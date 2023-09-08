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Стало известно, почему Санчо не перешёл из МЮ в «Аль-Иттифак»

сегодня, 00:16

Нападающий Джейдон Санчо мог покинуть «Манчестер Юнайтед».

МЮ был готов отпустить форварда в «Аль-Иттифак» на правах аренды с обязательным выкупом за 50 млн фунтов стерлингов.

Саудовский клуб не смог позволить себе такой трансфер.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:08
Если бы захотели, то выложили деньги. Только вот за Санчо столько платить смысла нет, он после Боруссии исчез по сути.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:57
Вот и ответ почему СА никогда не станет сильным топовым чемпионатом как это старается представить дырявый гей-нарцисс.
Саудиты готовы тратить на престарелых игроков с именем баснословные деньги, а на молодых перспективных у них нет денег.
Да и ехать в откровенно слабый чемпионат для молодых это путь к деградации.
Смотрел как он там играют, скорее всего похоже на шоу, напоминает реслинг, много показухи в игре с дворовыми футболистами.
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