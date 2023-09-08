За сборную России дебютировали 18 футболистов

В товарищеском матче против олимпийской сборной Египта за сборную России дебютировали 18 игроков.
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Виктор Мелёхин («Ростов»), Данила Прохин («Ростов»), Егор Погостнов («Локомотив»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович («Ростов»), Илья Вахания («Ростов»).
Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Никита Ермаков (ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»), Степан Оганесян («Оренбург»).
Нападающие: Ярослав Гладышев («Динамо»), Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).
Напомним, сборная России состояла из игроков моложе 23 лет.
ну, вот зачем Оганесяна продали Оренбургу?
Отличный, перспективный молодой игрок,
делом доказывает это (забил единственный гол
Египту в составе сборной России).
Теперь небось "локотки" кусают, что продали?
Так сами виноваты. Какая недальновидность решений!
ну, вот зачем Оганесяна продали Оренбургу?
Отличный, перспективный молодой игрок,
делом доказывает это (забил единственный гол
Египту в составе сборной России).
Теперь небось "локотки" кусают, что продали?
Так сами виноваты. Какая недальновидность решений!