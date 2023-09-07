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Стал известен состав сборной России, которая прибудет в Мурманскую область

вчера, 13:31

Опубликован список игроков сборной России, который 7 сентября отправится в Белокаменку (Мурманская область), где на плавучем доке пройдёт открытая тренировка национальной команды, а также мастер-класс для детей из областных школ в рамках проекта РФС «Футбол в школе».

Состав: Илья Помазун, Матвей Сафонов, Михаил Кержаков, Илья Лантратов, Дмитрий Баринов, Сергей Волков, Данил Глебов, Максим Глушенков, Александр Головин, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Артём Карпукас, Николай Комличенко, Руслан Литвинов, Артем Макарчук, Антон Миранчук, Иван Обляков, Максим Мухин, Александр Соболев, Александр Солдатенков, Фёдор Чалов, Александр Юшин.

Штаб: Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Константин Моденов, Рунис Бурханов, Сергей Семакин, Сергей Григорьев, Дмитрий Кириллов, Виталий Кафанов.

Другой состав команды проведёт два матча с олимпийской сборной Египта: 7 и 11 сентября. Матчи пройдут на стадионе в Суэце.

12 сентября россияне встретятся в Дохе с Катаром на стадионе «Эль-Джануб».

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:57, ред.
У меня такое чувство, что РФС тайно пригласило на работу Андрея Разина и теперь сборная России по футболу отправилась на гастроли в нескольких составах как в своё время «Ласковый май».
И скоро наверное на первом канале выйдет проект «Фабрика футбола».
Как бы до «Дом-2» не скатиться.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:50
Должна же быть какая-то цель у этой поездки в Тьмутаракань ? Мой ум не смог охватить грандиозность задумки РФС.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:25
Вот и сборная поднялась до уровня медийной 2DROTS - те играли на плавучем доке, и сборная тоже решила попробовать. Надо было и сборную Катара туда пригласить, какая разница, где играть - на ДОКЕ или в ДОХЕ.
протон
протон
вчера в 13:39
Белокаменка - это не Мурманск. Она довольно далеко находится, туда так просто не доехать. Это рабочий поселок. Туда даже рабочих мурманских не брали, работали китайцы, турки, сербы и прочие иностранцы, и россияне с регионов. Если везёте наших футболистов, то везите в обл центр, чтобы люди могли посмотреть прийти, там и так футбола не видывали отродясь, даже футболистов нормальных.
ДСА
ДСА
вчера в 13:38
А Валеру Карпина почему не пригласили?
Гость
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