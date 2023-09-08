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Три турецких клуба хотят арендовать Гайча у ЦСКА

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
сегодня в 13:12
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 11:57, ред.
    3 сезона - 3 аренды...
    4-я аренда наступает...
    Сколько нужно аренд...чтоб убедиться в бесперспективности ???
    VAGNER LAVE
    VAGNER LAVE ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 23:19
    А конюх это кто? Кто цену назначает? Уточни.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 22:24
    Пусть арендуют за 0, 01, как любит конюх. Достойный ценник.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:02
    Надо отдавать. Хоть что-то поимеют.
    v7zse6a8nndq
    v7zse6a8nndq
    вчера в 20:46
    У армейцев есть с кого выбирать
    Гость
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