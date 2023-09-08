Три турецких клуба хотят арендовать Гайча у ЦСКА

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вчера, 20:45

Нападающий ЦСКА может продолжить карьеру в Турции.

По данным источника, в переходе аргентинца заинтересован «Антальяспор» и ещё две турецких команды.

Речь идёт как об аренде с опцией выкупа, так и без неё.