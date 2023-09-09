«Динамо» предложило 10 млн евро за хавбека «Гремио» Битело

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вчера, 19:17

«Динамо» сохраняет интерес к полузащитнику «Гремио» .

По информации источника, москвичи сделали новое предложение по игроку в размере 10 млн евро.

Отмечается, что это предложение соответствует интересам бразильского клуба. Руководство «Гремио» примет решение в ближайшие несколько дней.