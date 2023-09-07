Стал известен состав сборной России, которая прибудет в Мурманскую область

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вчера, 13:31

Опубликован список игроков сборной России, который 7 сентября отправится в Белокаменку (Мурманская область), где на плавучем доке пройдёт открытая тренировка национальной команды, а также мастер-класс для детей из областных школ в рамках проекта РФС «Футбол в школе».

Состав: Илья Помазун, Матвей Сафонов, Михаил Кержаков, Илья Лантратов, Дмитрий Баринов, Сергей Волков, Данил Глебов, Максим Глушенков, Александр Головин, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Артём Карпукас, Николай Комличенко, Руслан Литвинов, Артем Макарчук, Антон Миранчук, Иван Обляков, Максим Мухин, Александр Соболев, Александр Солдатенков, Фёдор Чалов, Александр Юшин.

Штаб: Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Константин Моденов, Рунис Бурханов, Сергей Семакин, Сергей Григорьев, Дмитрий Кириллов, Виталий Кафанов.

Другой состав команды проведёт два матча с олимпийской сборной Египта: 7 и 11 сентября. Матчи пройдут на стадионе в Суэце.

12 сентября россияне встретятся в Дохе с Катаром на стадионе «Эль-Джануб».