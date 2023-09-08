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За сборную России дебютировали 18 футболистов

вчера, 10:06
Египет (до 23)Логотип футбольный клуб Египет (до 23)1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

В товарищеском матче против олимпийской сборной Египта за сборную России дебютировали 18 игроков.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Виктор Мелёхин («Ростов»), Данила Прохин («Ростов»), Егор Погостнов («Локомотив»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович («Ростов»), Илья Вахания («Ростов»).

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Никита Ермаков (ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»), Степан Оганесян («Оренбург»).

Нападающие: Ярослав Гладышев («Динамо»), Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

Напомним, сборная России состояла из игроков моложе 23 лет.

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Все комментарии
a-league
a-league
вчера в 12:25
Мелёхин мог решать, но костяная нога помешала
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:13
Дзюбу надо было еще взять,чтобы кое - чему научил молодежь
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:04
Как и анонсировали месяц назад, против Египта будет играть составом сборной u23, но управлять матчем будет (управлял УЖЕ) штаб основной сборной. Ни одного игрока старше 23, как и ожидалось. Олимпийская сборная Египта это тоже u23
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:30
Вопрос к руководству Спартака:
ну, вот зачем Оганесяна продали Оренбургу?
Отличный, перспективный молодой игрок,
делом доказывает это (забил единственный гол
Египту в составе сборной России).
Теперь небось "локотки" кусают, что продали?
Так сами виноваты. Какая недальновидность решений!
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:27
Кто все эти футболисты
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:52, ред.
Хорошее начало.
А теперь ждём дебют н о в о г о главного тренера. С нетерпением. Потому как тяжело Гёргичу на 2-х стульях попай ёрзать... и "капусту" рубить.
В противном случае, недалёк тот час, когда Валерке в Ростове, за 11 место и 7 очков, местные морду начнут бить...
lotsman
lotsman
вчера в 10:41
А Карпин знает об этом? По его словам он не запомнил всех вызванных на этот сбор.)
протон
протон
вчера в 10:22
Это олимпийская сборная по сути
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:22
Чаще играть нужно, а то молодёжь разбежится...
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