Агент Глебова рассказал, почему игрок не полетел в Белокаменку

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вчера, 15:03

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» и сборной России , рассказал, почему игрок не полетел в Белокаменку.

С состоянием Глебова всё нормально. Всё в порядке со здоровьем. Он остался в Новогорске, готовится к товарищескому матчу против сборной Катара.

Ранее сообщалось, кто из игроков сборной России отправится в Мурманскую область.