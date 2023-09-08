Три турецких клуба хотят арендовать Гайча у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Турции.
По данным источника, в переходе аргентинца заинтересован «Антальяспор» и ещё две турецких команды.
Речь идёт как об аренде с опцией выкупа, так и без неё.
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Турции.
По данным источника, в переходе аргентинца заинтересован «Антальяспор» и ещё две турецких команды.
Речь идёт как об аренде с опцией выкупа, так и без неё.
4-я аренда наступает...
Сколько нужно аренд...чтоб убедиться в бесперспективности ???
4-я аренда наступает...
Сколько нужно аренд...чтоб убедиться в бесперспективности ???