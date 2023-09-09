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«Динамо» предложило 10 млн евро за хавбека «Гремио» Битело

вчера, 19:17

«Динамо» сохраняет интерес к полузащитнику «Гремио» Битело.

По информации источника, москвичи сделали новое предложение по игроку в размере 10 млн евро.

Отмечается, что это предложение соответствует интересам бразильского клуба. Руководство «Гремио» примет решение в ближайшие несколько дней.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:57
В московской команде, временно занимающей 10 место, нет ни одного бразильца...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:49
А в Москве есть команда на 10- месте в которой ни свои ни бразильцы не играют....
Просто зарплату получают.
баск
баск
вчера в 19:48
Несколько дней на подумать- это очень хорошо, только вот до закрытия ТО
в России как раз и осталось несколько дней))

И потом, как рассчитываться-то?..
Это питерские спокойно обслуживают свои покупки бразильцев, т.к. санкции
в отношении Газпромбанка на порядок мягче, чем в отношении ВТБ.

Повторять же фортель с Чавесом уже нет времени.
Будет любопытно посмотреть, как в Динамо будут выкручиваться, если Гремио
возьмёт, да и согласится, например, в понедельник-вторник?..)
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:45
В Питере есть команда в которой играют одни бразильцы...остальные просто зарплату получают...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:41
В Бразилии...если любому парню исполнилось 18 лет...и у него нет ни одного предложения из РПЛ...то ему не выдают паспорт....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:37
Гремио ждёт, а вдруг Зенит даст на пару лямов больше
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:26
Сделали неплохое предложение,может и сработает.
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