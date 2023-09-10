Агент Гайча отреагировал на слухи об интересе «Антальяспора»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Антальяспора».
Пока никто из «Аланьяспора» с нами не связывался.
Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Антальяспора».
Пока никто из «Аланьяспора» с нами не связывался.
Агент Гайича фигурирует в новостях чаще, чем сам игрок появлялся на поле....:) .... если не ошибаюсь от с 2020 года а всего то провёл 37 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса....
Ну а так что, по фактуре Адольфо похож на Нецида: габаритный грузный центральный нападающий. Я помню как долго Нецид адаптировался, а затем выдал неплохой сезон. Так что может и Гайч свдруг созреет и выдаст "на гора".
Агент Гайича фигурирует в новостях чаще, чем сам игрок появлялся на поле....:) .... если не ошибаюсь от с 2020 года а всего то провёл 37 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса....
Ну а так что, по фактуре Адольфо похож на Нецида: габаритный грузный центральный нападающий. Я помню как долго Нецид адаптировался, а затем выдал неплохой сезон. Так что может и Гайч свдруг созреет и выдаст "на гора".
Будь здрав.
Будь здрав.