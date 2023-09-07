Агент Глебова рассказал, почему игрок не полетел в Белокаменку

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» и сборной России Данила Глебова, рассказал, почему игрок не полетел в Белокаменку.
С состоянием Глебова всё нормально. Всё в порядке со здоровьем. Он остался в Новогорске, готовится к товарищескому матчу против сборной Катара.
Ранее сообщалось, кто из игроков сборной России отправится в Мурманскую область.
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Не полетел потому, что Белокаменка и Белокаменная это далеко не одно и тоже.
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Не полетел потому, что Белокаменка и Белокаменная это далеко не одно и тоже.