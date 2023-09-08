Стало известно, почему Санчо не перешёл из МЮ в «Аль-Иттифак»

Нападающий Джейдон Санчо мог покинуть «Манчестер Юнайтед».
МЮ был готов отпустить форварда в «Аль-Иттифак» на правах аренды с обязательным выкупом за 50 млн фунтов стерлингов.
Саудовский клуб не смог позволить себе такой трансфер.
Нападающий Джейдон Санчо мог покинуть «Манчестер Юнайтед».
МЮ был готов отпустить форварда в «Аль-Иттифак» на правах аренды с обязательным выкупом за 50 млн фунтов стерлингов.
Саудовский клуб не смог позволить себе такой трансфер.
Саудиты готовы тратить на престарелых игроков с именем баснословные деньги, а на молодых перспективных у них нет денег.
Да и ехать в откровенно слабый чемпионат для молодых это путь к деградации.
Смотрел как он там играют, скорее всего похоже на шоу, напоминает реслинг, много показухи в игре с дворовыми футболистами.
Саудиты готовы тратить на престарелых игроков с именем баснословные деньги, а на молодых перспективных у них нет денег.
Да и ехать в откровенно слабый чемпионат для молодых это путь к деградации.
Смотрел как он там играют, скорее всего похоже на шоу, напоминает реслинг, много показухи в игре с дворовыми футболистами.