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В «Торпедо» отстранили от работы с командой двух футболистов

вчера, 14:40

В «Торпедо» вывели из состава защитников Артёма Самсонова и Евгения Шлякова. Сегодня футболистам объявили, что они отстранены от работы с командой. Сообщается, что ранее игроки высказывали недовольство по поводу происходящего в команде.

Самсонов является воспитанником «Торпедо» (223 игры, 7 голов, 10 ассистов и 48 жёлтых карточек). В текущем сезоне на счету игрока 5 матчей. Контракт 34-летнего россиянина с «Торпедо» действует до лета 2024 года. Шляков выступает за «чёрно-белых» с зимы этого года. На его счету 7 матчей и голевая передача. Контракт 32-летнего защитника с «Торпедо» действует до лета 2024 года.

В текущем розыгрыше Первой лиги «чёрно-белые» занимают 9-е место.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:05
Опять наверное улыбались... в принципе с приходом Жозеп Клотет только за это и отстраняют.
Такими темпами цвета Торпедо станут не «чёрно-белые», а «траурные».
Жалко Торпедо...
Capral
Capral
вчера в 15:01
Если вспомнить, какие блистательные защитники Торпедо были в чемпионском составе-76, то эти, нынешние- до неприличия неприятны. Как и неприятно, само пребывание команды в таком состоянии и положении...
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