48, ред.
Сейчас уже европа не катит, модно в Катар или Сауд.Ар.
протон
протон
вчера в 16:28
Ну а через пару трофеев Ваня скажет, что уже надо думать о будущем, и дома ему предлагают больше, поэтому он не рассматривает Европу. Мечта на то и мечта, чтобы оставаться таковой!
Гость
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