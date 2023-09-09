«Динамо» предложило 10 млн евро за хавбека «Гремио» Битело

«Динамо» сохраняет интерес к полузащитнику «Гремио» Битело.
По информации источника, москвичи сделали новое предложение по игроку в размере 10 млн евро.
Отмечается, что это предложение соответствует интересам бразильского клуба. Руководство «Гремио» примет решение в ближайшие несколько дней.
в России как раз и осталось несколько дней))
И потом, как рассчитываться-то?..
Это питерские спокойно обслуживают свои покупки бразильцев, т.к. санкции
в отношении Газпромбанка на порядок мягче, чем в отношении ВТБ.
Повторять же фортель с Чавесом уже нет времени.
Будет любопытно посмотреть, как в Динамо будут выкручиваться, если Гремио
возьмёт, да и согласится, например, в понедельник-вторник?..)
в России как раз и осталось несколько дней))
И потом, как рассчитываться-то?..
Это питерские спокойно обслуживают свои покупки бразильцев, т.к. санкции
в отношении Газпромбанка на порядок мягче, чем в отношении ВТБ.
Повторять же фортель с Чавесом уже нет времени.
Будет любопытно посмотреть, как в Динамо будут выкручиваться, если Гремио
возьмёт, да и согласится, например, в понедельник-вторник?..)