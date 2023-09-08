Стало известно, почему Санчо не перешёл из МЮ в «Аль-Иттифак»

1694121368

сегодня, 00:16

Нападающий мог покинуть «Манчестер Юнайтед».

МЮ был готов отпустить форварда в «Аль-Иттифак» на правах аренды с обязательным выкупом за 50 млн фунтов стерлингов.

Саудовский клуб не смог позволить себе такой трансфер.