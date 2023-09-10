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Агент Гайча отреагировал на слухи об интересе «Антальяспора»

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:45
Распространяют слухи специально,для значимости футболиста !
shlomo
shlomo ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:09
Добра Вам!

Агент Гайича фигурирует в новостях чаще, чем сам игрок появлялся на поле....:) .... если не ошибаюсь от с 2020 года а всего то провёл 37 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса....

Ну а так что, по фактуре Адольфо похож на Нецида: габаритный грузный центральный нападающий. Я помню как долго Нецид адаптировался, а затем выдал неплохой сезон. Так что может и Гайч свдруг созреет и выдаст "на гора".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:46
Журналисты от футбола кормятся такими вбросами. Не запретишь им множить фейки, Хочется на ломоть хлеба ещё и масла намазать)).
Будь здрав.
shlomo
shlomo
вчера в 13:36
Просто интересно, откуда берутся слухи... наверное бабушки у подъезда судачат о футболе..:)))
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