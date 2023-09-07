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Агент Глебова рассказал, почему игрок не полетел в Белокаменку

вчера, 15:03

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» и сборной России Данила Глебова, рассказал, почему игрок не полетел в Белокаменку.

С состоянием Глебова всё нормально. Всё в порядке со здоровьем. Он остался в Новогорске, готовится к товарищескому матчу против сборной Катара.

Ранее сообщалось, кто из игроков сборной России отправится в Мурманскую область.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 17:28
Агент Глебова рассказал, почему игрок не полетел в Белокаменку
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Не полетел потому, что Белокаменка и Белокаменная это далеко не одно и тоже.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:21
Глебов это Новосельцев 2.0
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:35
Наверное денег на билет пожалели !
Гость
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