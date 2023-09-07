В «Торпедо» отстранили от работы с командой двух футболистов

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вчера, 14:40

В «Торпедо» вывели из состава защитников и . Сегодня футболистам объявили, что они отстранены от работы с командой. Сообщается, что ранее игроки высказывали недовольство по поводу происходящего в команде.

Самсонов является воспитанником «Торпедо» (223 игры, 7 голов, 10 ассистов и 48 жёлтых карточек). В текущем сезоне на счету игрока 5 матчей. Контракт 34-летнего россиянина с «Торпедо» действует до лета 2024 года. Шляков выступает за «чёрно-белых» с зимы этого года. На его счету 7 матчей и голевая передача. Контракт 32-летнего защитника с «Торпедо» действует до лета 2024 года.

В текущем розыгрыше Первой лиги «чёрно-белые» занимают 9-е место.